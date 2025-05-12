Как Рианна сделала беременность трендом: самые революционные maternity-наряды певицы

Когда Рианна пришла на Met Gala в платье от Marc Jacobs, изящно подчеркивающем ее третье по счету материнство, всем стало понятно – настала новая глава беременных нарядов. По такому поводу вспоминаем ее лучшие maternity-образы, изменившие моду для беременных.





После объявления о своей первой беременности, стало очевидно, что ее подход к стилю для будущих мам будет отличаться от общепринятого. Одним из первых запоминающихся образов стал ее выход на показе Off-White осень/зима 2022. Певица выбрала облегающее мини-платье из кожи персикового оттенка, а дополнила образ шубой из подиумной коллекции Diesel из верблюжьей шерсти и сумочкой Dior. Несмотря на свое положение, Рианна никогда не отказывалась от высоких каблуков – напротив, изящные босоножки на ремешках – must-have ее беременных нарядов.





Следующий наряд, изменивший правила моды для беременных, – выход Рианны на мероприятие ее косметического бренда Fenty Beauty Universe в феврале 2022 года. Она сделала живот центральной частью своих образов: сверкающий комплект от The Attico, состоящий из зеленого топа с открытой спиной и блестящих брюк из материала перламутрового оттенка. Такой образ произвел фурор на красной дорожке.





Рианна еще задолго до всеобщего тренда поняла, что нижнее белье можно использовать как самостоятельную часть образа, – а возможно, она и создала этот тренд. На показе Dior в начале марта 2022 года Рианна появилась в черной сетчатой комбинации из коллекции pre-fall Dior, сквозь которую просвечивали кружевной бюстгальтер-балконет и стринги в тон. Образ завершали остроносые лакированные сапоги на шпильке.





Даже в повседневных выходах Рианна доказывала публике, что она – настоящая икона стиля. Например, в Санта-Монике ее сфотографировали в синей толстовке с капюшоном с надписью "Living the Dream" и принтом городского пейзажа. Она дополнила ее синей курткой с подкладкой из овчины, юбкой с металлическим блеском от The Attico, фиолетовыми туфлями Amina Muaddi (той самой, с которой, по слухам, изменял муж Рианны ASAP Rocky) и сумкой с вышивкой от бренда Fendi.





Кульминацией, но не окончанием ее беременного стиля, стало появление на церемонии "Оскар" в 2023 году. На красной дорожке она предстала в кастомном ансамбле Alaïa: темно-коричневый кожаный топ-бюстье и макси-юбка, надетые поверх тонкой сетчатой водолазки. Юбка выделялась смелыми вырезами на бедрах и длинным шлейфом.





Смелые образы Рианны совершили революцию в моде для беременных, доказав, что стиль и ожидание ребенка могут идти рука об руку. Ждем от певицы новых образов, затаив дыхание: чем еще удивит икона maternity-стиля в своей третьей эре беременности?