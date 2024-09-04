Главные тренды сумок на осень-2024: рассказываем, какие модели в моде

Сумка – это не просто вещь, а ключевой элемент образа, который может изменить все. Этой осенью 2024 на пике популярности самые разные модели – от миниатюрных аксессуаров, едва вмещающих ключи, до огромных сумок, в которые поместится все, что угодно. Хотите добавить немного винного бургунди в осенний гардероб или поэкспериментировать с необычной формой? Сейчас идеальное время, чтобы играть с модой и выделяться!

Микро-сумочка





Минимум места, максимум внимания – вот про что эта малышка. В тренде все, что меньше вашего телефона. Эти сумочки не для того, чтобы что-то в них носить, а скорее для того, чтобы сделать акцент на стильных деталях. Идеально подходит для вечеринок или свиданий, когда главное – подчеркнуть индивидуальность. Носите ее через плечо или за ремешок, как украшение к платью или тренчу.

Вместительная





Если вы из тех, кто носит с собой весь мир, то этот тренд – для вас. Сумки размера XL снова в моде. Причем они не только вместительные, но и стильные. Подходят для деловых встреч, офисного дня и даже небольшого шопинга после работы. Носите такие модели в паре с объемными пальто или жакетами – баланс между массивностью сумки и легкостью верхней одежды сделает ваш образ суперстильным.

Сумочка для леди





Аристократизм снова на подиумах. Элегантные сумочки, как будто из бабушкиного сундука, снова в тренде. Небольшие, с жесткой формой, лаконичной фурнитурой – они прекрасно дополнят образ с тренчем или строгим платьем. Такая сумка добавит утонченности даже к самому повседневному образу.

Мягкие формы





Этой осенью на подиумы вышли сумки мягких, обтекаемых форм. Они словно обнимают вас и ваш образ. Изделия из мягкой кожи или текстиля, которые можно буквально сжать в руках, смотрятся уютно и трендово. Идеально для прохладных осенних дней, когда хочется добавить в образ чуть больше тепла и расслабленности.

Бургунди





Цвет вина – главный цвет сезона для аксессуаров. Глубокий и насыщенный бургунди сделает даже самую простую сумку центром внимания. Особенно хорошо смотрится с нейтральной одеждой: серым, черным или бежевым. Смело выбирайте сумку этого оттенка, если хотите добавить благородства в ваш осенний гардероб.

Необычные формы





Осень 2024 – это сезон экспериментов. Сумки в виде ракушек, сердечек, геометрических фигур – все это на пике популярности. Такая сумка – не просто аксессуар, а настоящий арт-объект. Стилизуйте такие модели с максимально простым и сдержанным нарядом, чтобы выделить аксессуар на фоне образа.

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