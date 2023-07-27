Изысканный педикюр 2024: варианты воплощения моды и стиля

Гармоничный и завершенный образ включает тщательно продуманные детали. Модницы стремятся сделать дизайн педикюра в 2024 году особенно оригинальным и эффектным. Справиться с задачей помогают актуальные тенденции. Стилисты руководствуются разнообразными направлениями нейл-арта. Педикюр получится красивым и запоминающимся, если удачно подобрать оттенки лаков, прибегнуть к украшению оригинальным декором.

Тенденции и направления модного педикюра в 2024 году

Стилисты при создании нейл-арта взяли на вооружение актуальные тренды, способные удовлетворить пожелания самых искушенных модниц. При выборе дизайна девушкам рекомендуется обратить внимание на следующие модные идеи:

Шикарно смотрится декорирование педикюра фольгой, которая подбирается в золотистых, серебристых, ярких разноцветных оттенках. Рекомендуется прибегнуть к выкладыванию четких полосок или нанесению хаотичных разводов в виде потали. Большой палец можно украсить жатой фольгой, создающей эффект крупного камня.

​

Яркие нотки в образ привнесут цветочные орнаменты, выполненные в объемном варианте. Для их создания обращаются к технике лепки, с помощью которой выкладываются лепестки. Центральную часть рисунка украшают разноцветными стразами, придающими дополнительный блеск и роскошь.

К актуальным тенденциям относится дополнение ногтевых пластин «негативным пространством». Примером служит лунный нейл-арт, основание ногтя в котором украшено прозрачной полоской. Деталь отделяет лунку от остальной части пластины. Другой пример «негативного пространства» – оставить незакрашенной геометрическую фигуру или сердечко, размещенное в центральной части ногтя.

В 2024 году приветствуется сочетание разных стилей. Примером выступает дизайн с нежным нюдовым оформлением, сдержанность которого разбавляют блестящие стразы, равномерно покрывающие пластину большого пальца. Можно прибегнуть к эффекту растяжки, сосредоточив основную часть камней у основания ногтя и постепенно уменьшая их количество по направлению к краю.

Неповторимо смотрится стильный педикюр, при создании которого обращаются к игре с фактурами. Благородное матовое покрытие послужит гармоничной основой для нанесения ярких страз. Камни создают на ногтях невероятно эффектный контраст, выигрышно выделяясь на приглушенном фоне.

Читайте также: Маникюр на короткие ногти: стильные идеи и тренды 2024 года

Идеи для уникального дизайна педикюра

Мастера нейл-сервиса в полной мере проявляют фантазию, подбирая оригинальные решения для оформления ногтей. Стильный педикюр предлагается сделать в следующих дизайнах:

Вне конкуренции продолжает оставаться френч, придающий образу утонченные и элегантные нотки. Для его создания подбирают традиционный нюдовый или прозрачный лак, заполняющий основу, и белоснежное покрытие для оформления «улыбки». Большой палец можно украсить стразами разных размеров, выложенных в области лунки.

В теплый сезон станет находкой яркая фруктовая тематика. Ногти украшают изображениями апельсина, арбуза, киви в разрезе. Максимальной реалистичности придаст прорисовка семечек. Последние можно сделать объемными, выложив с помощью страз.

К актуальным тенденциям относится геометрия. Фигуры в виде ромбов, квадратов, треугольников нужно прорисовать тонкой черной линией, обозначив контуры узора и оставив его незаполненным. Другой вариант – прибегнуть к выкладыванию фигур блестками либо стразами, закрашиванию яркими лаками.

Оригинальности дизайну придадут орнаменты, выполненные на тропическую тематику. Интересно смотрятся изображения пальмовых веток или полностью прорисованных деревьев. Основной узор можно дополнить рисунком в виде кокоса в разрезе.

Продолжает оставаться трендовым сочетание черного и белого. Ногти украшают контрастными полосками или используют шахматный принт. Узор можно применить только на большом пальце, окрасив остальные ногти однотонным лаком.

При желании привлечь максимальное внимание к педикюру, рекомендуется воспользоваться техникой «колор-блок». Ногтевая пластина разделяется на отдельные участки, обозначенные тонкими линиями. Образовавшиеся фигуры заполняют разноцветными лаками либо блестками. Несколько зон можно оставить прозрачными, прибегнув к использованию «негативного пространства».

Уход и поддержание долговечности модного педикюра

Дизайн надолго останется красивым и стильным, если обеспечить надлежащий уход за ногтями. Он включает в себя несколько шагов, которые помогут поддерживать здоровье и красоту ногтевых пластин. Рекомендации по уходу за стильным педикюром заключаются в следующем:

Поддерживайте длину ногтей на ногах, чтобы предотвратить врастание. Используйте острые и чистые ножницы для ногтей, инструмент для кутикулы. Не обрезайте пластины слишком коротко, чтобы избежать травмирования кожи.

Используйте ногтевые пилки для придания формы ногтям. Определите желаемую форму (квадратную, овальную) и аккуратно подпиливайте пластины в соответствии с ней. Регулярное обновление поможет сохранять красоту педикюра.

После принятия ванны или душа смягчите кутикулу, нанеся немного масла или специального средства на ее поверхность. Осторожно отодвигайте кутикулу с помощью специального инструмента для кутикулы. Не удаляйте ее полностью, так как кутикула играет важную роль в защите ногтевой пластины от инфекций.

Регулярно увлажняйте кожу ног, используя питательный крем или лосьон. Особое внимание обратите на пятки и другие области сухой кожи. При необходимости можно использовать пемзу или ногтевую щетку для удаления огрубевшей кожи или мозолей.

Если вы наносите лак на ногти, начните с базового покрытия, чтобы защитить ногтевую пластину от пигментации. Затем нанесите два слоя выбранного вами лака и завершите покрытие топовым слоем для увеличения его стойкости.

​

Читайте также: Маникюр со стразами: тренды 2024 года — блеск, стиль и элегантность

Подведем итог

Дизайн педикюра в 2024 году представлен разнообразными тенденциями: как сдержанными, так и яркими креативными. При создании нейл-арта стилисты прибегают к дополнению дизайна броским декором в виде блесток или страз, украшению оригинальными рисунками, объемному орнаменту в технике лепки. Среди предложенных идей любая модница подберет вариант, способный удовлетворить ее пожелания.

Фото Клео.ру