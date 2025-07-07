Schiaparelli Haute Couture 2026: ностальгическое путешествие с привкусом сюрреализма

Ежегодная Неделя моды от кутюр открылась показом Schiaparelli в парижском дворце Petit Palais. Дэниел Розберри, дизайнер бренда, переосмыслил наследие Эльзы Скиапарелли, погрузив его в футуристичное прочтение с нотками сюрреализма испанских живописцев.

Одежда от Эльзы Скиапарелли, родоначальницы и создательницы Schiaparelli, всегда граничила между двумя мирами, дополняющими друг друга: моды и искусства. Ее тесная дружба с испанским художником Сальвадором Дали превращалась в плодородную почву для инновационных открытий в мире моды, в числе которых легендарные шляпы в форме перевернутой туфли из фетра.



Коллекция осень-зима 2025/2026 отправляется в ретроспективу по наследию бренда 1930-х годов. Классическое "маленькое черное платье" – знаковое изобретение начала XX века, становится симбиозом характерной для него элегантности и несвойственной экстравагантности благодаря дополнительной детали – корсету, напоминающему седло для верховой езды.





Цветовая палитра новой коллекции окрашена в траурно-кровавые тона из трех основных оттенков: ало-красного, черного и металлическо-серого. Подиум напоминает о мрачной эпохе преддверия Второй мировой войны с "метафоричными" погонами из бисера и платьем с анатомическим корсетом, похожим на бронированный жилет из стали.





Показ не обошелся без отсылок к сюрреалистическому наследию Сальвадора Дали. Платье, сшитое "наоборот", стало оммажем к ювелирному изделию художника "Королевское сердце" из рубинов.





Дэниел Розберри, обратившись к прошлому, делает шаг в будущее бренда. Коллекция осень-зима 2025/26 отказалась от привычных для бренда корсетов и бюстье, чтобы дать возможность привнести в Schiaparelli доныне забытое в новом прочтении.

