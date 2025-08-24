"Красота идет изнутри": интервью с основательницей бренда одежды EDGE Еленой Блюмкиной

В основе философии бренда женской одежды EDGE лежит гармоничное сплетение российских культурных кодов с многогранностью современной женщины. Не просто так название марки проистекает из термина "грань", символизируя разнообразные стороны характера русской девушки, которая не боится быть собой и раскрывать свой уникальный потенциал.

EDGE глубоко укоренен в русской культурной традиции, но при этом чутко реагирует на мировые тренды. Этот бренд – живое доказательство того, как можно гармонично сочетать уважение к наследию с новаторским подходом к моде. Нежность и хрупкость здесь встречаются с силой и активностью, а изысканные натуральные ткани и щедрые декоративные элементы выступают метафорой русской души. Бренд уверен, что "красота идет изнутри наружу".





Профессиональный путь основательницы бренда Елены Блюмкиной был наполнен судьбоносными перипетиями, приведшими к созданию марки женской одежды EDGE. От работы на ткацком предприятии до собственного текстильного бизнеса, от эмоционального выгорания до переоценки ценностей и поиска себя. Елена рассказала редакции Клео.ру о своем жизненном пути, любви к текстильному делу и концепции бренда, ставшего для современных женщин больше, чем просто одежда.

– Елена, почему вы решили создать марку женской одежды EDGE?

– Мне всегда было интересно работать с тканями. В юности я работала на ткацком жаккардовом предприятии, где поняла, что текстиль – это мое. Сначала я основала бренд текстиля для дома, который развивала 17 лет, затем приняла решение продать бизнес, так как выгорела и не видела для себя творческого потенциала в этом бизнесе. Также это был оптовый бизнес, а мне больше было интересно работать с людьми, знать нужды клиентов, дать им наилучший продукт и сервис. Так я открыла бренд женской одежды EDGE в 2018 году.

– Какие ценности лежат в основе ДНК бренда EDGE?

– Концепция EDGE заключается в готовом роскошном образе как для повседневной жизни, так и для праздного вечера. Мы считаем, что важно покупать не отдельную вещь, а готовый образ (например, вечернее платье и пальто, или костюм для офиса и пальто). Потому что только эстетически выверенный готовый образ по-настоящему дает уверенность и неотразимость.





Мы придерживаемся стилистики сказочности, романтизма, декоративности и утонченности.

– Недавно вы выпустили новую коллекцию одежды "Русскость". В чем вы черпали вдохновение для нее?

– Я вдохновлялась характером русской женщины. В ней красота и глубина, и тишина, и иногда буря. Наверное, это заложено в каждом человеке, но мне хотелось рассказать про "русскость" – широту и глубину души, доброту сердца, стремление к самому светлому и прекрасному. Эти качества заложены Создателем в каждой совершенной женщине.





– Как, по-вашему мнению, должна одеваться современная женщина?

– Я думаю, современная девушка должна одеваться так, как ей хочется, как для нее удобно и красиво, по ее мнению. Но самое главное – это осознание себя внутри и трансляция этой сути через одежду – именно так в жизнь придет больше уверенности и силы. Другие люди будут считывать это, и такой подход поможет привлечь в вашу жизнь близких по духу людей.

– Какой стилистический совет вы можете дать девушкам?

Не бойтесь проявлять свою природную женственность. Это всегда принесет пользу, и в работе, и в отношениях. Не нужно быть кем-то другим. Не старайтесь примерить все тренды разом.

Больше размышляйте о том, что подходит лично вам, а что совсем инородное и чужое и не соединяется с вашим внутренним смыслом. Создавать свой вневременной стиль.





– У вас есть собственный производственный цех в Москве. В чем преимущество производства изделий в собственной мастерской, а не у посредников?

– Я благодарна за возможность иметь свое производство. Помимо возможности отслеживать качество каждой вещи, собственная мастерская улучшает сервис для наших клиентов. У нас есть очень миниатюрные покупательницы, для которых мы подшиваем наши изделия по их меркам, чтобы у вещей была идеальная посадка. Например, рукава у пиджаков или брюки.





Также мы шьем на заказ или декорируем под запрос изделия. Это сервис. Также, имея производство, всегда изучаешь новые технологии, сталкиваешься с огромным количеством задач и растешь в профессии.

Одного дизайна и хорошей ткани недостаточно. Нужны технологии. А самое главное – очень умелые руки.

У нас трудятся прекрасные опытные портные, и, когда возникают сложные задачи, мы всегда советуемся друг с другом и обязательно приходим к общему решению.





– Ваша одежда очень женственная и элегантная, но возможно ли ее адаптировать к городской жизни? Может быть, у вас есть совет для читателей как создать женственный образ, но при этом, чтобы он оставался удобным в городской жизни?

– Вся наша одежда – для городской жизни. Я сама хожу в достаточно нарядной одежде каждый день, так как это еще одна возможность привнести в жизнь праздник.





Конечно, наша специализация – это готовые образы для вечернего выхода или для офиса без строгого дресс-кода. Но в коллекции всегда есть вещи, которые будут удобными для каждодневной носки, но при этом будут изысканными и с ноткой нарядности.