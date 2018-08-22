Самые модные кардиганы 2018 года

Лето близится к концу. Самое время начинать собирать осенний гардероб. Важное место в нем займет кардиган. Он дополняет не только повседневный, но и деловой образ. Мода на такой тип одежды возникла много лет назад. Ориентируясь в тенденциях 2018 года, изучая фото легко подобрать модные кардиганы.

Трендовая длина и модели

Предстоящей осенью дизайнеры призывают модниц смело экспериментировать со своим стилем. Это значит, что в гардеробе могут быть и укороченные и длинные модели кардиганов. Модели макси в одинаковой мере элегантно выглядят и на высоких девушках и женщинах небольшого роста. Они придают образу изящности, привлекательности и женственности.

Стройным девушкам можно посоветовать укороченные кардиганы. Такие модели выгодно подчеркивают утонченную фигуру.

В 2018 году модные кардиганы могут иметь и среднюю длину. Такие модели справедливо называют универсальными. Как и в случае с полной длиной, они идеально подходят на любой рост и фигуру. На фото можно рассмотреть кардиганы, которые соответствуют этой тенденции моды.

Также в центре внимания окажутся:

модели сложного кроя, которые наверняка придутся по вкусу смелым, неординарным модницам;

кардиганы, внешне напоминающие жилетку - отличный выбор для повседневного образа.

Классически выполненный кардиган средней длины - очевидный выбор деловых женщин. Он может не иметь застежек и быть ярких оттенков. Пошитые из плотных тканей, такие модели хорошо держат форму и подчеркивают фигуру женщины.

Модели, напоминающие пальто, отлично подойдут для холодных дней. Они имеют длину до середины щиколотки. Легко сочетаются с брючными костюмами. Интересный образ можно создать с кардиганами из искусственного меха.

Кардиган-пончо — пример непривычной, но весьма оригинальной модели. У нее нет горловины, а для удобства сделаны скрытые застежки. Отличный выбор для тех, кто любит стиль гранж, бохо.

Оригинальности образу придадут кардиганы модели летучая мышь. Универсальный вариант для женщин любой фигуры. Они могут быть пошиты из разных тканей или же связаны из теплой пряжи.

Популярные принты и цвета

Принято считать, что осень и зима — время года, когда нужно носить одежду исключительно темных оттенков. Но в 2018 году дизайнеры предлагают сломать устоявшиеся тенденции.

Самые модные кардиганы выполнены в насыщенных цветах:

красный;

зеленый;

фиолетовый, ближе к баклажановому;

синий.

Но мода не оставила без внимания и ценителей классики. На фото с показов можно встретить одежду привычных осенних оттенков. Гардероб предлагается пополнить, к примеру, укороченным белоснежным кардиганом.

А на случай прохлады выбирают темно-синюю модель длиной до середины лодыжки. Все это позволит с легкостью создать образ на любой повод — поход на работу, прогулки с друзьями или семьей.

В тренде необычные принты. Предстоящий сезон дизайнеры предлагают встретить с этническими и геометрическими рисунками. Они не только стильно смотрятся, но и придадут образу элегантности.

Еще одна интересная тенденция — градиент. Ее с успехом реализуют в кардиганах лало. Плавные переходы от одного цвета к другому выгодно подчеркивают крупные косы.

Самые модные ткани

Модные кардиганы в 2018 году пошиты из твида, мохера, кашемира. Также тенденции моды распространяются на такие материалы:

трикотаж;

футер;

ангора.

На фото с модных показов представлено множество примеров кардиганов из перечисленных материалов. Все модели выглядят модно, стильно. А кроме этого, они еще и согревают в прохладные дни и вечера.

Новинкой сезона по праву могут называться джинсовые кардиганы. Они станут отличным дополнением к гардеробу на каждый день. Их легко сочетать с юбкой, платьем, брюками. Из обуви подойдут не только туфли или ботинки на каблуке, но и кроссовки.

У многих комфорт в осенний промозглый вечер ассоциируется с чем-то вязаным. К примеру, это может быть кардиган из шерстяной и полушерстяной пряжи. При достаточном умении его можно связать собственными руками или же просто приобрести готовый.

Чтобы добавить кардигану индивидуальности, его можно дополнить интересным поясом, брошкой. А если это сшитая или связанная своими руками модель, оригинальности придают застежки-молнии, пуговицы.

Модные комбинации

Даже самые модные кардиганы могут нарушить целостность образа, если неверно сочетать их с вещами. Тенденции моды 2018 года, как видно на фото, предлагают такие сочетания:

Кокетливым юным девушкам можно посоветовать сочетать серые вязаные модели с сапогами-чулками такого же тона, черным мини или миди-платьем. Завершает образ небольшая сумочка темных оттенков. Для работы или учебы лучше выбрать кардиган укороченной длины. Его легко сочетать с джинсами, светлой рубашкой. Из обуви подойдут утепленные кеды, а также полусапожки. Необходимые мелочи легко сложить в рюкзак. Для свидания в теплый вечер отлично подойдет длинный кардиган без рукавов. Он обязательно должен быть исполнен в светлых тонах, как и футболка, с которой хорошо сочетается. Брюки по фигуре классического черного цвета, на ногах ботильоны, а еще сумка на тонком ремешке (но не цепочке) дополнят образ романтичной девушки. К моделям, украшенным геометрическим орнаментом тяжелее всего подобрать гармоничное сочетание. Стилисты рекомендуют выбирать кофты светлых оттенков, джинсы бойфренды, полусапожки и сумочки из кожи. Новинка сезона, кардиган лало, гармонично смотрится с однотонной футболкой, кедами и рваными джинсами. Укороченные модели с пуговицами, схожие с кофтой или жакетом без воротника и облегающие фигуру - отличное дополнение к деловому луку. Их идеально сочетать с блузой любого покроя, рубашкой, трикотажной водолазкой. Подойдет также пышная юбка для вечернего выхода или джинсы, если захочется прогуляться с друзьями.

Кардиган — одежда, без которой этой осенью обойтись невозможно. Чтобы лук не был однообразным, можно пополнить гардероб несколькими моделями.