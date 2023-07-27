Модные оправы для очков в 2024 году: выбираем стильные аксессуары для вашего образа

Удачно подобранный аксессуар придаст образу неповторимый стиль. Дизайнеры представили в своих коллекциях оправы для очков в 2024 году, которые создаются с учетом того, чтобы идеально соответствовать форме лица. С помощью оригинального оформления изделие приобретает подчеркнуто элегантный или игривый вид. Любая модница сможет подобрать для себя подходящий вариант с учетом выбранной стилистики образа и особенностей внешности.

Тренды оправ для очков в 2024 году

В дизайнерских коллекциях представлены аксессуары, способные удовлетворить пожелания самых взыскательных модниц. Среди разнообразия оправ любая девушка подберет для себя идеальный вариант. Стилисты предлагают делать выбор с учетом следующих модных тенденций:

В тренде оправы, затрагивающие лишь верхнюю часть аксессуара и плавно переходящие в дужки. Нижняя часть очков остается без обрамления. Изделие выигрывает за счет контраста между ярким верхом и легкой прозрачной нижней частью. Полуободковые оправы делают взгляд более открытым. Они станут хорошим выбором для тех, кто хочет сочетать эффектный и при этом минималистичный дизайн.

На пике популярности находится оправа «кошачий глаз», придающая образу соблазнительные нотки. Форма получила свое название благодаря уголкам, выступающим в верхней части с внешней стороны. Еще большей элегантности изделию придаст оформление в леопардовом принте.

Круглые «ленноны», являющиеся отражением винтажного стиля, актуальны в 2024 году. Очки органично смотрятся с тонким золотистым или серебристым обрамлением, придающим им изящности и утонченности.

Вне конкуренции продолжают оставаться «авиаторы» каплевидной формы. Дизайн является эффектным и самодостаточным, поэтому предпочтение отдается очкам с тонкой, едва заметной оправой.

Пользуется популярностью игра на контрасте, выражающаяся в дополнении прозрачных стекол черной или яркой насыщенной оправой, четко выделяющейся на общем фоне.

Любительницы неординарного стиля оценят аксессуары, сделанные в виде бабочки. Очки обладают характерной формой, расширяющейся по краям в верхней и нижней частях. Чтобы не перегрузить и без того броский аксессуар, его дополняют тонкой, едва заметной оправой.

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Подбор оправы в соответствии с типом лица

Чтобы аксессуар смотрелся красиво и эффектно, важно подобрать его с учетом той или иной формы лица девушки. Лишь в этом случае образ выйдет гармоничным и завершенным. Стилисты рекомендуют представительницам прекрасного пола придерживаться следующих тенденций:

Обладательницам квадратного типа лица стоит обратить внимание на закругленные оправы, имеющие круглый или овальный вид. Подобные модели помогут сгладить угловатость и придадут чертам лица мягкость. Удачным примером станут очки «ленноны», ассоциирующиеся со стилем ретро, но чрезвычайно популярные в 2024 году. Оправы с тонкими ободками и деликатными деталями помогут немного сгладить резкость.

Круглолицым девушкам рекомендуется обратить внимание на четкие оправы, отвлекающие от недостатков. Очки должны иметь прямоугольную или квадратную форму. За счет четкой геометрии создается визуальное ощущение более узкого и стройного лица. Стилисты советуют избегать слишком круглых оправ, придающих зрительную полноту данному типу внешности.

Обладательницам овальной формы лица повезло, поскольку она считается универсальной, поэтому практически любая оправа будет хорошо выглядеть на такой представительнице прекрасного пола. Рекомендуется выбирать оправы с широкими ободками, которые подчеркивают естественные пропорции лица и придают стильный и эффектный вид.

Для смягчения угловатых линий прямоугольного лица выбирайте оправы с округлыми или овальными формами. Аксессуары, оснащенные большими ободками или декоративными элементами по бокам, могут помочь создать визуальное ощущение более широкого лица.

Для смягчения широкого лба сердцеобразного лица выбирайте оправы с более широкой нижней частью. Удачным примером станут каплевидные «авиаторы» со стеклами, расширяющимися книзу. Избегайте оправ с ярко выраженной верхней частью или декоративными украшениями над бровями.

Советы по выбору оправы

Аксессуар органично впишется в общий стиль, если будет подобран с учетом определенных нюансов. При выборе оправы рекомендуется учитывать следующие моменты:

Выберите оправу, которая соответствует размеру вашего лица. Она не должна быть слишком широкой или слишком узкой. Брови должны быть параллельны верхней части оправы, при этом очки не должны прижиматься к щекам.

Рассмотрите свой тон кожи, цвет глаз и волос, чтобы выбрать подходящий цвет оправы. Она поможет подчеркнуть вашу внешность или создать эффектный контраст. Например, люди с теплым тоном кожи (желтоватым, оливковым) выглядят хорошо с оправами в теплых оттенках, таких как золотистый или коричневый, в то время как люди с холодным тоном кожи (розоватым, синеватым) могут предпочесть оправы серебристого или черного цвета.

Учтите свой собственный стиль и предпочтения. Оправа должна отражать вашу индивидуальность и сочетаться с общим имиджем. Различные стили оправы, такие как классический элегантный, винтажный или дерзкий, помогут выразить вашу уникальность.

Обратите внимание на комфортность оправы и ее качество. Удостоверьтесь, что оправа легко прилегает к вашему лицу и не натирает, удобно сидит в области носа. Выбирайте оправу из качественных материалов, чтобы она была прочной и долговечной. Легкие и комфортные в носке варианты выполняются из пластика или тонкого металла.

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Подведем итог

Оправы для очков в 2024 году представлены оригинальными тенденциями, способными удовлетворить вкус любой модницы. Девушки смогут подобрать вариант с учетом формы своего лица и индивидуальных пожеланий, выражающихся в выборе расцветки, толщины и материала оправы. Это дает возможность продумать образ до мельчайших деталей и сделать его неповторимым.

Фото Клео.ру