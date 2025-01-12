Полный гид по самым модным колготкам 2025 года: рассказываем, как стилизовать

Колготки – вещь коварная. Еще вчера их считали чем-то скучным и обязательным, а сегодня они – главный акцент в образе. В 2025 году модные дома решили: ноги – наша главная "площадка для экспериментов". Самые стильные колготки этого сезона – это смелость, изящество и немного ностальгии.

Ажурные колготки





Тренд, который взорвал подиумы и соцсети. Ажурные колготки сегодня – это не просто дань ретро-стилю, а настоящий арт-объект. От тонкого кружева до крупных узоров – любая вариация зайдет. Они могут быть классического черного цвета или любого другого, от белоснежного до неонового. Сочетайте их с мини-юбками, строгими жакетами или даже кожаными шортами. Главное правило – пусть они будут в центре внимания.

Колготки в тон кожи





Казалось бы, телесные колготки давно пора списать со счетов, но мода любит реанимировать то, что многие старались забыть. В этом году прозрачные модели в тон кожи вновь на пике. Важный нюанс: никаких блестящих текстур. Только матовые, идеально совпадающие с оттенком кожи. Носите их с платьями миди и строгими костюмами, чтобы образ выглядел дорого и сдержанно.



Белые колготки





Белые колготки – тренд, который требует смелости и чувства стиля. Да, они могут визуально "утяжелить" ноги, но это не повод их игнорировать. Чтобы балансировать пропорции, сочетайте их с объемным верхом или массивной обувью. Отлично смотрятся с романтичными платьями и твидовыми костюмами.

Коричневые колготки



На фоне популярного оттенка Mocha Mousse от Pantone коричневые колготки стали одним из самых горячих трендов на 2025 год. Глубокие шоколадные и более светлые карамельные оттенки легко подружатся с любой палитрой. Носите их с бежевыми пальто, серыми юбками или трикотажными платьями.



Колготки в горошек



Горошек – вечная классика, которая в этом году снова набирает обороты. Мелкий и крупный, черный на прозрачной основе или белый на цветной – все варианты в тренде. Такие колготки добавляют игривость женственным и винтажным образам. Примерьте их с шелковыми платьями или юбками с высокой талией.



Цветные колготки



Цветные колготки – идеальный способ выразить себя. Самые модные оттенки 2025 года – серый, изумрудный, насыщенный фиолетовый и ярко-розовый. Но ограничений нет: экспериментируйте с пастельными или неоновыми оттенками. Чтобы не переборщить, стройте образ вокруг этих колготок: нейтральный верх, простые аксессуары и максимум внимания на ноги.



Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал про устаревшие модные правила, которые пора забыть.