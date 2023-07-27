Модные купальники 2025: тренды пляжного сезона и стильные образы

Лето – сезон отпусков, который идеально подходит для отдыха на пляже и получения красивого загара. В это время любая девушка хочет выглядеть эффектно, подчеркнуть достоинства своей фигуры и при необходимости скрыть недостатки. Модные купальники, которые в 2025 году предлагают дизайнеры вниманию представительниц прекрасного пола, способны в полной мере удовлетворить эти требования. В этой статье Клео.ру сделает обзор наиболее актуальных тенденций.

Главные тренды купальников 2025

Девушкам, которые интересуются, какие купальники в моде 2025 году, стоит обратить внимание на тренды, представленные в дизайнерских коллекциях. Они разработаны с учетом материала, используемого для изготовления, и его фактуры, цветовой палитры и принтов, особенностей кроя и стилистики. Далее Клео.ру рассмотрит моменты, которые устоит учесть при выборе стильной модели, которая будет выигрышно смотреться на вашей фигуре и подчеркнет вашу индивидуальность.





Фасоны и крой

В этом сезоне модницы смогут остановить свой выбор как на открытых, так и на закрытых слитных моделях. Модные женские купальники представлены следующими тенденциями:

Асимметрия – беспроигрышный прием, чтобы привлечь внимание к обладательнице такой модели. Кроме того, неравномерный крой при необходимости отвлечет внимание от недостатков фигуры. К асимметричным элементам относятся бретель на одно плечо, вырез в одной боковой части.





Продолжает оставаться трендовым фасон "монокини", подразумевающий соединение лифа и плавок каким-либо элементом. Это может быть лаконичная полоска ткани ли дополнение шнуровкой либо кольцами.

При желании визуально удлинить ноги станут находкой модели с высокой посадкой.





Купальники в стиле спорт-шик выглядят минималистично и элегантно, являются универсальным. Такие модели не перегружены декором, могут быть как слитными, так и раздельными, состоящими из плавок с завышенной посадкой и топа.

Закрытые купальники представлены разнообразными фасонами: в лаконичном спортивном стиле, с углубленным вырезом декольте или с открытой спиной. Не исключается дополнение шнуровкой, придающей особой пикантности.





Открытые модели предлагаются с лифами, дополненными косточками или эффектом пуш-ап, тонкими завязками либо широкими бретелями, с корсетным верхом, с плавками в виде стрингов, шортиков, в классическом крое. Девушки со стройной фигурой смогут позволить себе миниатюрные бикини.





Материалы, фактура и декор

Стильные купальники будут смотреться максимально гармонично и эффектно, если уделить внимание выбору материала, а удачно подобранная фактура придаст модели и образу особую изюминку. Среди наиболее актуальных трендов можно отметить следующие:

В этом сезоне как никогда актуальны фасоны с эффектом жатой ткани или модели в рубчик. Вещь приобретает оригинальную фактуру и смотрится особенно интересно.

Отсылкой к нулевым являются гламурные купальники, дополненные эффектом металлик либо перламутровым блеском, щедро декорированные стразами.

Новинкой сезона и настоящей находкой становятся купальники, выполненные из специальной ткани, пропускающей ультрафиолет. Это отличное решение, чтобы получить равномерный красивый загар, не прибегая к выбору откровенных бикини.





Нотку романтичности и откровенности обеспечат модели, содержащие прозрачные, ажурные либо сетчатые вставки. Элементы могут располагаться в области лифа, по бокам, на животе или спине.

Для желающих скорректировать фигуру станут находкой купальники с утягивающим эффектом, достигаемым за счет вставок, выполненных из компрессионных материалов.





Цвета и принты

Любая модница в этом сезоне сможет подобрать цветовую палитру в зависимости от своих индивидуальных предпочтений. К числу трендовых расцветок сезона относятся следующие:

Принты сделают вещь особенно яркой и запоминающейся. Продолжают оставаться в тренде анималистические узоры: расцветки под змею, леопарда, "коровий" принт. Оригинально выглядят рисунки в стиле тай-дай и флористические орнаменты.

Черный цвет – классика, не выходящая из моды и придающая фигуре визуальной стройности. Чтобы купальник смотрелся нескучно и интересно, допускается прибегнуть к дополнению золотистым декором в виде колец или цепочек, к эффекту драпировки.





Белые модели идеально подойдут для любительниц бронзового загара, поскольку эффектно подчеркнут его. Приветствуется декорирование романтичными рюшами либо ажурной кружевной отделкой.

При желании сделать пляжный образ ярким и запоминающимся придут на помощь броские расцветки: красные, желтые, салатные, аквамариновые оттенки, неоновые тона.





Как выбрать купальник по типу фигуры

Если вы желаете подобрать фасон, который будет выглядеть гармонично, подчеркнет достоинства и скроет недостатки, стоит учитывать при его выборе ваш тип фигуры:

Счастливые обладательницы "песочных часов" могут позволить себе любой вариант. Единственный нюанс заключается в том, чтобы не переборщить с декором в области груди и бедер. Максимально выигрышно будут смотреться ретро-фасоны с лифом-бандо и плавками с завышенной талией.

Для фигуры "треугольник" с узкими плечами и объемом в области бедер подойдут модели с акцентным дополнением на плечах: воланами либо рюшами. Также подойдут варианты с принтованным верхом и однотонным низом.

"Перевернутый треугольник" характеризуется широкими плечами и узкими бедрами. При выборе фасона для этой фигуры стоит руководствоваться противоположной тенденцией: принтами на плавках и монохромных верхом. При этом лиф должен быть максимально лаконичным и не перегруженным деталями и декором, дополненный широкими бретелями. При выборе плавок, напротив, можно прибегнуть к дополнению рюшами.

Для фигуры "яблоко" свойственны стройные ноги, но объем в области живота. Скрыть недостаток удастся с помощью утягивающих плавок с высокой посадкой. Лиф предпочтительно выбирать открытый, делающий акцент на груди. Корректирующий эффект окажут и закрытые фасоны с темными вставками по бокам.





Итог

Модные купальники в 2025 году представлены разнообразными тенденциями, способными удовлетворить вкусовые предпочтения любой представительницы прекрасного пола. Обязательно учитывайте свой тип фигуры при выборе фасона и расцветки, это поможет сделать образ максимально стильным и гармоничным.