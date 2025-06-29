Ода детству и крестьянские мотивы в новой коллекции Jacquemus "Le Paysan"

Парижская Неделя моды завершилась грандиозным показом Симона Порта Жакмюса "Le Paysan", приуроченного к сезону весна/лето 2026. Новая коллекция стала одой детству дизайнера, прошедшего в небольшой глубинке на юге Франции.

Источник вдохновения новой коллекции расшифровывается в названии "Le Paysan", что в переводе означает "крестьянин". Симон Жакмюс перенес те самые крестьянские мотивы французского прованса в эпицентр королевской истории – Версальский дворец. Такой контраст между местом проведения показа и его замыслом напоминает публике о непростом пути становления человека из глубинки, с которыми столкнулся сам дизайнер и основатель бренда Jacquemus.

Симону Жакмюсу всегда было свойственно возвращение к корням. Премьеры его новых коллекций проходили то в сельской местности провинции, когда подиумом становилось поле с растущей пшеницей, то в лавандовых угодьях Франции, засеянных цветущими растениями.

Коллекция "Le Paysan" открылась белоснежным нарядом, состоящим из "крестьянской рубахи" с Т-образным вырезом и пышной хлопковой юбки. К слову, основной материал коллекции – это легкий хлопок, отлично вписывающийся в атмосферу изнуренного жарой юга Франции. Соломенные шляпы, косынки, легкие сабо – все в "Le Paysan" помогает спрятаться от солнца, но при этом выглядеть в стиле прованского шика.



В коллекции отсутствуют яркие оттенки – только спокойствие и умиротворение, которое достигается благодаря белоснежным, пастельным и песчаным оттенкам в одежде. Юбки с несколькими слоями из хлопковой ткани, платья с подолом, украшенным бахромой, а еще полупрозрачные ткани – все это напоминает о размеренной деревенской жизни с французскими вайбами.





В составе моделей отметилась "наша" Наталья Водянова в элегантном костюме из пиджака со спущенными плечами, балетках а-ля пуанты со шнуровкой вокруг щиколотки и маленькой сумочкой. А новоиспеченная модель и по совместительству дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи прошлась по подиуму в роскошном платье с той самой пышной хлопковой юбкой и сумкой, выполненной в технике "кроше".





Шоу в Версале закончилось трогательным выходом Симона Жакмюса из закулисья версальского подиума под аплодисменты зрителей, в числе которых присутствовала семья дизайнера. Симон Порт Жакмюс доказывает на своем примере, что с помощью упорного труда и безмерного таланта можно добиться небывалого успеха, даже родившись в глубинке.

