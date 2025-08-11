Лабутены возвращаются: ностальгия, ресейл и эффект поношенности

Christian Louboutin, легендарный бренд, выпустивший женскую обувь с культовыми лакированными красными подошвами, вновь оказался в эпицентре модной повестки. В последние месяцы каблуки марки все чаще мелькают в соцсетях и на сцене: поп-звезда Эддисон Рэй репетирует и выступает исключительно в них, инфлюенсер Девон Ли Карлсон демонстрирует их на прогулках, тренд подхватывают и российские знаменитости.





Возрождение интереса к культовой обуви связано с модной ностальгией по середине 2010-х, когда изображения шпилек Louboutin заполняли Pinterest и Tumblr. Тогда красная подошва была символом глянцевой роскоши, а сегодня она стала элементом более расслабленного и небрежного стиля, в котором гранж и гламур легко соседствуют.

Однако тренд имеет свою специфику: покупатель нового поколения не спешит в бутики бренда. Все большую популярность набирает вторичный рынок – винтажные пары активно ищут на eBay, в ресейл-магазинах и даже в комиссионках. Такой выбор дает не только экономию, но и модный эффект поношенности, который ценится в нынешней эстетике.





Интересно, что сама обувь остается верна своей репутации: эффектная, но требующая жертв. Высокие шпильки по-прежнему далеки от понятия комфорта, однако именно эта красота через боль привлекает многих поклонниц. Для них надеть Louboutin – значит войти в особое состояние гламурного режима, даже если это сопровождается мозолями и усталостью.





Хотя показатели прямых продаж пока не демонстрируют резкого роста, на рынке перепродажи спрос на бренд почти удвоился, особенно среди поколения Z. Для одних лабутены – это воспоминание о подростковых годах, для других – предмет силы и сексуальности, способный превратить обычный выход из дома в модное заявление.