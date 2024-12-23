Модные тренды 2024 года, которые останутся в 2025-м

Перед Новым годом мы должны решить, что взять с собой в 2025 год, а что оставить в прошлом. В моде как и в жизни – есть сиюминутные тренды, которые после всплеска популярности быстро надоедают, а есть те, с которыми не хочется расставаться.

Что оставляем в своем гардеробе в 2025 году

1. Кружева, бархат, шелк как часть стиля casual





Основная тенденция 2025 года – женственность, элегантность, сексуальность. Мода вспомнила, что она не только про функцию и комфорт, но, прежде всего, про эстетику. В новых коллекциях по прежнему много кружева и бархата, которые дополняют повседневные образы.





Смело сочетайте бархат с денимом, кружева с трикотажем, грубые джинсы с шелковыми блузами. Сегодня модно быть чуть более нарядной чем того требует атмосфера серых будней, впрочем, когда вы сами себе, наконец-то, понравитесь, рабочие будни станут намного ярче. Так что оставляем спортивные костюмы только для фитнес-зала, убираем из шкафа брюки-карго с карманами и безразмерные худи.

2. Яркие аксессуары







В прошлом остался барбикор – поиграли в кукольные образы и надоело. Теперь розовый – только яркий акцент: сумка, пиджак с монохромным аутфитом, шарф или, например, носки, почему бы и нет. Вместо розового можно использовать зеленый, желтый, фиолетовый – заматываемся в сиреневый палантин и выходим в мгновенно переставший быть хмурым зимний день.

3. Цветные колготки, гетры, чулки.





В весенне-летних коллекциях дизайнеры снова предлагают разные варианты: матовые колготки в тон платью, контрастные с юбками или шортами, ажурные или с рисунком. Колготки можно заменить на гольфы или гетры -– популярные в 2000-х аксессуары дополняют образы в стиле гранж.





Носки тоже не обязательно прятать под брюки – теперь они акцентный аксессуар.

4. Макси и мини





В следующем сезоне мы будем носить длинные платья и юбки в качестве повседневной одежды. Проникновение атрибутов вечерних образов в casual стиль – один из главных трендов 2024 года продолжится и в следующем сезоне.





Микро шорты Miu Miu, которые стали модным хитом прошлого лета, в новой весенне-летней коллекции бренда чуть меньше выглядят по прежнему вызывающе, но стильно.

5. Экокожа





Кожа получила новую популярность благодаря доступности и разнообразию экологичных материалов. Модные бренды шьют из экокожи брюки и юбки, рубашки и косухи, которые давно перестали быть атрибутом рок-стиля и отлично сочетаются с романтическими платьями или деловыми брюками.

6. Парки, плащи, тренчи





В прошлом году массовая мода увлеклась вариантами защиты от дождя и ветра. В ход шло все: тренчи как у Burberry, плащи, непромокаемые куртки и даже дождевики. Верхняя одежда сегодня создает стиль и стала более концептуальной.

7. Хендмейд и ручная работа





Сегодня мастера, которые трудятся за кулисами модной индустрии – соавторы дизайнеров. Ручная вышивка, вязание, декор – теперь атрибуты не только моды от кутюр, но и коллекций pret-a-porter. Апсайклинг и переработанные ткани давно появились на подиумах, но сейчас это отдельное направление модной индустрии. Одним из первых этот тренд начал Мартин Маржела еще в своей дебютной коллекции – он использовал вещи секонд-хэнд, потому что у него, тогда молодого и талантливого студента, не было денег на новые ткани. Сейчас ни у кого уже нет предубеждений против секонд-хэнда, а ресейл платформы во всем мире – прибыльный бизнес.

8. Офискор





Свободные костюмы в деловом стиле, рубашки, массивные лоферы или мужские ботинки можно взять за основу гардероба и сочетать с кроссовками, футболками или дополнить панк-рок атрибутикой. Этот тренд позволяет проявить три главных качества современной моды – иронию, парадоксальность и контрасты.

9. Деним





Джинсы и в следующем сезоне можно выбирать любые: классические цвета индиго, потертые в стиле гранж, рваные и выбеленные, с бахромой и самые модные – расклешенные как из 90-х. "Джинсовки" всех видов, рубашки и платья дизайнеры предлагают носить даже для выхода в свет. Сегодня никто не сомневается, что быть элегантной в джинсах можно и это не сложно.

10. Коричневый и красный цвета





Два цвета, между которыми Институт Pantone выбирал главный цвет 2025 года. В итоге главным назвали коричневый оттенок Mocha Musse, по словам экспертов, олицетворяющий богатство и спокойствие, как шоколад. Но в весенне-зимних коллекциях красного также много. Цвет жизни и страсти хорошо сочетается с цветом изобилия и шоколада. Людям хочется любви – и хотя бы немного счастья.

Мода часто позволят приблизиться к мечте – и сделать первый шаг.