Интервью со стилистом Виолеттой Сорокиной: о работе с "Золотым яблоком" и творчестве

Современная российская мода активно обретает свой уникальный визуальный язык, и в этом процессе ключевую роль играет сравнительно молодая профессия стилиста, которая уже обрела своих выдающихся экспертов. Виолетта Сорокина – не просто часть новой эры в российской модной индустрии, она создательница ее визуального облика, курируя полный цикл – от концепции до воплощения – в рамках масштабных съемок для крупнейших брендов и в творческих проектах. Виолетта рассказала о начале своего пути в качестве стилиста, работе с "Золотым Яблоком" и Befree, проекте, посвященном режиссеру Алексею Балабанову, и своей творческой отдушине.

– Виолетта, с чего начался ваш путь в профессии стилиста?

Профессия сама меня выбрала. Расскажу историю, как это произошло. По образованию я инженер-менеджер по контролю и управлению качеством продукции, закончила магистратуру в ГУАПе в Петербурге. Несмотря на полученное техническое образование, я всегда очень любила модный мир и хотела стать его частью. Я выросла на съемках Грейс Коддингтон для Vogue USA, именно ее работы открыли мне глаза на возможность погружения в разные миры через одежду и образы. Также мне нравилось читать русские журналы о моде Numero и SNC, смотреть Fashion TV по телевизору и узнавать первых фэшн-блогеров.

Во время учебы на 3-м курсе бакалавриата я стала осознавать, что выбранное направление не для меня, и тогда начала искать альтернативы в креативной сфере. Я обнаружила вакансию в бренде Vazovsky – небольшой бренд с приятными вещами и характерным позиционированием. Команда состояла из дизайнера Кристины и меня, задачи выполняли разные: от общения с производством до организации съемок коллекций.





Летом 2016 года мы снимали каталог одежды. Для этого я составляла образы и подбирала дополнительные вещи. После выпуска фотографий студия опубликовала их в аккаунте социальной сети, отметив меня в качестве стилиста. В тот же день мне стали приходить предложения о сотрудничестве. Так началась моя история стилиста.





– Как от работы с небольшими брендами вы выросли до сотрудничества с масштабными компаниями?

– Сначала я соглашалась на все предложения по работе: так и понеслось. Делала по 2–3 творческих проекта в неделю, через несколько месяцев стали приходить коммерческие заказы. Первым крупным клиентом был мультибрендовый бутик "Babochka" в Петербурге. Продолжая делать творческие съемки, проекты для журналов и работая на коммерции, стала обрастать контактами, и постепенно меня стали приглашать на работу крупные компании. Как и у всех, сработало сарафанное радио и наработанная репутация.





– Вы работали с большими компаниями: "Золотым Яблоком", Befree и другими. Можете рассказать, как выстраивается процесс, когда работаешь с такими крупными брендами. Чем это отличается от работы с менее масштабными компаниями?

– Все начинается с ТЗ, которое приходит от арт-директора или продюсера. Мы обсуждаем детально задачи, я составляю мудборд по стилю, чтобы убедиться, что мы верно понимаем друг друга.

Далее запускается процесс поиска вещей и сбора стайлинг-борда. Часто требуется внесение правок после первичного подбора. На крупных проектах это может быть от 2 до 6 волн, пока не будет достигнуто абсолютное попадание в желаемый результат.

После утверждения подборки мой ассистент собирает вещи в магазинах, делает заказы онлайн. На этом этапе я помогаю в удаленном формате, контролируя весь процесс комплектации. Если это съемка для крупной компании, у нас обязательно есть примерка, по результатам которой также могут возникнуть правки. И после всех утверждений выходим на съемку.





– В 2023 году вы были стилистом и сопродюсером проекта, приуроченного к выставке памяти режиссера Алексея Балабанова. Можете рассказать побольше об этом.

– Это один из моих любимых проектов. Ко мне с предложением съемки пришла мой друг и коллега Евгения Парфенова, совместно с которой мы продюсировали его. В этот момент к ней обратилась Дарья Сельянова, разрабатывающая капсулу одежды. У Жени была на примете локация – неотремонтированная двухэтажная квартира, и конкретное видение, как надо снимать: коллажное совмещение пейзажей зимнего Петербурга и пары, как будто вышедшей из фильма Балабанова. Вместе с Женей Парфеновой мы провели кастинг и нашли тех самых героев для съемки. Я подобрала наряды, консультируясь с Дашей, как с автором коллекции. Так все и свершилось.





– С кем из известных личностей вам доводилось работать?

– Со знаменитостями я пересекаюсь только на съёмках для журналов или в рекламных кампаниях для брендов. Во время проектов мне довелось поработать с Сергеем Бугаевым-Африкой, Джулианом Маккеем, Андреем Курпатовым, Ксенией Собчак, Леной Шейдлиной, Машей Червоткиной, Антоном Шастуном и Лизой Боярской. Лиза – моя абсолютная любовь, одна из самых приятных людей, с которыми я только работала.





– Расскажите про свой личный бренд Bom.bi.bom. Есть разница в работе с коммерческими проектами и творческими?

– Bom.bi.bom изначально был моим хобби, а уже затем брендом колец из полимерной глины. На данный момент происходят преобразования. Bom.bi.bom для меня сейчас – это творческая мастерская, в которой я могу придумывать изделия, пробовать новые формы и материалы, коллаборировать с другими художниками и брендами.





Конечно, больше нравится делать творческие проекты, когда нет ограничений и я нахожусь в позиции исследователя и экспериментатора. Но бывают и классные коммерческие проекты: с интересными задачами и где мне доверяют и не сдерживают.