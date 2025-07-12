Это не мода, это арт-объект: самые безумные изобретения дизайнеров

Стеклянная сумка, пальто, из которого растет трава, или ботинки прямо из мультфильма – нет, это не описание сюрреалистического сна или арт-перформанса. Это реальные модные объекты, которые взорвали интернет и заставили говорить о себе весь мир. В эпоху, когда мода все чаще играет с формой, материалами и здравым смыслом, именно эти объекты стали самыми яркими символами нового, смелого и немного безумного подхода к дизайну.

Сумка Swipe от французского бренда Coperni, выполненная из стекла в рамках коллаборации с нью-йоркской маркой Heven, стала не просто аксессуаром, а настоящим арт-явлением, стирающим границы между дизайном и скульптурой.

Дизайн стеклянной Swipe базируется на уже узнаваемой овальной форме сумки Coperni, вдохновленной жестом разблокировки экрана iPhone. Однако в исполнении из прозрачного стекла эта форма обретает совершенно новое прочтение, превращаясь в визуально эффектный, порой даже провокационный объект. За кажущейся простотой формы скрывается невероятно сложный и трудоемкий процесс создания. Каждая такая сумка – это результат кропотливого ручного труда опытных мастеров-стеклодувов, включая признанного нью-йоркского специалиста Джоша Райффа, с которым сотрудничали основатели Heven, Брианна Бокс и Питер Дюпон. Появление стеклянных сумок в руках мировых знаменитостей, таких как Doja Cat на красной дорожке "Грэмми" или Кайли Дженнер, мгновенно обеспечило им статус вирального феномена и широкое обсуждение в медиа.





На показе мужской коллекции "весна-лето 2023" в Париже модный дом Loewe представил, пожалуй, одно из самых необычных решений сезона: одежду и обувь, на которых росла настоящая, живая трава. Это не хитрый декор или принт, а результат уникального эксперимента – сотрудничества креативного директора Джонатана Андерсона с испанским био-дизайнером Паулой Уларги Эскалоной.

Суть проекта заключалась в том, чтобы вырастить различные виды злаков и трав непосредственно на готовых предметах гардероба – пальто, кроссовках, брюках. Процесс занимал около двадцати дней в контролируемых условиях, где растения прорастали прямо из ткани под тщательным уходом. Получившиеся вещи стали не просто одеждой, а настоящими арт-объектами, символизирующими слияние природного и искусственного, а также служащими живой метафорой эфемерности моды – ведь эти "живые" изделия, появившись на свет, постепенно начинали увядать. Коллекция Loewe стала смелым заявлением о возможности интеграции природы в высокую моду и напомнила о нашей потребности воссоединиться с окружающим миром, даже таким необычным способом.





Бруклинский арт-коллектив MSCHF, который постоянно держит интернет в напряжении своими необычными проектами, снова взорвал соцсети. На этот раз объектом всеобщего обсуждения стала обувь – огромные, гладкие, ярко-красные ботинки, словно только что шагнувшие с экрана ретро-мультфильма. Эти Big Red Boots от MSCHF Sneakers – новый пример того, как бренд играет с привычными формами и представлениями.





Как объясняют сами MSCHF, это "абстракция обуви": максимально упрощенная, узнаваемая форма, которая мгновенно передает идею, не отвлекаясь на реалистичные детали. Выполненные из термопластичного полиуретана, они выглядят одновременно абсурдно и притягательно. Появление этих красных гигантов вызвало нешуточный ажиотаж, мгновенно превратившись в вирусный мем и объект желания (пусть и ироничный) для многих.