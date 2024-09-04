Осенняя мужская обувь 2024: как выбрать стиль и комфорт

Сделать образ стильным, гармоничным – то, чего стремятся достичь не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины. При воплощении завершенного лука важны не только предметы гардероба, но и другие детали. К таким атрибутам относится и осенняя мужская обувь 2024 года, представленная в дизайнерских коллекциях разнообразными трендами. Стилисты предлагают вашему вниманию самые разные модели, начиная от неустаревающей классики и заканчивая дерзкими футуристичными фасонами. В этой статье Клео.ру представляет обзор самых популярных тенденций.

Тренды осенней мужской обуви 2024

Разнообразие стилей обувных моделей – то, чем можно с уверенностью охарактеризовать тенденции, представленные на мировых подиумах. При их обзоре Клео.ру советует обратить особое внимание на такие тренды мужской обуви на осень:

При создании такой популярной разновидности обуви как кроссовки явно прослеживается влияние футуризма. К хитам сезона относятся пары с изогнутой и высокой подошвой, модели с «дутым» верхом или выполненные в характерной спортивной стилистике, но из материала, напоминающего пластик. При выборе таких кроссовок стоит учитывать их сочетаемость с предметами гардероба, они вряд ли подойдут для дополнения деловых или формальных нарядов. Беспроигрышной будет комбинация с всевозможными джинсами, брюками чинос или джоггерами. В качестве верха предлагается подбирать худи, толстовки с капюшонами, бомберы или кожаные «косухи».





При необходимости дополнить официальный образ идеальной подойдут обувные пары с лакированной фактурой: оксфорды, дерби, лоферы. Поверхность может быть гладкой «отполированной» или имитировать структуру рептилии. Такую обувь сочетают однотонными деловыми костюмами, прямыми классическими брюками и свитерами, сдержанными джинсами темно-синих оттенков.

Акцентной, но универсальной деталью образа способны выступить утепленные кеды или кроссовки белого цвета. Такую обувь можно совмещать как с деловыми костюмами, так и с джинсами либо брюками карго.





Мужские ботинки для осени, выполненные в базовых коричневых оттенках, в полной мере соответствуют эстетике «тихой роскоши» или low key. Модели в таких тонах предлагаются в виде высоких вариантов на шнуровке и органично вписываются как в деловые аутфиты, так и в образы в стиле кэжуал.





Ботинки, напоминающие треккинговые фасоны, отлично подойдут для воплощения неформальных, но практичных луков. Модели, характеризующиеся водонепроницаемым верхом, надежным натуральным утеплителем и массивной подошвой, предназначены для поздней осени и ранней зимы. Приветствуются сочетания с джинсами прямого кроя, брюками карго, джоггерами.





Как выбрать мужскую обувь на осень

Соблюдение основных правил поможет подобрать оптимальную обувную пару, соответствующую предпочитаемой стилистике образа и требованиям относительно практичности и комфортности. Если вы хотите знать, как выбрать обувь на осень, чтобы она максимально удовлетворяла ваши пожелания, Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:

Материал . Наиболее практичными считаются кожаные модели, которые можно с легкостью избавить от загрязнений, попросту протерев их. Дополнительным преимуществом будет обработка специальной водоотталкивающей пропиткой. При желании подобрать презентабельную обувную пару можно обратить внимание на замшевые модели, но стоит учитывать, что они более капризны в уходе. Такие варианты больше подойдут для мужчин, которые передвигаются на автомобиле.

. Наиболее практичными считаются кожаные модели, которые можно с легкостью избавить от загрязнений, попросту протерев их. Дополнительным преимуществом будет обработка специальной водоотталкивающей пропиткой. При желании подобрать презентабельную обувную пару можно обратить внимание на замшевые модели, но стоит учитывать, что они более капризны в уходе. Такие варианты больше подойдут для мужчин, которые передвигаются на автомобиле. Толщина подошвы . Для передвижения по улице, особенно в прохладную или дождливую погоду, идеально подойдут модели на утолщенной подошве с тракторным рельефом. Хорошим решением станут детали, выполненные из каучука или синтетических материалов. Владельцы автомобилей по желанию смогут позволить себе фасоны на тонкой подошве.

. Для передвижения по улице, особенно в прохладную или дождливую погоду, идеально подойдут модели на утолщенной подошве с тракторным рельефом. Хорошим решением станут детали, выполненные из каучука или синтетических материалов. Владельцы автомобилей по желанию смогут позволить себе фасоны на тонкой подошве. Дизайн обуви должен вписываться в предпочитаемую вами стилистику образа и сочетаться с базовыми элементами гардероба. Кеды, кроссовки, мокасины, ботинки грубых фасонов предпочтительны для кэжуал луков, лакированные модели подойдут для деловых классических образов.

должен вписываться в предпочитаемую вами стилистику образа и сочетаться с базовыми элементами гардероба. Кеды, кроссовки, мокасины, ботинки грубых фасонов предпочтительны для кэжуал луков, лакированные модели подойдут для деловых классических образов. Оттенки обуви. В ранний осенний сезон можно позволить себе более светлые тона: бежевый, серый, мокко. С наступлением позднего сезона предпочтительны модели темно-коричневых, черных, бордовых, темно-синих оттенков, цвета «мокрого асфальта».

Подведем итог

Осенняя мужская обувь 2024 года представлена разнообразными фасонами и дизайнами, среди которых можно с легкостью подобрать вариант по своему вкусу. Классика, спортивная стилистика, практичный кэжуал – все это присутствует в модных дизайнерских коллекциях.