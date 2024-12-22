Можно ли создать одежду из жидкости? Поговорили с 3D-дизайнером о новых технологиях в моде

Потенциал цифровой моды или digital fashion активно обсуждали в период пандемии, когда модные бренды проводили онлайн показы, перешли на онлайн продажи и даже придумали, как организовать онлайн примерку.

Бутикам предрекали закрытие в связи с популярностью маркетплейсов, а блогеры стали примерять виртуальную одежду – некоторые бренды выпустили диджитал коллекции.



Но почему-то было понятно, что этот тренд не надолго – из всех искусств мода самое материальное. Она требует тактильности, взаимодействия с вещью – по картинке, даже в 3D, не понять ее достоинств и недостатков. Мода – это средство коммуникации и часто наш способ предъявить себя миру.



Так и получилось – после ковида модные дома и не подумали сократить количество показов или бутиков, наоборот, многие города поспешили обзавестись своей неделей моды (в том числе Москва), а модные бренды арендовать вакантные места в центре мегаполисов для новых магазинов. А главным модным трендом 2020-х стали рукотворные техники и хендмейд.





– Рита, что для вас стало стимулом заняться цифровой модой?

– Я с детства хотела стать дизайнером. Моя мама сама шьет и меня научила шить. Когда нам в компании, где я работаю, предложили выбрать бесплатный курс как дополнительное образование, я записалась на курс от Ивановского Политеха про цифровые технологии в легкой промышленности, где давали основы 3D-моделирования. Мне понравилось, что это предполагает полный полет фантазии и тебя не ограничивают материалы и физика. Когда ты шьешь одежду, затрачивается много времени, а 3D мне помогает реализовать любые свои фантазии в моде гораздо быстрее. Меня это затянуло, и я продолжила обучение, сейчас я работаю как 3D-дизайнер не только в моде, но и в других областях. Из недавних проектов – аудио симфония в ГЭС-2, где я была 3Д-художником и отвечала за визуальную часть. Мы этот проект готовили полтора года. Главная мысль была – найти новые способы презентации музыки с помощью света и визуальных образов.



– Вы печатаете вещи на 3D-принтере?

– Пока только аксессуары и украшения из полимеров. Мне всегда хотелось победить физику и сделать одежду из воды, воздуха, из стихий. Это стремление я отразила в своей новой работе – это кафф в форме воронки, которая повторяет принцип тороидального вихря. Такие воронки встречаются в природе как кольца из дыма, облаков, водовороты, грибы и медузы.





– Технологии дают возможность экспериментировать с новыми материалами и силуэтами?

– Современная мода давно экспериментирует с природными материалами. Например, два года назад испанская дизайнер Паула Уларги Эскалона придумала для бренда Loewe одежду и обувь, покрытую травой. А знаменитая голландка Ирис ван Харпен работает над созданием тканей для своих фантазийных платьев в биологической лаборатории. Но это дорогостоящие технологии. А вот на 3D-принтере можно распечатать вещи какой угодно формы. Использовать полимерную форму как макет и отлить ее из другого материала, допустим, из драгоценных металлов или минералов, если это коллекция украшений. Понятно, что аксессуары из текучей воды пока существуют только в моей фантазии, но, учитывая, что сегодня воплощаются многие идеи, казавшиеся в прошлом фантастическими, я не отрицаю такую возможность.



– 3D-моделирование заменит выкройки, лекала, эскизы?

– Я не думаю. Конечно, есть компьютерные программы, где можно сделать лекала и создать по ним 3D-одежду. Но в моде всегда ценился именно ручной труд. В модных домах всегда главными будут люди, работающие руками. Компьютер их никогда не заменит.



– Какой тогда смысл в digital fashion? Вы сказали, преодолеть физику. Но это из области искусства и философии, а с практической точки зрения?

– Для меня смысл только в творчестве. Мне всегда нравилось создавать одежду, а здесь нет границ, и все, что пришло в голову, ты можешь воплотить и что-то смелое распечатать. На экране я могу создать одежду, которая движется вокруг человека и перестает быть статичной. И посмотреть, как это могло бы выглядеть в реальности.





– В 2021 году вы получили Гран-при Digital Fashion Challenge Awards в Монте Карло. Что вы показали на конкурсе?

– Это был совместный показ с моими одногруппниками по курсам 3D-моделирования. Мы узнали, что проводится такой конкурс и решили сделать коллекцию. Каждый сделал что хотел, без какой-либо общей идеи, но результатом мы были довольны и, как оказалось, жюри тоже.

– 3D-голограммы могут заменить топ-моделей? Александр Маккуин еще в 2006 году в финале показа “вывел” на подиум голограмму Кейт Мосс, которая выглядела как настоящая.

– Он вообще многое предвосхитил, также использовал роботов, которые платья на моделях раскрашивали в реальном времени. Я к таким экспериментам положительно отношусь.



– То есть вы согласны, что фотомоделей могут заменить сгенерированные нейросетью идеальные красавицы?



– По-моему, идеальная внешность в модельном бизнесе уже давно не ценится. На показах у всех моделей интересная внешность, когда глазу есть за что зацепиться. Необычные, индивидуальные лицо и фигуру не создать с помощью нейросети. Также как digital одежда никогда не заменит настоящую, и видео встречи не заменят живое общение. Мы с вами встретились вживую, и это очень ценно.

– Некоторые бренды пробовали выпускать digital коллекции, но энтузиазм быстро пропал. Насколько это коммерчески выгодно?

– 3D-одежду можно продавать на популярной у молодежи платформе Roblox, там пользователи создают свои аватары, свои метавселенные, и там есть маркетплейс с 3D -одеждой для аватаров, и он действительно пользуется спросом.



В будущем у нас будет цифровой двойник, который живет в виртуальном мире. Это не страшно. Этот второй аватар ты сможешь сделать каким захочешь. В жизни я не хочу ходить с зелеными волосами, но мой аватар с зелеными волосами, и носить он может все, что угодно, самые смелые образы. Для творчества открывается очень много возможностей. Не нужно бояться, нужно интересоваться новым и применять это все во благо себе и миру. И не забывать об информационной безопасности.





– Как модная индустрия может использовать 3D-технологии? Я знаю, что в ЦУМе на 4-м этаже есть цифровая примерочная, которая позволяет посмотреть, как на тебе смотрится платье, не раздеваясь.

– Как вы думаете, почему метавселенные так и не стали частью массовой культуры?

– Но все равно, чтобы понять, твоя ли эта вещь, насколько в ней комфортно, ее лучше на себя надеть. Но такие технологии позволяют посмотреть, как она будет сочетаться с твоим гардеробом. Такие приемы можно использовать в маркетинге, чтобы вовлечь человека в процесс – не просто показать красивые фотографии, но позволить примерить украшения, очки. Метавселенные – интересные темы, я проходила курс по созданию метавселенных и придумала виртуальный мир для одного российского fashion-бренда. Это была игра, где чтобы получить доступ к коллекциям, нужно было собрать картину Михаила Врубеля.

– Мне кажется, это случится, когда люди будут готовы. Я думаю, что так или иначе в будущем реальный и виртуальный миры соединяться.



– В этом стирании границ больше опасностей или возможностей?

– Примерно поровну. Основная опасность есть и сегодня – человек не может остаться наедине с собой. Мы постоянно присутствуем в чатах. А если к нашей ежедневной онлайн коммуникации прибавить еще и очки дополненной реальности – мы просто не выдержим такого количества информации. Поэтому уже надо учиться себя ограничивать.



А когда появятся новые технологии – использовать их с пользой. Это интересно.

– Например?

– Мне было бы интересно гулять по городу в таких "умных" очках, когда ты смотришь на здание и получаешь необходимую информацию. Как интерактив в образовании это может быть очень полезной технологией. Или в повседневной жизни – представьте, вы готовите в таких очках и получаете рецепт и сразу руководство, сколько и что добавить и так далее. Когда готовишь, перед тобой сразу рецепт. Можно придумать множество применений для таких очков, но если люди не научатся себя контролировать, будет сложно.



– То есть вы считаете, что пропадет граница между реальным миром и виртуальным? Как тогда отличить реальность от вымысла?

– Это если и будет, совсем не скоро… В 1980-е люди думали, что в 21 веке мы будем летать на автомобилях... Но пока еще в небе автомобили не летают. У меня есть подозрение, что, может быть, наоборот, человечество откажется от повсеместного использования digital-технологий и снова научится ценить тактильность, живое тепло, близость. И в плане технологий уйдет в регресс, я предполагаю и такой сценарий, невозможно предугадать, мир очень непредсказуемый. Но даже если это случится, тоже будет интересно.





– Сейчас нейросеть пишет песни, рисует картины. Не все могут отличить сделанное нейросетью.

– Мой муж – композитор, он послушал то, что делает нейросеть, и сказал, это круто, но если это простая музыка. Но как только появляется заказчик и исполнитель, тут нейросеть бессильна, потому что только человек сможет понять другого человека. Нейросеть не может выдать что-то инновационное, она обучается на том, что сделано человеком, она только комбинирует знания. И все еще бессильна передать эмоции, то, что мы называем, вдохнуть в свою работу жизнь, наделить ее душой.



– Что бы вам хотелось осуществить с помощью новейших технологий?

– Придумать устройство, которое позволит преодолеть статичность – ты идешь, а платье льется вокруг тебя как вода, или твой браслет не твердый, а жидкий и он тоже льется по руке. Из более приземленного и осуществимого – я планирую заняться созданием 3D-украшений, их распечатке сначала на принтере, а затем – обработке в металле.

