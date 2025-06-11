От вьетнамок до сабо: топ-3 босоножек, которые нужно носить летом 2025

На каблуке или на тонкой подошве? Вечная дилемма всех девушек в выборе обуви. Чтобы вы не тратили свое время на изучение трендов и микротрендов, сменяющихся быстрее погоды, Клео.ру составила гид по самой актуальной обуви лета 2025.

Вьетнамки

Хотели мы этого или нет, но они вернулись. Те самые тапочки с двумя ремешками между большим и указательным пальцами, ассоциирующиеся с огородом и сбором картошки, теперь ворвались на модные подиумы. Российский бренд 12 STOREEZ представил вьетнамки из натуральной кожи, тем самым узаконивая возможность носить такие тапочки и в офис, и на прогулку по городу. Если вы хотите пойти ва-банк, то у марки, проповедующей "тихую роскошь", есть целая линейка вьетнамок – также в основном выполненных из натуральной кожи.





Босоножки на экстратонкой подошве

Последние сезоны в моде мы наблюдаем тенденцию отказа от высоких каблуков. Теперь чем подошва тоньше – тем лучше. Минималистичные босоножки без буйства декоративных элементов – один из главных трендов лета 2025.





Сабо и клоги

В Англии они называются клоги, во Франции – сабо. Деревянные башмаки, изначально предназначавшиеся для рыбаков и фермеров, вышли из рыболовных сетей прямо в тренды лета 2025. Современные сабо отличаются деревянной подошвой и характерным дизайном. Варианты босоножек в стиле сабо безграничны: можно выбрать на платформе, на тонкой подошве, лакированные, замшевые или из кожи.





Лето 2025 предоставляет нам возможность окунуться в прошлое и достать из шкафа долго пылившиеся на полке вьетнамки. Современная мода стала думать не только о визуальной составляющей, но еще о здоровье наших ног, поэтому босоножки на тонкой подошве – маст-хэв этого сезона.