Baggy, wide leg и relaxed: как мужчине выбрать широкие джинсы

Объемные джинсы сегодня – не тренд на сезон, а новая норма. Узкие силуэты окончательно ушли в архив, уступив место более свободным и расслабленным формам. При этом "широкие" – понятие собирательное: под ним скрываются разные крои, разная степень объема и совершенно разный визуальный эффект. Чтобы покупка не превратилась в лотерею, стоит понимать, чем baggy отличаются от wide и почему relaxed – не просто "чуть свободнее обычных".

Baggy: осознанный объем



Baggy – самый радикальный вариант из всей категории. Это джинсы с заметным объемом по всей длине, часто с низкой или средней посадкой и широкой штаниной без сужения. Они не подстраиваются под фигуру – они задают форму сами.



Лучше всего baggy работают на высоких мужчинах и на тех, у кого плотное или спортивное телосложение. Такой крой уравновешивает массивные плечи и крупный верх, создавая цельный силуэт. На худых и невысоких фигурах baggy могут выглядеть перегруженно, особенно если не продумать длину и обувь.

Это джинсы не "на каждый день" для всех, а модель с четким настроением. Они хорошо вписываются в уличные, модные и намеренно расслабленные образы, где объем – часть идеи, а не случайность.

Wide leg: универсальный вариант



Wide – самая понятная и практичная модель широких джинсов. Объем здесь есть, но он контролируемый: свободные бедра, расширенная штанина, чаще всего средняя или высокая посадка. Такие джинсы не выглядят мешковато и легко адаптируются под разный стиль.



Wide подходят большинству мужчин вне зависимости от роста и комплекции. Они визуально вытягивают силуэт, не утяжеляют фигуру и хорошо смотрятся как с базовой одеждой, так и с более сложными вещами. Именно эту модель чаще всего выбирают те, кто только начинает отходить от классического straight.

Если нужна пара, которая будет выглядеть актуально сейчас и не потеряет актуальность через пару сезонов – это именно wide.

Relaxed: комфортный крой без акцента на тренд



Relaxed – самая спокойная версия объемных джинсов. Они свободны в бедрах, не облегают, но и не создают избыточного объема внизу. Визуально это обновленная классика, а не модный жест.



Такой крой особенно хорошо подходит мужчинам с плотными бедрами, активным образом жизни и тем, кто ценит комфорт в движении. Relaxed не требуют сложной стилизации, легко вписываются в повседневный гардероб и не спорят с остальной одеждой.

Это вариант для тех, кто хочет выглядеть современно, но без демонстративного следования трендам.

Посадка: на что обращать внимание при примерке

Даже самые широкие джинсы должны сидеть уверенно. Посадка не должна "сползать", пояс – топорщиться, а складки – выглядеть случайными. Объем – это часть кроя, а не следствие неправильного размера.

Длина имеет ключевое значение. Широкие джинсы либо почти касаются обуви, либо слегка ее перекрывают. Слишком короткие модели нарушают пропорции, а избыточная "гармошка" у щиколотки делает образ неаккуратным.

С чем носить широкие джинсы



Главное правило – баланс. Объемный низ требует собранного верха. Это может быть плотная футболка, лонгслив, свитшот, рубашка или джемпер, который держит форму. Из верхней одежды лучше всего работают укороченные куртки, бомберы, джинсовки, кожаные модели.



Обувь должна быть соразмерной. Кроссовки с плотной подошвой, ботинки, дерби, лоферы – все, что визуально поддерживает ширину штанины. Слишком тонкая и легкая обувь на фоне широких джинсов часто теряется.