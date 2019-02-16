Взрывные тренды весны 2019 года - что ожидать модницам

Каждое мероприятие требует от современной женщины определенного образа в одежде. Деловой стиль, спортивный, образ для праздника, прогулки или официального мероприятия должны быть предусмотрены в гардеробе. Каждый ансамбль должен выглядеть стильно и гармонично, выгодно подчеркивать достоинства фигуры и соответствовать последним модным тенденциям. Эту сложную задачу нам ежегодно помогают решить модные дизайнеры, которые уже представили свое видение женского гардероба весной 2019 года.

Модные образы весна 2019 года для женщин

Известные кутюрье приготовили для модниц несколько интересных луков на все случаи жизни. Следуя их рекомендациям можно создать романтичный весенний образ, практичный ансамбль в стиле кэжуал, обновить деловой стиль или сформировать стрит стайл.

Верхняя одежда на период межсезонья представлена широкой линейкой кардиганов, жакетов и тренчей, не выходят из моды классические пальто и удобные куртки.

В модных образах предстоящего сезона часто встречаются джинсы и брюки, а также шорты, рубашки, платья и юбки. Основной весенний тренд направлен на создание женственных и утонченных образов.

Приталенные силуэты, цветочные принты, струящиеся ткани, воланы и кружево присутствуют во всех коллекциях модных дизайнеров.

Пальто и кардиганы

Весной 2019 года создать ультрамодный образ можно будет с помощью женственного пальто средней длины. Согласно модным тенденциям этот предмет гардероба будет одним из самых трендовых. Цвет можно выбрать любой, обратите внимание на аристократичный терракотовый оттенок и яркий коралловый.

Модное пальто идеально дополнит офисный костюм или платье, станет ярким акцентом в стиле кэжуал. На пике популярности будут спокойные нюдовые оттенки и анималистические принты.

Образ, дополненный кардиганом, также будет в тренде. Этот изначально мужской элемент гардероба можно изящно вписать в женственный образ.

Первое правило выбора жакетов, пиджаков и кардиганов для весенних месяцев заключается в правильном подборе цвета. Отдавайте предпочтение светлой палитре, пополнив свой гардероб белоснежным или бежевым кардиганом. Сочетать его можно с джинсами, брюками и юбками. Элегантности образу придадут классические лодочки на шпильке, а яркая сумка удачно завершит образ.

Водолазки

Практичные и удобные водолазки триумфально вернулись на модный олимп и снова завоевали сердца модниц. Это универсальный предмет гардероба, который можно сочетать с деловыми костюмами, юбками и брюками. Ультрамодный аутфит можно создать выбрав яркую водолазку с объемным воротом, клетчатую юбку в тон и сапоги на шпильке.

Особой популярностью пользуются водолазки с расширенным рукавом, которые придадут образу женственности и шарма. Они согреют в непогоду и легко впишутся в любой весенний лук. Различный декор, украшающий модели, также приветствуется в этом сезоне.

Деним весной 2019 года

Трендсеттерами в наступающем весеннем сезоне будут красавицы, полностью облаченные в деним. Этот тренд останется актуальным, поэтому смело дополняйте джинсы и топ джинсовой курткой. Цветовая гамма может быть различной, а из текстур самым популярным будет вареный деним.

Кроме традиционных джинсов, следует присмотреться к ультрамодным комбинезонам из денима, а также удлиненным рубашкам и брючным костюмам.

Модные цвета

Ежегодные недели высокой моды остались позади и мы уже точно знаем основную палитру, которая будет на пике популярности с наступлением весны. Кроме десятка трендовых оттенков, эксперты выделили четыре базовых цвета, на основе которых можно построить стильные комбинации.

Модные тенденции весны 2019 года удивят яркими красками и большим количеством огненных оттенков. Желтые и красные “пылающие” тона в первый раз занимают большую часть цветовой палитры.

Если вы хотите идти в ногу с модой, выбирайте при покупке весенних обновок один из следующих цветов:

красно-оранжевый - выбор ярких, энергичных женщин, которые уверенно смотрят в будущее и не бояться оказаться в центре внимания;

- выбор ярких, энергичных женщин, которые уверенно смотрят в будущее и не бояться оказаться в центре внимания; винный - насыщенный бордовый оттенок является символом городского шика. Это сложный и благородный цвет, который придаст элегантности любому образу;

- насыщенный бордовый оттенок является символом городского шика. Это сложный и благородный цвет, который придаст элегантности любому образу; оранжевый - теплый солнечный оттенок будет обязательным в модном гардеробе. Он согреет прохладной весной, добавит яркости и подарит хорошее настроение;

- теплый солнечный оттенок будет обязательным в модном гардеробе. Он согреет прохладной весной, добавит яркости и подарит хорошее настроение; коралловый - сдержанный, но при этом яркий цвет сделает образ женственным и элегантным. Оттенок допустим как в элементах верхней одежды, так и в повседневном и даже спортивном луке;

- сдержанный, но при этом яркий цвет сделает образ женственным и элегантным. Оттенок допустим как в элементах верхней одежды, так и в повседневном и даже спортивном луке; розовый - привлекательный и манящий оттенок добавит задора и смелости образу. Не бойтесь быть яркими в новом сезоне, розовый будет на пике популярности.

Также не сдают свои позиции золотисто-желтый, холодный синий и шоколадный оттенки. В моде будет сочный желтый и природный зеленый цвета. В базовой палитре эксперты выделяют темный коричневый, синий цвет ночного неба, нежный бежевый и белый. Умело комбинируя представленную палитру, можно создавать повседневные образы, которые будут модными и актуальными.

Актуальные стили в одежде весны 2019 года

Определенные мотивы в повседневных луках меняются практически ежегодно, однако некоторые модные тенденции в одежде для женщин сохраняют популярность на протяжении нескольких сезонов. Весной 2019 года дизайнеры предлагают забыть о долгих холодных неделях и облачиться в удобные, практичные, яркие и задорные вещи.

На модных подиумах демонстрировались абсолютно разные, интересные и нестандартные направления, однако фавориты выделились следующие:

Морской стиль. Озорные и эффектные брюки, свитшоты и юбки с морским декором будут одним из главных трендов предстоящего сезона. При этом цветовая гамма не всегда будет соответствовать традиционным сочетаниям. Спортивный стиль. Активный образ жизни и спорт в различных его проявлениях стали постоянными спутниками современного человека. Этот тренд проявляется и в одежде. Брюки, куртки, юбки и даже платья в спортивном стиле будут в эпицентре модных тенденции весной 2019. Многослойный стиль. Несколько элементов одежды, надетые друг на друга, будут смотреться актуально в этом сезоне. Можно смело комбинировать два плаща, куртки и пальто, платья и сарафаны. Главное отдавайте предпочтение натуральным материалам и не забывайте о цветовой палитре. Романтический стиль. В этом году как никогда будут популярны предметы гардероба, украшенные рюшами и воланами. Подобный декор может располагаться только на отдельных элементах или полностью покрывать все изделие, ограничений не существует. Свободный стиль. Простота, удобство и комфорт будут оставаться популярными еще долгое время. Поэтому смело приобретайте одежду свободного кроя или оверсайз. Этот вариант подойдет как для худых, так и для полных женщин. Для самых смелых модниц дизайнеры предлагают интересные идеи в бельевом стиле, когда тонкое кружево немного выглядывает из-под одежды. Этот романтичный и привлекательный стиль уверенно набирает популярность и проникает во все известные луки.

Топовые тренды весеннего сезона 2019 года

Среди актуальных дизайнерских решений есть самые фантастические принты, неожиданные силуэты и нестандартный декор. Применять все смелые идеи в повседневной жизни не представляется возможным, однако некоторые тренды обязательно нужно взять на заметку:

Платки. Вдохновленные яркими красавицами на пляже, дизайнеры запустили новый тренд, в котором главную роль играют разноцветные платки. Эти изделия хороши тем, что могут трансформироваться практически в любой элемент гардероба. Используйте платок по прямому назначению, сделайте затейливую чалму, юбку или тунику. Бермуды. Удлиненные шорты снова вернулись на модные подиумы. Теперь они представлены в широкой линейке из разных материалов. Среди большого разнообразия вариантов можно выбрать бермуды для делового стиля, которые будут отлично смотреться с классическим жакетом, а также подобрать эффектную модель для пляжной вечеринки. Фотопринты. Самой актуальной новинкой сезона, будут фотопринты, украшающие футболки, рубашки, юбки и платья. В качестве основной идеи можно использовать фото абстракции, картину известного художника, привычный пейзаж или фотопортрет. Микро-сумки. Тренд, начатый еще в прошлом сезоне обещает стать настоящим хитом. Весной 2019 года модные тенденции предлагают обратить внимание на сумки в виде кожаного ремня, небольшие саквояжи и миниатюрные конверты. Объемные рукава. Вдохновляясь традициями викторианской Англии модельеры представили линейку платьев и рубашек с гигантскими рукавами. Модели демонстрировали традиционные фонарики, огромные рукава, похожие на раковины, и даже декор, напоминающий скафандр.

Среди лидеров дизайнерских идей также присутствуют спортивные ветровки, велосипедки, приталенные жакеты и эклектичные принты. В особый тренд выделился такой элемент декора как пайетки. Дизайнеры предлагают использовать блестящие украшения не только на праздничных мероприятиях, но и дополнять ими предметы повседневного гардероба.

Обувь - что нового весной 2019 года

Модная обувь в грядущем сезоне будет отличаться обилием ярких красок, большой вариацией фактур, роскошным декором и комфортными каблуками. Среди главных трендов и модных весенних тенденций выделяются прозрачные модели, декор бахромой, кисточками и ремешками, невысокий каблук и шнуровка.

Актуальными весной 2019 года будут модели с открытой пяткой и носком, классические сапоги и туфли на квадратном каблуке. Среди интересных новинок можно выделить следующие:

туфли с рюшами и оборками;

обувь с острым носом и тонкой шпилькой;

сапоги на низкой шпильке;

туфли на гигантской танкетке;

модели, отделанные пайетками или стразами;

декор с эффектом металлик.

Основные модные тенденции мире обуви будут направлены на комфорт. Поэтому весной 2019 года подбирайте модели в соответствие с погодными условиями, в которых легко и удобно перемещаться в городском цикле.

Среди эффектных новинок, предложенных дизайнерами, стоит также отметить модели, декорированные ремешками, обувь на тракторной подошве и изделия с цветочным принтом.

Верхняя одежда - новинки, тренды

При выборе верхней одежды модные гуру предлагают отдавать предпочтение легким силуэтам, ярким оттенкам или пастельным тонам, декору в виде цветочного принта или растительных мотивов. Среди модных новинок каждый сможет найти подходящий предмет гардероба, так как дизайнерские линейки довольно широкие.

Как и в предыдущих сезонах в моде остаются классические пальто, которые в весеннем исполнении будут иметь более легкие фактуры и яркие цвета.

Настоящими фаворитами весны 2019 года обещают стать кейпы, пончо и накидки, декорированные длинной бахромой. Эти уютные и теплые предметы гардероба согреют прохладными днями, подарят ощущение комфорта и сделают образ ультрамодным. Весьма популярными в переменчивое время межсезонья окажутся кардиганы. Отдавайте предпочтение моделям в стиле оверсайз, а также изделиям, декорированным вязаными элементами. Актуальными также будут трикотажные кардиганы ярких оттенков.

Согласно последним модным тенденциям и глянцевым фото, на пике популярности весной 2019 года окажутся короткие плащи и удлиненные тренчи, украшенные необычными рукавами. Для поклонников стильных весенних курток, кутюрье также подготовили несколько новинок.

Короткие кожаные куртки не теряют своей актуальности во все времена, весной 2019 года на первый план выходит декор. Выбирайте модели, украшенные надписями, вышивкой или узорами. Джинсовые куртки будут представлены в широкой гамме ярких оттенков, из которых самыми популярными будут неоновые.

Недели высокой моды обычно задают тон основным модным тенденциям, это ждет нас и весной 2019 года. В экзотические наряды и необычную обувь, блистающие на показах, через некоторое время облачаются знаменитости.

Многочисленные фото селебрити в популярных новинках, рекламируют те или иные коллекции, подталкивая модниц к покупкам. Самые удачные изобретения модных кутюрье подхватываются марками одежды среднего ценового сегмента и передаются в массы. Уже совсем скоро новинки появится в магазинах и их можно будет приобрести по приемлемой цене.

Весна 2019 года готовит много модных сюрпризов!