Антитренды весны 2025 года: что следует исключить из гардероба в этом сезоне

С наступлением теплого сезона представительницы прекрасного пола стремятся пополнить свой гардероб стильными новинками, соответствующим актуальным тенденциям современной моды. Чтобы добиться желаемого эффекта, важно анализировать не только новейшие веяния, но и поминать, что относится к числу антитрендов весны 2025 года. Соблюдение данного правила поможет избежать ошибок при выборе наряда, в результате образ не будет выглядеть старомодным и устаревшим, а приобретет гармоничные черты. В этой статье Клео.ру предлагает вместе разобраться с тем, что этой весной стоит стопроцентно исключить из своего гардероба.

5 главных антитрендов весны 2025

При составлении капсулы крайне важно понимать, какие элементы гардероба потеряли свою актуальность, и что не модно весной 2025 года. Чтобы избежать ошибок при создании образа, Клео.ру советует избегать выбора определенных фасонов одежды и ее расцветок, которые в этом сезоне включены в категорию антитрендов. Только в этом случае вы сможете рассчитывать, что ваш лук будет соответствовать современным модным тенденциям. Далее рассмотрены вещи, которые являются табу для включения в весенний гардероб 2025 года.





Неоновые расцветки

Яркие, кислотные и привлекающие внимание тона, несомненно, привлекут к вам внимание окружающих, но в этом сезоне дизайнеры говорят им категорическое "нет". Хитом весны 2025 года считаются нейтральные тона, ассоциирующиеся с безупречной элегантностью. Хорошее решение – добавить в образ нежности, остановив свой выбор на пастельных оттенках женской одежды. Что же касается неоновых расцветок, стилисты единодушны во мнении, что ими не стоит увлекаться. Единственный допустимый вариант – привнести в лук яркий акцент, дополнив его броским аксессуаром.

Брюки-карго

Хотя в свое время данная модель и пришлась по душе любительницам молодежных луков, желающих привнести в образ дерзкие черты, в этом сезоне от таких фасонов брюк следует отказаться. Штаны с крупными накладными карманами в боковых частях весной 2025 года уступили место элегантной классике прямого кроя или зауженным книзу моделям.





Стиль кокетки (Coquette)

Определенные детали женской одежды будто созданы для того, чтобы придать образу романтичные нотки, однако им не место в этом сезоне. Примером таких элементов выступает дополнение предметов гардероба бантами, вышитыми элементами, пышными рукавами. Также не особой популярностью будут пользоваться мини-юбки расклешенного кроя.

Штаны-парашюты

Стиль оверсайз продолжает оставаться атрибутом дизайнерских коллекций, поэтому почитательницам свободного кроя не стоит волноваться по этому поводу. Однако определенный предмет гардероба стилисты все же настоятельно советуют исключить. Речь идет о штанах широкого кроя, выполненных из легкой шуршащей ткани. Фасон, известный под названием "парашюты", отошел на место на второй план весной 2025 года. В качестве альтернативы предлагается выбрать штаны спортивного стиля, изготовленные из трикотажной ткани.





Джинсовая юбка-макси

Деним в этом сезоне остается востребованным и популярным материалом, что не удивительно, учитывая практичность и стильный внешний вид вещей, выполненных из такой ткани. Однако от юбки-макси из денима рекомендуется отказаться. Это касается всех возможных фасонов, как расклешенных, так и прямого кроя, оснащенных разрезами по ноге. Альтернативным вариантом станет длина миди, более практичная и функциональная.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какая женская одежда относится к антитрендам весны 2025 года. Если подобные вещи присутствуют в вашем гардеробе, лучше отложить их до лучших времен. Ведь, как известно, мода циклична, поэтому не исключена вероятность, что они пригодятся вам в следующих сезонах.