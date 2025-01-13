Модные мужские куртки 2025 года: обзор актуальных трендов, расцветок и материалов

Не только представительницы прекрасного пола, но и сильная половина человечества стремятся соответствовать трендам современной моды. В прохладный сезон особенно актуальным становится выбор верхней одежды, которая должна быть стильной и функциональной одновременно. Особой популярностью пользуются модные мужские куртки 2025 года, представленные в разной стилистике, фасонах и расцветках. В этой статье Клео.ру предлагает ознакомиться с наиболее популярными трендами.

Актуальные тренды мужских курток в 2025

Разнообразие стилей – основная тенденция, которой руководствовались дизайнеры, когда создавали коллекции, включающие модные куртки для мужчин. В ассортименте представлена как неустаревающая классика лаконичного кроя и минималистичного дизайна, так и молодежный оверсайз или модели, для которых характерен многослойный эффект за счет дополнения оригинальными деталями. Длина изделий варьируется от укороченной, заканчивающейся на уровне талии, до удлиненной, напоминающей пальто. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор актуальных трендов, представленных на фото.





Парка

Универсальная модель с легкостью впишется в разные образы: повседневный кэжуал, спортивный и даже офисный стиль. Максимальную защиту от холода обеспечат изделия, дополненные натуральным или био-пухом. Традиционной деталью остается капюшон, который может иметь лаконичный дизайн или украшаться меховой опушкой. Допускается дополнение парки контрастными вставками или нашивками. На случай сильный морозов настоящей находкой станет фасон "Аляска", имеющий значительное сходство с паркой. Такие куртки оснащены утеплителем, способным выдержать даже самые низкие температуры.





Пуховик

Фасон, остающийся неизменно востребованным, обязательно стоит включить в базовый гардероб. В коллекциях представлены варианты традиционного прямого кроя или свободного оверсайз. Модели оснащаются стеганой прошивкой в виде продольных или поперечных полос, крупных квадратов и даже ромбов. Длина изделий представлена в укороченном варианте или универсальном миди.





Бомбер

Куртка, ассоциирующаяся со спортивным стилем, является одной из основных модных тенденций этого года. Неотъемлемыми атрибутами моделей остаются эластичные резинки, дополняющие воротник, манжеты и нижний край изделий. Дизайнеры постарались привнести максимальное разнообразие в коллекции за счет материалов, среди которых можно встретить не только традиционный нейлон, и кожу либо замшу.





Куртки-дубленки

Такой вариант станет отличным решением для холодной зимы. Верх изделий создается из дубленой замши, а в качестве утеплителя выступает стриженая овчина. Лидирующие позиции на модном олимпе продолжает занимать куртка-авиатор, оснащенная диагональной молнией и напоминающая по внешнему виду утепленную "косуху". Овчинная подкладка может совпадать по цвету с верхом изделия или выполняться в контрастном оттенке.





Цветовая палитра

При выборе расцветок курток дизайнеры руководствовались тенденциями, которые можно назвать кардинально противоположными. Первая из них – подбор базовой универсальной палитры, включающей черные, бежевые, коричневые, серые тона. При этом последние варьируются от бледного, практически приближенного к белому, до темного графита. Другая тенденция – колор-блок и яркие расценки. Примером выступают насыщенные синие, красные оттенки, особой популярностью в этом сезоне пользуется желтый цвет.





Материалы

Выбор тканей, из которых изготовлены модели курток, в этом сезоне представлены на любой вкус. К числу наиболее актуальных трендов относятся следующие:

Джинсовые куртки – представлены в традиционных сине-голубых расцветках, универсальных черных, бежевых, серых тонах и ярких насыщенных расцветках. Встречаются модели, дополненные эффектом потертости. Последний вариант – отличный способ придать образу неповторимого винтажного шарма.

Кожаные куртки – характеризуются гладкой матовой или рифленой структурой. Из данного материала выполняются самые разные модели, начиная от бомберов и заканчивая пуховиками.

Куртки из шепры – нестандартное решение, идеально подходящее для прохладной погоды. Изделия выполняются из мягкой ворсистой ткани, для изготовления которой задействованы акриловые материалы.

Куртки из овчины – такой материал используется при создании всевозможных фасонов дубленок. Альтернативный вариант – модели с замшевым верхом и меховым утеплителем.

Куртки из плотной шерсти, ярким примером которых выступают фасоны "бушлат" и "шинель".

Куртки из болоньевой ткани, применяемой для изготовления верха бомберов или пуховиков.





Подведем итог

Модные мужские куртки 2025 года представлены чрезвычайным разнообразием фасонов и расцветок. Среди моделей, представленных в дизайнерских коллекциях, представители сильной половины человечества смогут с легкостью подобрать вариант, идеально подходящий по стилистике предпочитаемого ими образа.