Маша Цигаль: «Женщины, каждая из вас – эксклюзив от Бога!»

Эта женщина удостаивалась самых разных эпитетов. Кто-то называл ее бунтаркой за то, что она отходит от канонов классической моды и творит наряды для повседневной жизни. Другие упрекают ее в излишней яркости и удивляются, как в одной коллекции удается уместить столько красок. Третьи считают ее создательницей нового стиля, в котором каждый человек найдет отражение собственного характера и сможет подстроить одежду «под себя». Как бы то ни было, но сегодня героиней нашего интервью становится по-настоящему талантливый и яркий дизайнер, художник и просто лучезарная женщина Маша Цигаль!

Вы в своих интервью часто говорите, что важную роль в становлении вашей личности, как дизайнера, сыграл эпатажный художник и модельер Александр Бартенев. Что именно в его работах вас привлекло?

Бартеньев – гений перфоманса, очень творческий человек. Наши пути разошлись, однако я с большим уважением отношусь ко всему, что делает Александр. Он прекрасный акционист и провокатор. Оригинальный творец со своим четко выраженным «я». Что привлекало? Наверное, его многогранность: Бартеньев и художник, и режиссер, и дизайнер, и модельер, и скульптор, и даже немного писатель. Круг профессиональной деятельности чрезвычайно широк и разнообразен.

В прессе постоянно появляются кардинально противоположные эпитеты, касающиеся коллекций одежды Маши Цигаль. Как вы сами оцениваете свои работы и стиль, как дизайнера?

Я не гонюсь за модными подиумными тенденциями, хотя прекрасно ориентируюсь в трендах и знаю, что будет актуально уже загодя. Понимаете, что странно - мне неинтересно создавать одежду «для всех». А так называемые «тренды» - они ведь неизбежно уходят в массы и становятся именно «для всех»: «Что там у нас модно, девочки? Оборки? Бархатные костюмы? Лиловый? Скорее надеваем!». Я не люблю так. Сказали с подиумов и со страниц глянца, что «милитари – это актуально и модно» - все. Все поголовно облачились в кители и форменные пиджаки цвета хаки. И в то же время я хочу делать (и делаю!) одежду для всех, то есть для простых людей, не утративших способности самовыражаться не только за счет того, что на тебе (и в какую цену!) надето, но и за счёт своей неординарности, личной харизмы, индивидуальности.

У меня огромное количество постоянных клиентов. Что их привлекает? Наверное, то, что я предлагаю им свободу самовыражения: не навязываю исключительно своё творческое дизайнерское видение в нарядах, а конструирую их так, чтобы у человека была возможность свободно распорядиться образом.

В то же время стиль Masha Tsigal оригинален и веяниям современной моды не чужд. Это всегда творческая палитра и гарантированное качество ткани.

Вещи нередко украшают бисер, аппликации, стразы, шелкография и даже искусная ручная вышивка, что делает их по-настоящему уникальными. Люблю смешивать стили. Например, большим успехом не так давно пользовались мои женственные платья, дополненные элементами готики или милитари.

Моя одежда предназначена для тех, кто страстно любит жизнь и путешествия. В последнее время я прицельно сфокусировалась на «спорт-шике», поскольку этот стиль считаю самым универсальным и комфортным в любых обстоятельствах.

Если бы в 90-х карьера дизайнера вдруг не сложилась, чем бы вы еще могли заниматься? Какие сферы вам интересны, в какой области вы можете раскрыть себя?

Я очень люблю наблюдать за людьми. Люблю путешествовать. И люблю совмещать два этих занятия. Приезжаю в новую страну или город и наблюдаю за местными обычаями, региональным колоритом, людьми, их менталитетом. Так что вполне могла бы стать свободным путешественником, пишущим интересные путевые заметки.

Сейчас я много езжу по стране как ди-джей. Удивляюсь, почему еще раньше не связала свою жизнь с музыкой вот так плотно. Мне кажется, у меня получается. По крайней мере, довольные и счастливые лица людей на танцполе во время моих сетов позволяют мне так думать.

Сейчас очень модно, когда представители светской тусовки пишут автобиографичные книги. На вашем счету пока только одно издание – Книга для создания образа «Fashion School. Маша Цигаль». Формат необычный – раскраска для школьников. Не хотите примерить на себя писательский костюм и выпустить автобиографию?

Думала об этом и не раз. Но всегда останавливала себя на мысли: «Маша, ну, в конце-то концов, ты ведь не Генри Форд, не Стив Джобс, не Коко Шанель и не Ник Вуйчич! Да, ты интересная личность, ты неординарный человек, ты достигла большого успеха в российской модной индустрии и… И что?». Знаете, когда я в социальных сетях вижу очередные громкие заявления «Мисс Никто» о том, что она выпустила «книгу имени себя» о «своей тяжёлой судьбине и суровом разводе» или же подарила миру «пособие, как достичь успеха в жизни», у меня от недоумения теряется дар речи. А потом я начинаю дико хохотать. Кого читает нынче молодёжь? «Звездулек» «Дома-2» и жён российских футболистов?

Я не говорю, что сегодня я – какая-то супер-популярная личность. Тем более, я мало вписываюсь под современные стандарты «медийности», где требуется постоянно накручивать подписчиков в сетях до миллиона и «торговать» лицом на каждом углу. Но при этом, согласитесь, я достаточно сил и трудов вложила в свою карьеру, я немало инвестировала в себя и свои знания (обучаясь за рубежом опять же), я построила свой бренд САМА.

Но писать об этом книгу считаю нескромным. Пусть пишут те, кто этого более достойны (улыбается).

Когда вы работаете над коллекцией, что важнее: ее коммерческий успех или признание вашего индивидуального стиля, как творца?

Было бы глупо не рассчитывать на коммерческий успех. Не буду даже лукавить на этот счет. Но, безусловно, в первую очередь мне важна самореализация и проявление собственной индивидуальности в коллекциях.

Знаете, на самом деле сегодня сенсациями в fashion-мире становятся исключительно маркетинговые ходы, а не находки модельеров. Мода стала бизнесом.

Многие «дизайнеры», пришедшие в индустрию из совершенно иных областей (телеведущие, певицы и т.д.), даже иголку-то в руках не держали ни разу! Но их одежда успешно продаётся. Народу плевать, что зачастую это китайское барахло, некачественная фурнитура, отвратительное качество швов и тканей (полностью противоположное предлагаю им я, к примеру, и другие мои коллеги из «старой гвардии»). Народу очень хочется иметь вещичку от «N». За это и платят.

К моему великому сожалению, сегодня мы потеряли определенную красоту и забыли многие умения.

У любого творческого человека бывает кризис идей. Вам знакомо это? Как вы с этим справляетесь?

Знакомо. Я много лет занимаюсь йогой и практиками саморазвития. Стараюсь держать баланс душевных сил. Не расстраиваться по пустякам. Если предчувствую кризис, начинаю читать хорошую классику (не так давно, например, перечитала «Бойню номер пять» - это автобиографический роман Курта Воннегута о бомбардировке Дрездена во время Второй мировой войны) или улетаю отдыхать. Люблю Лондон. Обожаю просто. Там мне комфортно и уютно.

А еще люблю бывать у мамы за городом, в Тарусе, в родном доме, там всегда размеренная и спокойная жизнь. Там всегда можно послать все к чёрту и просто отвлечься от сумасшедшего темпа жизни.

Когда вы готовите очередную коллекцию, просите оценить эскизы кого-то из близких, друзей? Чье мнение для вас является авторитетным? Либо вы полностью полагаетесь на свой вкус и не принимаете никакой критики со стороны?

У меня хорошая команда. Мои сотрудники всегда говорят правду о задумках и идеях. Таким образом, часть отфильтровываем еще на «стадии зерна». Своему внутреннему чутью доверяю безоговорочно. Практически ни разу не подводило.

У меня растёт замечательный сын, у Арсения прекрасное (надеюсь, врождённое!) чувство стиля: нередко он делится своими наблюдениями или замечаниями к моим эскизам. Честно выражает точку зрения. Мне это нравится.

Критику абсолютно приемлю – конструктивную.

Моя мама – профессиональный художник. Я готова выслушать её мнение по поводу сочетания цветов, форм и т.д. Но когда в интернете женщины, далёкие от понятий «стиль» и «индивидуальность», начинают кричать и кидаться в меня виртуальными помидорами, не пытаясь даже аргументировать свою агрессию, это меня задевает и удивляет. Я же не лезу с советами к Аркадию Новикову, например: «Аркадий, а тебе не кажется, что меню в этом сезоне как-то уж слишком минималистично? И что это у тебя шеф постоянно пережаривает медальоны? А масло ты какое используешь для салатов?». Ну что за чушь? Каждый должен заниматься своим делом, я считаю.

Какие трудности возникают у российских модельеров, мешающие достойно представлять коллекции на мировой арене?

Очень много есть чего сказать на эту тему, но она достойна стать поводом для отдельного интервью. Вообще, что заметила. Экспансия «ugly fashion» привела к тому, что модно стало все. Все, что нашел в сeконд-хэнде и напялил на себя бездумно – все модно и может быть адаптировано под современные тенденции. А ведь, если задуматься, когда мы видим человека, демонстрирующего нам гротескный и нарочито подчеркнутый «бомж-стайл», который словно говорит: «я ношу такие вещи, чтобы показать, как я не завишу от трендов», то становится понятно, что он-то как раз категорически зависим и подражает остальным!

Когда ты работаешь над своим стилем, ты создаешь образ, уникальное яркое проявление себя. Это требует времени и интеллектуальной работы.

Какой совет Маша Цигаль может дать обычным женщинам? Что вы считаете важным сказать своим поклонникам и хейтерам?

Женщины, каждая из вас – эксклюзив от Бога. Вы особенная. Самая лучшая и одна такая на этом свете. Прошу вас, не ориентируйтесь на fashion-стандарты и тщательно отфотошопленных «звезд» российской эстрады на обложках глянца. Все это - «мыльный пузырь». Не более того! Пестрый фантик, внутри которого не всегда привлекательная реальность. И если прокачать тело, в конце концов, не так уж и сложно, задавшись целью, то «прокачать» собственную душу, очистив её от грязи, зависти и злобы, бывает куда сложнее.

Пусть ваши мысленные картины будут исключительно позитивными! Побольше высоких вибраций и положительных эмоций вам, дорогие!



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