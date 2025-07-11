Модные итоги недели: миллиарды, новый бренд Джастина Бибера и свержение короля Forbes

Джастин Бибер запускает собственный бренд, первая в истории сумка Hermes Birkin ушла с молотка Sotheby’s, а на олимпе самых богатых людей мира свои перемены? Рассказываем обо всем по порядку в новом материале Клео.ру.

Только недавно в мире социальных сетей пронесся слух о разводе Джастина и Хейли Бибер, как они уже выпускают совместный кампейн, приуроченный к премьере бренда одежды Skylrk. Марка позиционирует себя street-wear брендом с широким ассортиментом базовых вещей для уличного гардероба: худи, футболки, головные уборы. В первую коллекцию вошли очки ярких цветов, ярко-красная нарочито рваная шапка и вишенка на торте – мюли пастельных оттенков, выполненные из махровой ткани. Поздравляем Джастина с премьерой и в предвкушении ждем новых коллекций.





В начале лета на аукционе товаров роскоши Sotheby’s была выставлена сумка, принадлежавшая Джейн Биркин. Сумка является первой в своем роде из линейки Birkin от бренда Hermes. Она была изготовлена специально для Джейн в 1980-х с выгравированными на ней инициалами актрисы. Birkin ушла с молотка Sotheby’s за 8,6 миллионов долларов анонимному покупателю.



Богатые тоже плачут – на олимпе французского Forbes большие перемены. Бернар Арно, владелец компании LVMH, занимавший первое место на протяжении последних 8 лет, больше не номер один. Его место занял Аксель Дюма – наследник компании Hermes. На данный момент бизнесмен обладает состоянием в 160 миллиардов евро, а его семья является самой богатой во Франции.







Мир моды, как обычно, не перестает удивлять. А что ждет нас на следующей неделе?