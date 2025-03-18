Готовимся к лету: эксклюзивный гид по модным трендам лета 2025

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В преддверии летнего сезона вспоминаем, что было на подиумах модных недель, и рассказали все об актуальных тенденциях на летний сезон 2025.

К летнему сезону нужно готовиться заранее: необходимо изучить тренды, подиумные показы дизайнеров и адаптировать их к своему гардеробу. Чтобы вы не тратили на это время, редакция Клео.ру сделала это за вас: впереди вас ждет полный гид по главным трендам лета 2025 года.

Юбки поверх брюк и платья поверх юбок

Такого мнения придерживаются дизайнеры в 2025 году. Эшли Вильямс предлагает носить платья с двойной юбкой-баской поверх брюк, а Chopova Lowena – пышные юбки в духе XIX века, стилизуя их теми же брюками. Erdem пошли еще дальше, предлагая носить платья поверх шорт.

Фото: архив брендов Ashley Williams, Chopova Lowena, Coperni/ соцсети @coperni/ ashleywilliamslondom.com, chopovalowena.com

Нижнее белье как самостоятельная одежда

Нижнее белье выходит из тени, становится самостоятельной и, что немаловажно, главной частью образа. Если в прошлом сезоне все носили максимально открытые шорты, то теперь на очереди – бра. На лондонских подиумах дизайнеры и стилисты креативно демонстрировали бюстгальтеры: у Erdem и Huishan Zhang они выглядывали из-под платьев, а Simone Rocha и Nensi Dojaka использовали их как самостоятельные топы. 

Фото: архив бренда Miu Miu/ miumiu.com

Тюль поверх и вместо одежды

Прозрачные ткани – один из ключевых элементов летней моды 2025 года. Однако использование прозрачности не сводится к простой демонстрации тела. Дизайнеры используют прозрачные ткани для создания сложных визуальных эффектов, играя со светом и тенью, создавая иллюзию и глубину. Важно отметить, что прозрачность в этом сезоне не является агрессивной, а скорее изысканной и многослойной. Это позволяет создавать образы, в которых сексуальность сочетается с элегантностью и утонченностью, как у брендов Tom Ford, Philosophy Di Lorenzo Serafini, Simone Rocha, Sportmax и лондонской поклонницы прозрачности Nensi Dojaka.

Фото: архив бренда Sportmax/ mt.sportmax.com

"Голые" платья

За прошедший сезон почти все звезды хоть раз вышли на красные дорожки в так называемых "голых" платьях. Если раньше такое было позволительно только на церемониях и красных дорожках, то теперь это стало нормой и для повседневного наряда. Появление "голых" платьев в повседневной моде ничто иное, как отражение изменений в общественном представлении женского тела. Оголенность на грани бросает вызов сексуализации женщин.

Фото: архив сайта km20.ru/ бренды Marine Serre, Jean Paul Gaultier

Мюли

Туфли с острым носом на маленьком каблуке остаются с нами грядущим летом. Самые ходовые – у Miu Miu. Разбавить мюли уникальность можно с помощью выбора необычных материалов, например, из бархата или твида.

Фото: архив бренда Miu Miu/ miumiu.com

Платье-кольчуга

Paco Rabanne возвращает нас в эпоху космического шика, предлагая культовые платья-кольчуги, которые когда-то блистали на Одри Хепберн. Теперь эти футуристичные наряды легко вписываются в современный стиль, как показала Кортни Троп, сочетая их с базовыми вещами – водолазками и балетками.

Фото: архив бренда Rabanne/ fashion.rabanne.com/ соцсети @alwaysjudging

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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