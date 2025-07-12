91-летний Джорджо Армани появится на сентябрьской Неделе моды после болезни

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Дизайнер после болезни готовится представить новые коллекции.

91-летний Джорджо Армани подтвердил участие в сентябрьской Неделе моды в Милане после того, как впервые в истории пропустил собственные показы из-за проблем со здоровьем. Легендарный модельер, основатель одноименного модного дома, сообщил о своем возвращении в открытке, адресованной поклонникам в день своего рождения.

Весной стало известно, что дизайнер не сможет присутствовать на Неделе мужской моды в Милане, а также на мероприятиях в Париже. Представители бренда тогда подчеркнули, что Армани проходит восстановление дома, не вдаваясь в детали, однако в итальянских СМИ появились сообщения о его госпитализации.

Эта пауза стала беспрецедентной – до нынешнего года Джорджо Армани ни разу не пропускал собственные модные шоу, оставаясь их постоянным участником и творческим лидером. Его отсутствие вызвало обеспокоенность в модной индустрии. Однако теперь дизайнер вновь выходит на связь с публикой и дает понять, что готов к возвращению.

Показы женской и мужской коллекции Армани запланированы в рамках осенней Недели моды, которая пройдет в Милане с 23 по 29 сентября. Формат участия – очный или цифровой – пока уточняется.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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