Готовимся к лету: эксклюзивный гид по модным трендам лета 2025

К летнему сезону нужно готовиться заранее: необходимо изучить тренды, подиумные показы дизайнеров и адаптировать их к своему гардеробу. Чтобы вы не тратили на это время, редакция Клео.ру сделала это за вас: впереди вас ждет полный гид по главным трендам лета 2025 года.

Юбки поверх брюк и платья поверх юбок

Такого мнения придерживаются дизайнеры в 2025 году. Эшли Вильямс предлагает носить платья с двойной юбкой-баской поверх брюк, а Chopova Lowena – пышные юбки в духе XIX века, стилизуя их теми же брюками. Erdem пошли еще дальше, предлагая носить платья поверх шорт.





Нижнее белье как самостоятельная одежда

Нижнее белье выходит из тени, становится самостоятельной и, что немаловажно, главной частью образа. Если в прошлом сезоне все носили максимально открытые шорты, то теперь на очереди – бра. На лондонских подиумах дизайнеры и стилисты креативно демонстрировали бюстгальтеры: у Erdem и Huishan Zhang они выглядывали из-под платьев, а Simone Rocha и Nensi Dojaka использовали их как самостоятельные топы.





Тюль поверх и вместо одежды

Прозрачные ткани – один из ключевых элементов летней моды 2025 года. Однако использование прозрачности не сводится к простой демонстрации тела. Дизайнеры используют прозрачные ткани для создания сложных визуальных эффектов, играя со светом и тенью, создавая иллюзию и глубину. Важно отметить, что прозрачность в этом сезоне не является агрессивной, а скорее изысканной и многослойной. Это позволяет создавать образы, в которых сексуальность сочетается с элегантностью и утонченностью, как у брендов Tom Ford, Philosophy Di Lorenzo Serafini, Simone Rocha, Sportmax и лондонской поклонницы прозрачности Nensi Dojaka.





"Голые" платья

За прошедший сезон почти все звезды хоть раз вышли на красные дорожки в так называемых "голых" платьях. Если раньше такое было позволительно только на церемониях и красных дорожках, то теперь это стало нормой и для повседневного наряда. Появление "голых" платьев в повседневной моде ничто иное, как отражение изменений в общественном представлении женского тела. Оголенность на грани бросает вызов сексуализации женщин.





Мюли

Туфли с острым носом на маленьком каблуке остаются с нами грядущим летом. Самые ходовые – у Miu Miu. Разбавить мюли уникальность можно с помощью выбора необычных материалов, например, из бархата или твида.





Платье-кольчуга

Paco Rabanne возвращает нас в эпоху космического шика, предлагая культовые платья-кольчуги, которые когда-то блистали на Одри Хепберн. Теперь эти футуристичные наряды легко вписываются в современный стиль, как показала Кортни Троп, сочетая их с базовыми вещами – водолазками и балетками.



