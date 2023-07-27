Новые модные оттенки помады в 2024 году, подчеркивающие красоту ваших губ

Красиво сделанный макияж представит внешность девушки в выигрышном свете и сделает ее образ неповторимым. При создании мейкапа важное значение имеют модные оттенки помады в 2024 году. Среди разнообразия представленных стилистами вариантов любая представительница прекрасного пола подберет помаду, идеально сочетающуюся с ее тоном кожи и вписывающуюся в выбранную стилистику образа.

Обзор модных цветов помады от ведущих брендов в 2024 году

Знаменитые торговые марки, занимающиеся изготовлением косметики, представили вниманию девушек актуальные тренды. Модные оттенки помады подбираются с учетом следующих тенденций:

Emporio Armani, Helmut, Lang Fendi предлагают обратиться к яркому акценту, выражающемуся в подборе алой помады. Сочный красный цвет выигрывает по сравнению с более сдержанным бордовым, но последний допустимо подобрать для воплощения элегантного офисного лука. Пользуются популярностью ягодные тона, представленные как матовой, так и глянцевой структурой.

Бренды Versace, Roksanda, Chalayan обратились к ультрамодному винному оттенку, выигрывающему за счет своей насыщенности. Помаду рекомендуется комбинировать с четким и лаконичным макияжем глаз. Примером служит прорисовка стрелок черным цветом.

Любительницы темных цветов смогут остановить свой выбор на оттенке спелой сливы. Подобное решение предлагают Simone Rocha и Sally LaPointe.

Oscar de la Renta и Zadig & Voltaire отдают в этом сезоне предпочтение сочному малиновому тону. Помаду допускается нанести как с четким, так и с размытым контуром.

Antonio Marras и Rejina Pyo предложили нестандартное решение – кирпичную помаду, представляющую собой компромисс между красным и коричневым тонами. Данный вариант идеально подойдет для холодного сезона 2024 года.

Любительницы минималистичности смогут остановиться на бесцветном покрытии. Данной тенденции придерживаются Byblos, Naeem Khan, Anteprima. Такая помада предоставляет возможность при необходимости сделать макияж глаз максимально ярким.

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Советы по выбору оттенка помады в зависимости от типа кожи и цвета волос

Правильный выбор косметики зависит от цветотипа представительницы прекрасного пола. Подбирая помаду, учитывают следующие моменты:

Девушкам со светлой кожей, относящимся к холодному цветотипу, стоит остановиться на классической красной помаде. Альтернативный вариант – оттенок, уходящий в малиновые или вишневые тона. Табу являются теплые цвета с примесью оранжевого или кораллового. При выборе нюда допускаются бежево-розовые цвета, которые должны быть на пару тонов темнее оттенка кожи.

Женщины, тон кожи которых имеет золотистые или оливковые нотки, относятся к теплому цветотипу. Для них подойдут красно-оранжевые помады и любые другие теплые тона. Смуглую кожу подчеркнет винная, сливовая помада, пастельные цвета.

Счастливые обладательницы нейтрального цветотипа смогут позволить себе любые варианты.

Девушкам со светящимся «фарфоровым» тоном кожи стоит предпочесть цвет пыльной розы.

Темноволосым женщинам подойдет бургундский, сиреневый оттенок помады. Внешность блондинок выигрышно подчеркнет красный, терракотовый, нежно-розовый цвет. Для рыжеволосых красавиц предназначены кирпичные, бежевые, оранжевые оттенки помады.

Сочетание оттенков помады с тенями для глаз

При выборе косметики важным моментом является гармоничное сочетание элементов макияжа между собой. При комбинировании помады и теней рекомендуется придерживаться следующих тенденций:

бордовые губы органично сочетаются с серо-коричневыми тенями;

персиковую помаду совмещают с изумрудными тенями, нанесенными на веки;

нюд на губах выигрышно подчеркнет фиолетовые тени. Образ получится гармоничным и не перегруженным;

для вечернего макияжа станет находкой комбинация алой помады и золотистых теней;

романтичный образ поможет воплотить сочетание розовых губ и нежно-голубых теней;

коралловую помаду рекомендуется совмещать с тенями оттенка шампани;

матовую розовую помаду можно комбинировать с белыми тенями, визуально увеличивающими глаза и делающими взгляд более открытым;

актуальной тенденцией становится создание монохромного макияжа, подразумевающего подбор помады и теней, совпадающих по оттенкам. При таком выборе важно выдержать необходимый компромисс между броскостью и лаконичностью, чтобы не перегрузить образ и не сделать его вульгарным.

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Новые тенденции в макияже губ в 2024 году

Модные оттенки помады применяют при создании мейкапа, сделанного с учетом актуальных тенденций. Стилисты предлагают девушкам взять на вооружение следующие тренды:

Помады ярких и темных тонов выступают главным акцентом образа. Это относится к алому, винному, вишневому, сливовому, кирпичному цвету. Глаза подчеркивают с помощью лаконичных стрелок или светлых нейтральных теней. Можно обойтись выделением ресниц, нанеся на них слой туши. Контур губ разрешается сделать классически четким или размытым. В последнем случае создается эффект намеренной легкой небрежности.

Нюдовый блеск или бесцветная помада – универсальное решение. Любительницы минимализма смогут совместить подобный макияж губ с нейтральными бежевыми или светло-розовыми, серыми тенями на глазах. Другая тенденция – комбинирование нейтральной помады с тенями насыщенных оттенков, объемными стрелками, блестками, нанесенными на веки. Последний вариант станет идеальным решением при создании вечернего запоминающегося макияжа.

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Подведем итог

Модные оттенки помады в 2024 году представлены яркими насыщенными или нейтральными цветами. Любая девушка сможет подобрать для себя тон, идеально соответствующий ее цветотипу внешности, оттенку кожи и волос. Представительницы прекрасного пола смогут остановиться на вариантах, подходящих для воплощения запоминающегося вечернего лука, повседневных мероприятий, похода в офис.

Фото Клео.ру