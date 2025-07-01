Градус зашкаливает: 10 самых модных вещей, которые вам точно нужно приобрести летом 2025

Летний сезон 2025 в самом разгаре, а значит, пора обновлять свой гардероб. Выдаем явки и пароли к самым модным вещам этого лета и рассказываем, как и с чем их лучше сочетать. Поехали!

Спортивные балетки

На стыке балеток и кроссовок зародился новый тренд, а именно: спортивные балетки, или же та самая нашумевшая модель "сникерина". Полюбившаяся многим зарубежным инфлюенсерам, такая обувь стала обувным хитом лета 2025. У нее сплошные плюсы и никаких минусов: они легкие, женственные, а за счет спортивной подошвы еще и удобные! Однозначно добавляем их в свой виш-лист летнего гардероба.





Юбка-миди

После тренда на нулевые, или, как его прозвали, "у2k", с мини-юбками, заниженной посадкой и буйством аксессуаров, мода вернулась к более спокойным фасонам. Теперь на сцену трендов вышла длина миди, в особенности юбки, ненароком напоминающие стиль звезд 90-х.





Плетенные сумки

Провозглашенные Наташей Рамсей-Леви вещью первой необходимости, плетёные сумки стали маст-хэвом лета 2025. Они могут быть выполнены в любой цветовой палитре и иметь совершенно уникальную форму. Плетеные сумки особенно хороши своей вместительностью. Советуем почувствовать себя немного Джейн Биркин, в сумках которой царила целая экосистема из совершенно не связанных между собой вещей – как продуктов, так и сценариев для новых фильмов.





Косынки и платки

Еще один тренд из комода – платки, завязанные на голове. Во-первых, они спасут от нежелательных последствий большого количества проведенного времени на солнце, а во-вторых, добавят изюминку в летний образ. Платок можно сложить пополам и завязать тонким лоскутом вокруг головы либо сделать узел на макушке. Ощущение себя бохо-дивой не заставит себя долго ждать!





Панталоны

Их никто не ждал, но они вернулись. Считавшиеся нижним бельем куртизанок, а затем и аристократок, панталоны заполонили подиумы во время показов коллекций высокой моды в 2025 году. Регрессия моды или триумфальное возвращение? Решать вам, но присмотреться к этому тренду однозначно стоит.





"Polka dot", или одежда в горошек

Топы, юбки, платья и даже колготки с гороховым принтом стали одним из самых популярных трендов не только лета, но и всего года. В свой образ можно добавить лишь один элемент одежды с этим принтом, и он сразу станет притягивать взгляды публики. А можно пойти ва-банк и сделать total outfit в горох – это в духе авангарда и монохромности.





Купальник с пайетками

Забудьте про базовые купальники – настало время сиять. А что может сиять лучше, чем пайетки, переливающиеся гаммой оттенков под лучами летнего солнца? Представьте, как эти декоративные детали мерцают голографическим блеском, преломляя потоки света и отбрасывая световые искры. Все внимание на пляже будет приковано только к вам.





Кружевные платья

Окунуться в атмосферу богемной романтики помогут платья из кружева. Воздушные платья из этого узорчатого материала часто выполнены в самых нежных оттенках: от трендового пудрово-розового до цвета "крем-брюле". Почувствуйте себя Марией-Антуанеттой этим летом.





Платья из хлопка и льна

Уже заметно, что мода делает упор на практичность и удобство, а также натуральные материалы. Хлопок и лен – отличный выбор для знойного летнего дня. А платья из этих материалов особенно добавляют курортного настроения и легкости.





Украшения в духе морской стихии

Ничто так не добавляет летнего настроения, как морская атрибутика. Аксессуары прямиком из подводного мира – то, что нужно этим летом. Можно выбрать кулон с ракушками или заколку для волос в форме морской звезды. Настало время почувствовать себя русалкой!





Температура летней моды 2025 зашкаливает: тут вам и богемная романтика, и спорт-шик, и даже русалки. А вы уже выбрали, кем станете этим летом?