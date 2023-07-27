Новые модные оттенки помады в 2024 году, подчеркивающие красоту ваших губ

Узнайте, какие оттенки помады будут на пике моды в 2024 году. В статье представлены лучшие цвета от ведущих брендов косметики и советы по их использованию.
Красиво сделанный макияж представит внешность девушки в выигрышном свете и сделает ее образ неповторимым. При создании мейкапа важное значение имеют модные оттенки помады в 2024 году. Среди разнообразия представленных стилистами вариантов любая представительница прекрасного пола подберет помаду, идеально сочетающуюся с ее тоном кожи и вписывающуюся в выбранную стилистику образа.
Обзор модных цветов помады от ведущих брендов в 2024 году
Знаменитые торговые марки, занимающиеся изготовлением косметики, представили вниманию девушек актуальные тренды. Модные оттенки помады подбираются с учетом следующих тенденций:
- Emporio Armani, Helmut, Lang Fendi предлагают обратиться к яркому акценту, выражающемуся в подборе алой помады. Сочный красный цвет выигрывает по сравнению с более сдержанным бордовым, но последний допустимо подобрать для воплощения элегантного офисного лука. Пользуются популярностью ягодные тона, представленные как матовой, так и глянцевой структурой.
- Бренды Versace, Roksanda, Chalayan обратились к ультрамодному винному оттенку, выигрывающему за счет своей насыщенности. Помаду рекомендуется комбинировать с четким и лаконичным макияжем глаз. Примером служит прорисовка стрелок черным цветом.
- Любительницы темных цветов смогут остановить свой выбор на оттенке спелой сливы. Подобное решение предлагают Simone Rocha и Sally LaPointe.
- Oscar de la Renta и Zadig & Voltaire отдают в этом сезоне предпочтение сочному малиновому тону. Помаду допускается нанести как с четким, так и с размытым контуром.
- Antonio Marras и Rejina Pyo предложили нестандартное решение – кирпичную помаду, представляющую собой компромисс между красным и коричневым тонами. Данный вариант идеально подойдет для холодного сезона 2024 года.
- Любительницы минималистичности смогут остановиться на бесцветном покрытии. Данной тенденции придерживаются Byblos, Naeem Khan, Anteprima. Такая помада предоставляет возможность при необходимости сделать макияж глаз максимально ярким.
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Советы по выбору оттенка помады в зависимости от типа кожи и цвета волос
Правильный выбор косметики зависит от цветотипа представительницы прекрасного пола. Подбирая помаду, учитывают следующие моменты:
- Девушкам со светлой кожей, относящимся к холодному цветотипу, стоит остановиться на классической красной помаде. Альтернативный вариант – оттенок, уходящий в малиновые или вишневые тона. Табу являются теплые цвета с примесью оранжевого или кораллового. При выборе нюда допускаются бежево-розовые цвета, которые должны быть на пару тонов темнее оттенка кожи.
- Женщины, тон кожи которых имеет золотистые или оливковые нотки, относятся к теплому цветотипу. Для них подойдут красно-оранжевые помады и любые другие теплые тона. Смуглую кожу подчеркнет винная, сливовая помада, пастельные цвета.
- Счастливые обладательницы нейтрального цветотипа смогут позволить себе любые варианты.
- Девушкам со светящимся «фарфоровым» тоном кожи стоит предпочесть цвет пыльной розы.
- Темноволосым женщинам подойдет бургундский, сиреневый оттенок помады. Внешность блондинок выигрышно подчеркнет красный, терракотовый, нежно-розовый цвет. Для рыжеволосых красавиц предназначены кирпичные, бежевые, оранжевые оттенки помады.
Сочетание оттенков помады с тенями для глаз
При выборе косметики важным моментом является гармоничное сочетание элементов макияжа между собой. При комбинировании помады и теней рекомендуется придерживаться следующих тенденций:
- бордовые губы органично сочетаются с серо-коричневыми тенями;
- персиковую помаду совмещают с изумрудными тенями, нанесенными на веки;
- нюд на губах выигрышно подчеркнет фиолетовые тени. Образ получится гармоничным и не перегруженным;
- для вечернего макияжа станет находкой комбинация алой помады и золотистых теней;
- романтичный образ поможет воплотить сочетание розовых губ и нежно-голубых теней;
- коралловую помаду рекомендуется совмещать с тенями оттенка шампани;
- матовую розовую помаду можно комбинировать с белыми тенями, визуально увеличивающими глаза и делающими взгляд более открытым;
- актуальной тенденцией становится создание монохромного макияжа, подразумевающего подбор помады и теней, совпадающих по оттенкам. При таком выборе важно выдержать необходимый компромисс между броскостью и лаконичностью, чтобы не перегрузить образ и не сделать его вульгарным.
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Новые тенденции в макияже губ в 2024 году
Модные оттенки помады применяют при создании мейкапа, сделанного с учетом актуальных тенденций. Стилисты предлагают девушкам взять на вооружение следующие тренды:
- Помады ярких и темных тонов выступают главным акцентом образа. Это относится к алому, винному, вишневому, сливовому, кирпичному цвету. Глаза подчеркивают с помощью лаконичных стрелок или светлых нейтральных теней. Можно обойтись выделением ресниц, нанеся на них слой туши. Контур губ разрешается сделать классически четким или размытым. В последнем случае создается эффект намеренной легкой небрежности.
- Нюдовый блеск или бесцветная помада – универсальное решение. Любительницы минимализма смогут совместить подобный макияж губ с нейтральными бежевыми или светло-розовыми, серыми тенями на глазах. Другая тенденция – комбинирование нейтральной помады с тенями насыщенных оттенков, объемными стрелками, блестками, нанесенными на веки. Последний вариант станет идеальным решением при создании вечернего запоминающегося макияжа.
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Подведем итог
Модные оттенки помады в 2024 году представлены яркими насыщенными или нейтральными цветами. Любая девушка сможет подобрать для себя тон, идеально соответствующий ее цветотипу внешности, оттенку кожи и волос. Представительницы прекрасного пола смогут остановиться на вариантах, подходящих для воплощения запоминающегося вечернего лука, повседневных мероприятий, похода в офис.
Фото Клео.ру