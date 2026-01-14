Инфлюенсера Кьяру Ферраньи оправдали по делу о мошенничестве

Итальянского инфлюенсера Кьяру Ферраньи оправдали по уголовному делу о мошенничестве, связанному с благотворительными рекламными кампаниями. Решение вынес суд в Милане после почти двухлетнего разбирательства, в ходе которого рассматривались обвинения в введении потребителей в заблуждение.

Поводом для процесса стали маркетинговые акции с рождественскими кексами pandoro и пасхальными шоколадными яйцами, продвигаемыми под брендом Ферраньи в 2021–2023 годах. Якобы создавалось впечатление, что часть средств от продаж будет направлена на поддержку детских медицинских учреждений и благотворительных организаций. Следствие утверждало, что заявленные цели не были реализованы в заявленном объеме, из-за чего инфлюенсеру вменяли отягченное мошенничество и грозило реальное тюремное наказание.

Расследование началось после вмешательства антимонопольного регулятора Италии, который ранее признал рекламные кампании недобросовестными и оштрафовал бизнес-структуры Ферраньи более чем на один миллион евро. Аналогичные санкции были наложены и на производителя кондитерской продукции. В ходе проверки вскрылись и другие эпизоды, включая пасхальные акции, что усилило давление на блогершу со стороны общественности и властей.



Видео: YouTube / @TheBlondeSalad

Несмотря на оправдательный приговор по уголовному делу, последствия скандала оказались для Кьяры Ферраньи чувствительными. За время разбирательства ее медийный капитал заметно сократился: она потеряла часть аудитории, лишилась ряда контрактов с крупными брендами, а выручка связанных с ней компаний резко снизилась. Параллельно история стала катализатором более жесткого регулирования рынка инфлюенсеров в Италии – власти ужесточили требования к прозрачности рекламы и коммерческих интеграций в соцсетях.