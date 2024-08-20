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Мода Y2K: что это такое и почему к нам вернулся стиль нулевых

Мода Y2K: что это такое и почему к нам вернулся стиль нулевых

Эстетика 2000-х годов снова в тренде.

Нулевые! Время, когда на MTV правили балом клипы Бритни Спирс, а Пэрис Хилтон диктовала, что надеть на вечеринку. Стиль нулевых, известный как Y2K, вернулся в моду, и если вы думали, что низкие джинсы и стразы остались в прошлом, то готовьтесь снова увидеть их в своем гардеробе. Но давайте разберемся, что это за феномен и почему он снова на пике популярности.

Возвращение к истокам: как всё начиналось

Фото: скриншот из сериала &#34;Секс в большом городе&#34;/YouTube/@HBO

Вспомните начало 2000-х: джинсы с низкой талией, кроп-топы, мини-юбки, безумные принты и множество блесток. Это время, когда мода была дерзкой, не боялась кича и граничащей с безумием эклектики. Звезды того времени, такие как Бритни Спирс, Кристина Агилера и, конечно, Пэрис Хилтон, создавали образ, который говорил: "Я здесь, чтобы сиять". И они сияли, причем в буквальном смысле, благодаря обилию страз и блестящих тканей.

Какие главные атрибуты Y2K?

Фото: freepik.com

Y2K – это не просто одежда, это целая культура. Ключевые элементы этого стиля включают ультранизкую посадку джинсов и юбок, миниатюрные сумки, логоманию (громкие, аляповатые принты), розовые оттенки, и, конечно, всё, что блестит. Идеальный образ в стиле Y2K – это сочетание кукольного гламура и немного подростковой дерзости. Представьте себе яркие цвета, накладные ногти, крупные солнечные очки, пластиковые аксессуары и платья в стиле baby doll.

Возвращение в 2020-е: что изменилось?

Белла Хадид. Фото: соцсети/@bellahadid

Спустя два десятилетия стиль Y2K вернулся, но в слегка изменённой форме. Современные модницы адаптировали его под сегодняшние реалии. Низкие джинсы всё ещё здесь, но их носят с более расслабленными, свободными топами. Мини-юбки соседствуют с грубыми ботинками, создавая интересный контраст. И хотя стразы никуда не делись, они стали более сдержанными, добавляясь в образ с помощью аккуратных аксессуаров.

Многие модные дома, включая Blumarine и Miu Miu, уже показали свои интерпретации Y2K-стиля на подиумах, доказав, что ностальгия может быть стильной. Бренды возвращают в моду образы, которые когда-то казались забытыми, но теперь кажутся свежими и актуальными.

Почему этот стиль снова на пике популярности?

Кайли Дженнер. Фото: соцсети/@kyliejenner

Ответ прост: ностальгия. Поколение Z и миллениалы, выросшие на старых фотографиях своих старших сестер и модных блогах, жаждут вернуть ту легкость и игривость, которую олицетворяли нулевые. В эпоху, когда мода становится всё более утилитарной, Y2K предлагает обратное: радость, яркость и свободу самовыражения. К тому же, на фоне глобальной нестабильности, мода на нулевые даёт людям возможность вернуться к чему-то знакомому, тёплому и беззаботному.

Звезды вроде Дуа Липы, Беллы Хадид и Кайли Дженнер активно поддерживают этот тренд, показывая в своих соцсетях, как можно носить Y2K в наши дни. И, конечно, модные дома-гиганты, такие как Balenciaga и Gucci, быстро уловили этот тренд, добавив элементы стиля нулевых в свои последние коллекции.

Так что, если у вас осталась старая пара джинсов с низкой посадкой или те самые яркие очки из нулевых, сейчас самое время дать им второй шанс. Y2K снова с нами, и, похоже, надолго.

20 августа 2024, 09:29
Пэрис Хилтон. Фото: соцсети/@parishilton
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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