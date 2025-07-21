"Я разочаровался в концепции денег": разговор с дизайнером бренда DAY Design x Miroshnikov Сергеем Мирошниковым

Бренд DAY Design x Miroshnikov, по словам дизайнера и разработчика изделий Сергея Мирошникова, задумывался не как бизнес-проект, а как творческий эксперимент. Марка с русскими корнями и производством в Китае запустилась не больше года назад, но уже имеет тысячные охваты в социальных сетях и солд-аут на маркетплейсах. В партнерстве с Геннадием и Александром Иванчиными дизайнер Сергей Мирошников почти год занимался тщательной разработкой изделий бренда – женских сумок. В результате чего родился уникальный материал с добавлением алюминия и та самая изюминка бренда – эффект "помятого" материала. Изначально концепция бренда была неоспорима и предрешена: идея сделать функциональную сумку для современной девушки пришла из личного опыта и из любви.

Как поиски себя привели к созданию успешного бренда, почему не следует идти на компромиссы и так важно создавать вещи с любовью: Сергей Мирошников, дизайнер бренда, рассказал свою историю.

– Как возникла идея создания бренда?

– Эта идея возникла в период моего "поиска себя". Изначально я занимался другим, очень успешным проектом мебели. Однако, после 2022 года произошло резкое падение продаж, и я оказался в ситуации неопределенности. Уже имея финансовые ресурсы, я решил просто путешествовать и искать себя. В тот период я много думал о сути бизнеса и денег.

Разочаровавшись в концепции денег и осознав, что бизнес только ради финансовой составляющей не имеет смысла, так как для счастья, на самом деле, не нужно огромное состояние, а бизнес требует постоянного развития и отдачи, я начал искать занятие, которое само по себе приносило бы мне удовольствие.

Таким занятием стал дизайн. Я понял, что мне больше всего нравится создавать вещи. Дизайном я занимаюсь всю жизнь, учился в художественном училище, мне 36 лет, и сколько себя помню, я всегда был увлечен процессом создания вещей.

В тот момент я переехал в Китай, и у меня появились первые заказчики на дизайн – владельцы бренда DAY Design.





– Почему вы решили создавать женские сумки?

– Это достаточно личная история. Ранее я работал в сфере дизайна интерьера. Во время нашей работы с одной девушкой, которая была дизайнером интерьера, я заметил, как много вещей она носила с собой на стройку: рулетку, ноутбук, образцы, много всего тяжелого. У нее была красивая, но чисто декоративная сумочка, и при этом обычный пакет для всех этих вещей. Это выглядело странно и неэстетично.

Я задумался, почему бы не создать одну, идеальную, функциональную сумку, которая бы сочетала в себе и красоту, и практичность.

У меня был конкретный образ человека, для которого я создаю сумку: девушка, которая носит с собой кучу всего, чтобы ее сумка была очень вместительная, простая и слегка небрежная, от чего создается особенный шарм. Мне очень понравилась концепция сумок Джейн Биркин, которые были потертые, с какими-то брелками, и в которых, состарившись, они не становились хуже, а выглядели только интереснее. Такую идею я закладывал в изделия DAY Design x Miroshnikov: функциональная сумка, в которой девушка может носить все, что угодно.





– Как происходит подбор материалов для сумок?

– Изначально я хотел использовать натуральную кожу, но она не держала форму либо была слишком тяжелой. Представьте: 1,5 килограмма весит сумка. А искусственная кожа выглядела дешево. Поэтому я начал искать альтернативные материалы. У меня был знакомый, эстет, который показал мне духи Filippo Sorcinelli. Упаковка этих духов была из "помятой" кожи. Мне очень понравился этот материал, и я захотел его воссоздать.

Мы не закупаем ткань на рынках, все составляющие и компоненты материалов подобраны нами вручную. По сути, мы создаем материал для сумки с нуля.

– Как вам удалось добиться такого уникального эффекта "помятости"?

– AluSkin – инновационный материал с добавлением алюминия. Это многослойный материал с 5-6 слоями. Внешний – это декоративный, бархатистый, а средний слой – это плотная алюминиевая фольга, благодаря которой сумка держит форму. Ее свойство заключается в том, что материал можно помять, и он сохраняет эти "узоры" на сумке. Мне нравится этот эффект небрежности, когда можно не пытаться выглядеть идеально.





– Как происходит ценообразование у бренда DAY Design x Miroshnikov?

– Это, в первую очередь, творчество. Мы не преследуем цель заработать деньги, мы хотим создать по-настоящему классный продукт.

Мы потратили целый год на разработку нашего продукта, чтобы сделать его по-настоящему качественным. Я живу в Китае и поэтому напрямую работаю с производством, у нас нет посредников. Наша себестоимость высокая, потому что все материалы созданы нами. Наценка у нас небольшая. Сейчас курс валюты упал, и мы получили возможность продавать их дешевле, делая их доступнее для большего количества людей. На самом деле, бренд очень прибыльный, но это происходит благодаря хорошему отклику и виральности наших изделий.

– В чем секрет успеха бренда DAY Design x Miroshnikov?

– Наши продукты очень тщательно разработаны. Каждая маленькая деталь, каждое крепление – все продумано с невероятным вниманием. Сотни мелких нюансов, которые разрабатывались. Действительно, на разработку ушел год. Если ты вложил всего себя в это, то продукт обречен быть успешным.

Сложно сделать неуспешный продукт, если ты год посвятил его тщательной проработке.





– То есть, отсутствие компромиссов – это ключ?

– Абсолютно. Каждый нюанс, который вызывал малейшее сомнение, не подвергался компромиссу. Мои партнеры, будучи предпринимателями, иногда предлагали запустить производство, говоря: "Зачем бесконечно переделывать? Ты никогда не закончишь на 100%, сделаем на 95%". Но я настаивал, просил еще немного времени, потому что для меня было важно, чтобы ничего не было несовершенным. Думаю, благодаря всем этим деталям и огромному количеству тестов, люди видят, что в продукт вложена душа.

– Планируете ли вы создавать новые модели сумок?

– Да, скоро осень, и у нас готовятся новинки, в которые вложено еще больше души. А на следующий год мы планируем выпустить от 50 до 100 новых моделей. Мы хотим развиваться по ассортименту, как крупные сети и бренды.





– Есть ли у вас личное правило, которым вы руководствуетесь при создании изделий в дизайне в целом? Или, может быть, по жизни?

– У меня есть роскошь создавать что-то не ради денег. Это огромное счастье, которого нет у многих. У меня есть другие успешные бизнесы, где тоже вложена душа, но именно возможность создавать, не отталкиваясь от необходимости заработать, а просто потому, что тебе хочется что-то сделать, что-то интересное – это залог успеха. Я думаю, каждый человек, который будет создавать продукт, не думая о продажах, а желая сделать что-то особенное, обязательно добьется успеха в этом деле.