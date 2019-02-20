Женские куртки на весну 2019 года

Весна 2019 года уже практически стоит на пороге, а это означает, что пора задуматься о приобретении ультрамодной женской куртки, которая поможет не только сохранить тепло, но и выгодно завершить современный образ в стиле большого города. В том случае, если вы пребываете в поиске элемента верней одежды на период межсезонья, то непременно стоит быть в курсе последних новинок моды в данном сегменте. Как модные тенденции коснутся стильных курток весной 2019 года?

Актуальные тренды весны 2019 года

Грядущей весной женские куртки обещают быть не только функциональными и практичными, но и украшенными интересными принтами, яркими, с уникальным дизайном и декором, а также фактурностью материалов. Все эти аспекты натолкнули модных кутюрье на создание многочисленных разнообразных, не похожих друг на друга вещей.

Неповторимые демисезонные модели курток, легкие по своей фактуре, способны добавить образу энергии, стиля, женственности и утонченности, позволяя грамотно и гармонично завершить как офисные, так и повседневные луки.

Нельзя обойти стороной прогулки с друзьями по городу, а также романтические встречи, свидания и вечеринки.

Предстоящей весной 2019 года пьедестал почета среди женских курток займут популярные кожаные модели, плотно осевшие в модных кругах, а также несменная классика. Главный аспект при выборе ультрамодного изделия – эффектная и выразительная цветовая гамма. Это может быть синий, красный, желтый, бордовый, голубой, зеленый – все колеры, которые смогут привлечь максимальное количество внимания окружающих.

Весьма популярными станут варианты, усыпанные вышивками, аппликациями, которые смогут добавить легкости и романтизма. Блестящие и металлизированные куртки будут пребывать на пике славы. Очень востребованным декором станет свисающая вниз длинная бахрома, а также заклепки, шипы и пряжки из металла, который создадут дерзкий акцент.

Джинсовые женские куртки

Куртками, выполненными из денима, уже достаточно давно никого не удивишь, при этом предстоящая весна будет преисполнена подобными моделями. Безусловно, их будет отличать нестандартная длина, дизайн, комбинации. Можно обратить внимание на изделия, усыпанные принтами и рисунками, арт-декором, вышивками с этническими мотивами.

Что касается фасонов, то это могут быть как классические укороченные варианты, так и жакеты или же полюбившийся всем стиль оверсайз. Не стоит забывать, что фантазия дизайнеров не знает границ, именно поэтому они снабдили джинсовки подкладкой из теплого меха или овчиной.

Кожаные куртки на весну

Женская кожаная куртка на весну 2019 – бесспорный лидер нынешних модных тенденций. В актуальном сезоне одежда верхнего гардероба из кожи будет пестрить всеми цветами радуги, и чем насыщеннее будет оттенок, тем эффектнее образ. Что касается самого материала: он может быть как натуральным, так и искусственным.

Одной из самых популярных новинок станет куртка-жакет с тиснением, напоминающим шкуру рептилий.

Куртка-косуха

Бесспорный «must have» приближающейся весны – это уже ставшие культовыми и получившими буквально мировое признание рокерские косухи. В этом сезоне они будут наделены множеством вариаций отделки и колеров. Актуальными станут белоснежные, металлизированные, бордовые, синие модели, а также сделанные из лакированной кожи и замши.

Кожаные куртки с мехом

Для того, чтобы девушки не замерзли в период межсезонья, модные кутюрье решили дополнить кожаные изделия роскошным мехом на воротнике. В итоге он преобразил изделия, добавил изысканности, дороговизны, сделав образ более женственным и элегантным.

На вершине топа, согласно фото в модных журналах, пребывают женские куртки с мехом на весну 2019 года в черной, винной, изумрудной и серой цветовой гамме.

Металлизированные блестящие куртки на весну 2019 года

В том случае, если вы не боитесь выделяться среди толпы, пытаетесь угнаться за эффектностью и гламуром, – отдайте предпочтение модной весенней куртке с металлическим блеском или же модели из лакированной кожи. Золотистые и серебряные переливы в верхней одежде восхитительно смогут дополнить множество ансамблей: с джинсами, свитшотами, платьями и шортами.

Кожаные куртки-жилеты

Поздней весной 2019 года можно полностью отказаться от рукавов и отдать предпочтение актуальным кожаным жилетам. Подобные изделия прекрасно смогут завершить образы, состоящие из рубашек и пуловером, юбок и платьев, добавив им сдержанности и лаконичности.

Весьма популярны будут жилетки-косухи, а также удлиненные модели.

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Куртки, выполненные из меха

Точно так же, как и кожа, мех по-прежнему удерживает бразды популярности. В нынешнем весеннем сезоне окажутся в тренде модели с декорированными вставками из меха, а не просто произведенные из данного материала. Ключевое преимущество подобных изделий состоит в том, что они прекрасно согревают, оставаясь при этом весьма практичными и изящными.

Цветовая палитра меховых курток подкупает своим разнообразием, что делает их еще более привлекательными.

Замшевые куртки на весну

Довольно интересно смотрятся на фото в журналах замшевые куртки на весну 2019 года. Исходя из модных тенденций, они ведут активную борьбу за лидерство с моделями из кожи и денима. Интересные модели из замши представлены в коротких вариациях, как косухи, а также декорированные бахромой (одним из главенствующих современных трендов).

Стоит отметить, что в актуальном сезоне подобные куртки должны быть максимально сдержанны и соответствовать следующим постулатам:

спокойная цветовая гамма;

классический крой;

минимализм в деталях.

Благодаря элегантности и простоте, подобная вещь из гардероба женской одежды способна сделать образ более изящным и структурированным.

Куртка-бомбер на весну

Куртка-бомбер – непревзойденный модный вариант на период межсезонья. Умопомрачительные цветочные принтые, блестящие материалы, разноцветные узоры, полоски, орнаменты в контрастных оттенках, колоритные надписи и росписи – все это неотъемлемые составляющие трендовой, пользующейся популярностью модели.

Востребованные женские куртки-бомберы на весну 2019 года отлично впишутся в любой образ и смогут превосходно его дополнить, будь то романтическая встреча или прогулка с друзьями. Ультрамодное сочетание этого изделия с платьем и кедами весьма актуально в стиле большого города.

В особенности популярны будут массивные, объемные изделия с большими рукавами и пестрящие декором и разнообразной фурнитурой.

Куртка-пиджак

Женская куртка на весну 2019 года, с виду напоминающая пиджак, – это одна из самых интересных новинок нынешнего сезона, успевшая прижиться практически в каждом гардеробе современной модницы. Помимо того, что данная вещь прекрасно защищает от холодов, она еще и весьма удачно вписывается как в классический, сдержанный образ, так и в очень необычный.

Добавить свежести весеннему луку способен пиджак пастельной цветовой гаммы, украшенной полоской или клеткой. Отличным ансамблем станет подобный элемент женского гардероба в сочетании с юбкой, брюками или платьем.

Куртки на весну из пластика

Подобные модели можно охарактеризовать как «полное безумие». Весенние куртки, выполненные из прозрачного разноцветного пластика буквально «взорвали» модные подиумы и практически мгновенно взлетели на модные вершины, приобретя колоссальную популярность среди дерзких молодых девушек, стремящихся привлечь к себе как можно больше внимания окружающих.

Дизайн подобных вещей предельно минималистичен (в качестве дополнительной фурнитуры может быть использована разве что молния или декоративная цветная тесьма).

Куртки на весну со скругленными плечами

Куртки со скругленными плечами – это «привет» из далеких восьмидесятых. Массивные, немного приспущенные плечи, на первый взгляд, выглядят весьма объемно, однако, благодаря плавным линиям, они наоборот только лишь подчеркивают женственность силуэта. Преимущественно, подобные модели наделены приталенным кроем, но встречаются и куртки, выполненные в стиле оверсайз.

Куртки из бархата на весну

Бархат – это материал, который модные кутюрье применяют для пошива не только вечерней, но и повседневной одежды. Бархатные куртки кажутся весьма вызывающими, дорогими, и даже роскошными. При этом, их можно назвать универсальными, ведь они легко гармонируют как с элементами классического стиля одежды, так и глэм-шик и даже спортивного.

Женская куртка с карманами на весну 2019 года

На данный момент куртки на весну, украшенные симметричными карманами, считаются не столь популярными. Однако накладные массивные карманы пребывают в тренде, и причем их должно быть максимальное количество на изделии.

Ключевой момент заключается в том, что они могут быть выполнены как точно из такого же материала, что и само изделие, так и из абсолютно непохожего на него.

Принтованные куртки на весну

Веселые разнообразные принты на верхней одежде – это неотъемлемая составляющая хорошего настроения. Вот почему на весенних показах моды дизайнерами были представлены целые коллекции курток, пестрящих всевозможными принтами и орнаментами.

На пике популярности по-прежнему пребывают: геометрия, абстракция, футуризм, герои из мультипликационных картин, звериная тематика и, безусловно, флористические узоры.

Куртки-парки на весенний период

Фешенебельные облегченные парки будут сопровождать нас не только холодной зимой, но и теплой весной. В нынешнем сезоне мода представлена разнообразными куртками-парками, которые наделены колоссальным удобством, практичностью, комфортабельностью, особенно, если упоминать городские передвижения.

Подобные модели могут быть декорированы меховой отделкой, которая способна добавить эффектности и стиля. Различные парки, выполненные из металлизированного материала, густо усыпанные блестками или пайетками – один из ключевых трендов грядущей весны.

Модные тенденции среди женских курток на весну 2019 года понравятся каждой. Новинки приятно удивят!