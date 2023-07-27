Модные оправы для очков в 2024 году: выбираем стильные аксессуары для вашего образа

Ищете модные оправы для очков, которые подчеркнут ваш стиль в 2024 году? В этой статье мы представляем актуальные тренды оправ, которые помогут вам создать уникальный образ и подчеркнуть вашу индивидуальность.
Удачно подобранный аксессуар придаст образу неповторимый стиль. Дизайнеры представили в своих коллекциях оправы для очков в 2024 году, которые создаются с учетом того, чтобы идеально соответствовать форме лица. С помощью оригинального оформления изделие приобретает подчеркнуто элегантный или игривый вид. Любая модница сможет подобрать для себя подходящий вариант с учетом выбранной стилистики образа и особенностей внешности.
Тренды оправ для очков в 2024 году
В дизайнерских коллекциях представлены аксессуары, способные удовлетворить пожелания самых взыскательных модниц. Среди разнообразия оправ любая девушка подберет для себя идеальный вариант. Стилисты предлагают делать выбор с учетом следующих модных тенденций:
- В тренде оправы, затрагивающие лишь верхнюю часть аксессуара и плавно переходящие в дужки. Нижняя часть очков остается без обрамления. Изделие выигрывает за счет контраста между ярким верхом и легкой прозрачной нижней частью. Полуободковые оправы делают взгляд более открытым. Они станут хорошим выбором для тех, кто хочет сочетать эффектный и при этом минималистичный дизайн.
- На пике популярности находится оправа «кошачий глаз», придающая образу соблазнительные нотки. Форма получила свое название благодаря уголкам, выступающим в верхней части с внешней стороны. Еще большей элегантности изделию придаст оформление в леопардовом принте.
- Круглые «ленноны», являющиеся отражением винтажного стиля, актуальны в 2024 году. Очки органично смотрятся с тонким золотистым или серебристым обрамлением, придающим им изящности и утонченности.
- Вне конкуренции продолжают оставаться «авиаторы» каплевидной формы. Дизайн является эффектным и самодостаточным, поэтому предпочтение отдается очкам с тонкой, едва заметной оправой.
- Пользуется популярностью игра на контрасте, выражающаяся в дополнении прозрачных стекол черной или яркой насыщенной оправой, четко выделяющейся на общем фоне.
- Любительницы неординарного стиля оценят аксессуары, сделанные в виде бабочки. Очки обладают характерной формой, расширяющейся по краям в верхней и нижней частях. Чтобы не перегрузить и без того броский аксессуар, его дополняют тонкой, едва заметной оправой.
Читайте также: Новые модные оттенки помады в 2024 году, подчеркивающие красоту ваших губ
Подбор оправы в соответствии с типом лица
Чтобы аксессуар смотрелся красиво и эффектно, важно подобрать его с учетом той или иной формы лица девушки. Лишь в этом случае образ выйдет гармоничным и завершенным. Стилисты рекомендуют представительницам прекрасного пола придерживаться следующих тенденций:
- Обладательницам квадратного типа лица стоит обратить внимание на закругленные оправы, имеющие круглый или овальный вид. Подобные модели помогут сгладить угловатость и придадут чертам лица мягкость. Удачным примером станут очки «ленноны», ассоциирующиеся со стилем ретро, но чрезвычайно популярные в 2024 году. Оправы с тонкими ободками и деликатными деталями помогут немного сгладить резкость.
- Круглолицым девушкам рекомендуется обратить внимание на четкие оправы, отвлекающие от недостатков. Очки должны иметь прямоугольную или квадратную форму. За счет четкой геометрии создается визуальное ощущение более узкого и стройного лица. Стилисты советуют избегать слишком круглых оправ, придающих зрительную полноту данному типу внешности.
- Обладательницам овальной формы лица повезло, поскольку она считается универсальной, поэтому практически любая оправа будет хорошо выглядеть на такой представительнице прекрасного пола. Рекомендуется выбирать оправы с широкими ободками, которые подчеркивают естественные пропорции лица и придают стильный и эффектный вид.
- Для смягчения угловатых линий прямоугольного лица выбирайте оправы с округлыми или овальными формами. Аксессуары, оснащенные большими ободками или декоративными элементами по бокам, могут помочь создать визуальное ощущение более широкого лица.
- Для смягчения широкого лба сердцеобразного лица выбирайте оправы с более широкой нижней частью. Удачным примером станут каплевидные «авиаторы» со стеклами, расширяющимися книзу. Избегайте оправ с ярко выраженной верхней частью или декоративными украшениями над бровями.
Советы по выбору оправы
Аксессуар органично впишется в общий стиль, если будет подобран с учетом определенных нюансов. При выборе оправы рекомендуется учитывать следующие моменты:
- Выберите оправу, которая соответствует размеру вашего лица. Она не должна быть слишком широкой или слишком узкой. Брови должны быть параллельны верхней части оправы, при этом очки не должны прижиматься к щекам.
- Рассмотрите свой тон кожи, цвет глаз и волос, чтобы выбрать подходящий цвет оправы. Она поможет подчеркнуть вашу внешность или создать эффектный контраст. Например, люди с теплым тоном кожи (желтоватым, оливковым) выглядят хорошо с оправами в теплых оттенках, таких как золотистый или коричневый, в то время как люди с холодным тоном кожи (розоватым, синеватым) могут предпочесть оправы серебристого или черного цвета.
- Учтите свой собственный стиль и предпочтения. Оправа должна отражать вашу индивидуальность и сочетаться с общим имиджем. Различные стили оправы, такие как классический элегантный, винтажный или дерзкий, помогут выразить вашу уникальность.
- Обратите внимание на комфортность оправы и ее качество. Удостоверьтесь, что оправа легко прилегает к вашему лицу и не натирает, удобно сидит в области носа. Выбирайте оправу из качественных материалов, чтобы она была прочной и долговечной. Легкие и комфортные в носке варианты выполняются из пластика или тонкого металла.
Читайте также: Миниатюрные или массивные: какие женские наручные часы будут модными в 2024 году
Подведем итог
Оправы для очков в 2024 году представлены оригинальными тенденциями, способными удовлетворить вкус любой модницы. Девушки смогут подобрать вариант с учетом формы своего лица и индивидуальных пожеланий, выражающихся в выборе расцветки, толщины и материала оправы. Это дает возможность продумать образ до мельчайших деталей и сделать его неповторимым.
Фото Клео.ру