Наступление нового сезона всегда связано с появлением свежих направлений развития моды. Каждое из них может быть использовано не только знаменитыми дизайнерами, но и современными представительницами прекрасного пола, которые постоянно находятся в поиске актуальных решений для собственного гардероба.

А какая модница может обойтись без платья? Новый сезон 2018 приготовил линейку своеобразных и оригинальных моделей.

Сразу же после модных показов знаменитых кутюрье такие платья появились во всех магазинах доступных брендов одежды. Но перед тем, как приобрести очередную новую вещь, необходимо тщательно разобраться, какие именно модели находятся на пике популярности, а какие наряды уже стали немодными.

Мода 2018: платья, подчеркивающие женственность

Наиболее актуальными являются те модели, которые выгодно выделяют чувственность и хрупкость своей владелицы. Современные модные направления допускают и возможность слияния разных стилей.

Например, один образ может стать сочетанием сдержанности и изящества, но и одновременно иметь отклики чувственности и раскованности.

Единственное, от чего стоит категорически отказаться – это от очень коротких и сильно облегающих моделей, которые украшены ярким и вычурным декором.

Прекрасный будничный вариант – это спокойный фасон без следов глянца и помпезности. Конечно, вечерний вариант может быть более красивым и оригинальным.

Дизайнеры допускают присутствие объемных форм, необычных решений и броских цветов.

Мода 2018: фото самых популярных фасонов платьев

Чтобы понять, какие именно направления будут актуальны в новом, не совершив досадной ошибки при выборе платья, достаточно ознакомиться с действующими тенденциями, которые будут оставаться популярными в течение всего нового сезона. Итак, определенно следует приобрести следующие наряды.

Модели с завышенной талией

Такие платья будут составлять основу образа. Кроме того, что они выглядят необыкновенно привлекательно и женственно, они еще удивительно преображают фигуру своей обладательницы.

Они делают то, о чем мечтает каждая женщина. С ними ноги кажутся точеными и стройными, а талия становится тонкой и выразительной. Такие модели будут прекрасно смотреться с любой обувью – и с туфлями-лодочками, и с высокими шпильками. Это универсальный вариант, который не потребует больших денежных затрат, так как не нужно покупать отдельные туфли.

Составить эффектный образ можно с помощью уже имеющейся обуви, разнообразие которой обязательно присутствует в гардеробе любой модницы.

Акцент на линии плеч

Это горячая тенденция, которая только недавно спустилась с мировых подиумов и отправилась покорять мир. Она оказывает сильное влияние на выработку модного вкуса представительниц прекрасного пола.

Характерная черта этого тренда – заострение внимания на линии плеч. Дизайнеры подчеркивают ее разными способами. Нужный эффект дают подплечники. Не менее привлекательно смотрятся рюши, рукава-«фонарики» или воланы.

Эти дизайнерские решения выглядят необычно и оригинально. Девушки в таких платьях неизменно привлекают к себе внимание.

Вырез «лодочка»: классика в современном исполнении

Стильные платья этого сезона могут иметь один элемент, который отлично знаком всем модницам. Периодически приобретает популярность глубокий вырез, который по форме напоминают лодочку.

Он привлекает внимание к декольте, тем самым придает образу чувственность и сексуальность. Но такая модель требует применения дополнительных аксессуаров, которые бы окончательно завершали образ. Например, в сочетании с этим платьем будет прекрасно гармонировать утонченное ожерелье.

«Оверсайз»: смелое решение для экстравагантных модниц

Представительницам прекрасного пола, которых больше привлекают новинки моды, а уже потом классические варианты вещей, необходимо «завести» в своем гардеробе модели платьев в стиле «оверсайз», которые имеют свободную форму.

Основными элементами такой одежды является простор, мягкая текстура и оригинальный крой. Идеальная модель выполнена из однотонного плотного трикотажа высокого качества, который неприхотлив в уходе и отлично держит форму. Стиль «оверсайз» прекрасно гармонирует с другими вещами, которые предназначены для будничной носки.

Кроме этого, такой фасон прекрасно скрывает недостатки фигуры. Под ним можно спрятать массивные бедра или небольшой животик.

Модели с пышными объемными юбками

Модные эксперты заявили, что в 2018 году пышные юбки будут уместны не только в вечерних нарядах, но и в будничных платьях, в которых можно сходить и на работу, и на учебу, и в кафе.

Кроме того, что оно должно быть выполнено из высококачественных материалов, такое платье должно соответствовать следующим параметрам:

высокая линия талии;

облегающий лиф;

пышная обрезная юбка;

длина до щиколотки.

В дополнение к этой модели отлично подойдет аккуратная сумочка или маленький клатч. К подбору обуви тоже необходимо подойти с особым вниманием. Разрешается сочетать платья с босоножками на танкетке, сандалиями или кожаными туфлями, имеющими среднюю высоту каблука.

Стиль «сафари» и его воплощение в платье

Девушки, которые предпочитают вести активный образ жизни, не сидят на месте и любят путешествовать, при изучении модных тенденций 2018 года обязательно обратят внимание на модели «сафари».

Все детали говорят о том, что эта модель создана для максимального удобства ее обладательницы. Вещь сшита в свободном крое из немнущейся ткани, имеет короткие рукава и карманы, в которых можно хранить разные мелочи. Сочетание всех этих элементов и песочных расцветок делают платье одновременно стильным и необыкновенно комфортным.

Однако, такая модель является универсальной. В ней можно не только путешествовать по другим странам и новым местам, но и отправиться в кафе, на встречу с друзьями или в кино. Модные тенденции 2018 года допускают все эти варианты.

Стиль «ретро» и его элементы

Тренды нового сезона не обделили вниманием и поклонниц ретро-стиля, которые чаще встречаются на фотографиях, чем в реальной жизни.

Поэтому в 2018 году дизайнеры решили устранить эту недоработку. Они создали актуальные модели ретро платьев, которые одновременно соответствуют всем модным веяниям и не теряют свой истинный вид.

В их крое обязательно присутствуют следующие атрибуты:

воланы;

рюши;

банты и иные элементы стиля.

Но для того, чтобы новое платье смотрелось гармонично и уместно, девушка должна уметь грамотно сочетать вещи, принадлежащие разным стилям. Главное, соблюдать баланс. Например, к легкому и романтичному платью необходимо подобрать обычные, но качественные аксессуары.

Это должны быть строгие украшения, дорогая обувь и красивая сумка. Неправильный выбор разрушит весь образ.

Каким цветовым решениям отдать предпочтение при выборе платьев

Современная мода очень придирчива – платья этого сезона обязаны точно соответствовать вышеперечисленным требованиям. Свои особенности имеет и выбор цвета. Правильное сочетание различных оттенков поможет создать законченный и гармоничный образ. Но если пренебречь этим параметром, то девушка рискует приобрести несуразный вид даже в самых стильных и роскошных вещах.

Те дамы, которые еще не овладели искусством подбора красок в полной мере, должны изучить все модные цвета этого сезона. Модные специалисты огласили перечень, в который входят следующие оттенки:

золотой;

оливковый;

нежно-фиолетовый;

небесно-голубой;

винный;

пепельно-розовый;

желтый с оттенком горчичного;

хаки;

марсала.

Поскольку перечисленные цвета сами по себе имеют благородный и дорогой вид, то и вещи, выполненные в этих оттенках, перенимают эти качества. Такие вещи не висят долго без дела. Модницы их активно используют для формирования вечерних или повседневных образов.

Сочетание черного и белого: нескучная классика

Актуальные платья этого сезона могут быть выполнены из белых и черных тканей. Такие сочетания выглядят стильно и изящно. Это нестареющая классика, которая практически никогда не выходит из моды. Она не теряет актуальность даже невзирая на то, что команда Института цвета Pantone ежегодно озвучивает самые модные яркие и насыщенные оттенки.

Достоинством одноцветных платьев является их универсальность – они отлично сочетаются с разными аксессуарами. Это может быть и массивная бижутерия из стоящего рядом торгового центра, и роскошные бриллианты из эксклюзивного салона. В обоих случаях платье будет прекрасно смотреться.

Красные платья: нестареющий тренд и его вариации в 2018 году

В гардеробе каждой модницы обязательно должно быть красивое алое платье, которое поможет ей стать центром внимания в любой компании. Но для гармоничного сочетания с ярким цветом оно должно иметь строгий фасон. Для этого предмета гардероба следует выбирать изящные и простые аксессуары.

Стилисты рекомендуют примерить и другие оттенки красного, например, цвет сицилийского граната. Они смотрятся также роскошно, но позволяют вещам выглядеть более оригинально.

Требования к выбору ткани

Наконец, последний элемент, на который необходимо обратить внимание – это ткань. Дизайнеры говорят, что особенной популярностью пользуется искусственная замша, бархат, плотный трикотаж, деним, мягкое кружево и качественный шелк.