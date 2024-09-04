Самый полный гид по главным трендам осени и зимы 24/25: как стилизовать в повседневной жизни

Мода на осень-зиму 24/25 буквально кричит о том, что минимализм – это не про этот сезон. Готовьтесь к ярким акцентам, драматическим силуэтам и неожиданным сочетаниям. Время играть на контрастах, выделяться и смело экспериментировать. Этот сезон обещает быть ярким, насыщенным и запоминающимся!

Юбка до колен





Юбка до колен возвращается в центр внимания, но теперь с новой энергией. Это больше не просто базовый элемент гардероба, а вещь, которая легко становится главным акцентом образа. Стилизуйте ее с объемным свитером или приталенным жакетом, чтобы подчеркнуть талию. А чтобы добавить динамики – выбирайте обувь на каблуке или ботинки на грубой подошве.

"Голая" одежда





Этот тренд продолжает захватывать подиумы и улицы городов. Полупрозрачные ткани, кружево, вырезы и сетка создают иллюзию оголенного тела, но делают это с утонченным шиком. Чтобы не переборщить, комбинируйте такие вещи с более закрытыми элементами гардероба – например, с кожаными брюками или строгим жакетом.

Приталенный крой





В этом сезоне приталенные вещи снова в моде. Подчеркнутая талия на пальто, платьях и жакетах создает элегантный и женственный силуэт. Добавьте широкий ремень, чтобы усилить эффект и сделать акцент на тонкой талии.

Зеленый цвет





Зеленый в этом сезоне чаще всего приглушенный – хаки, оливковый и болотный зеленый – захватили коллекции дизайнеров. Смело вводите этот цвет в гардероб в виде пальто, аксессуаров или даже брючного костюма. Зеленый – новый черный этой осени!

Мех





Искусственный мех – это не просто тренд, а настоящее заявление. В сезоне 24/25 он не ограничивается только верхней одеждой: выбирайте меховые сумки, обувь и даже юбки. Комбинируйте с кожей или трикотажем для создания ультрасовременного образа.

Одежда из кожи





Кожа – это вневременной тренд, но в этом сезоне он заиграл новыми красками. Выбирайте кожаные платья, рубашки и даже костюмы. Матовая, лаковая, с эффектом металлик – каждая текстура добавляет образу характер и индивидуальность.

V-образные вырезы





Глубокие V-образные вырезы – еще один тренд, который вернулся из 90-х. Он визуально удлиняет шею и делает акцент на ключицах. Носите такие вырезы с массивными украшениями или выберите базовый топ, который будет перекликаться с вырезом по форме.

Брючные костюмы





Брючные костюмы остаются в моде, но теперь они становятся более расслабленными. Широкие брюки, свободные пиджаки и мягкие ткани делают этот комплект идеальным для повседневной жизни. Сочетайте их с кроссовками или ботильонами для создания актуального образа.

Total-black





Черный цвет никогда не выходит из моды, но в этом сезоне он особенно актуален в total-black образах. Это может быть классическое черное платье или комбинезон, дополненный массивными аксессуарами. Играйте с текстурами – сочетание матовой и глянцевой кожи, кружева и шерсти добавит глубины вашему образу.

Длинна миди





Миди – оптимальная длина для осени и зимы. Она выглядит стильно, женственно и подходит под любую обувь – от высоких сапог до кроссовок. Выбирайте юбки и платья миди, чтобы оставаться в тренде и чувствовать себя комфортно.

Низкая посадка





Да, низкая посадка снова с нами! Брюки и джинсы с заниженной талией возвращаются на модные подиумы. Если вы готовы к этому возвращению, сочетайте их с укороченными топами и объемными куртками, чтобы создать гармоничный образ.

Цветочный принт





Осенью и зимой 24/25 цветочный принт становится более драматичным и насыщенным. Глубокие, тёмные тона и крупные цветы украшают платья, юбки и даже пальто. Этот принт добавит романтики и свежести в ваши повседневные образы.

Трикотаж





Трикотажные вещи в этом сезоне – обязательный элемент гардероба. Мягкие, уютные и стильные, они создают комфорт и тепло. Выбирайте свитера, платья и костюмы из трикотажа и комбинируйте их с более строгими элементами гардероба для создания модного контраста.

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