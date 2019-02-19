Ботинки на весну 2019 года - новинки из последних коллекций

Погода за окном все еще довольно мрачная, но стоит подумать заранее и ознакомиться с модными тенденциями весны среди ботинок. Лучшие бренды 2019 года (фото) уже опубликовали свои модные прогнозы и новинки. Весна будет в первую очередь креативной, удивительной и, конечно же, красочной. Сегодня мы расскажем о трендах ботинок на весну 2019, и должны признать, что некоторые из предложений действительно заслуживают внимания.

Ботинки 2019 года — весенние цвета и оттенки

Какую весеннюю женскую обувь стоит купить на 2019 год? Модные тенденции и фото с последних коллекций говорят нам, чтобы руководствоваться в первую очередь стоит оригинальным дизайном. Ботинки с застежками и заклепками, которые мы так любили, останутся с нами зимой. Весной они появятся в чуть более легкой форме.

Обувь с элементами диско, украшенная кристаллами или парчой, будет чрезвычайно модной. Кроме того, металлические модели, особенно булавки, будут идеальным выбором. Также стоит обратить внимание на туфли с оригинальным каблуком, который отличается своей формой или орнаментом.

Если вам нравится безумная по своему дизайну обувь, выбирайте туфли, украшенные перьями или большим количеством полос. Белые ботинки также вернутся в фавориты.

Среди мужской весенней обуви будут в первую очередь востребованными кроссовки. Весной 2019 года они должны отличаться дизайном, таковы модные тенденции. Они могут быть окрашены и комбинировать три цвета, они также могут быть узорными или одноцветными.

Модели с контрастной цветной подошвой также будут хорошим выбором. Кроме того, модные мужские эспадрильи и мокасины в повседневном или элегантном исполнении вернутся уже к марту. Также стоит обратить внимание, прежде всего, на тапочки из замши разных цветов. Не ограничивайте себя черным. Из кожаной обуви лучше всего выбирать модели коричневого или темно-синего цвета.

Ботинки из последних коллекций

Весенние ботинки на низком каблуке — отличное предложение для женщин, которые ценят сочетание комфорта и хорошего стиля. В сезоне 2019 женские ботинки будут очень модными в смелых цветах: красном, розовом или коралловом.

Также стоит выбрать ботинки с открытым верхом, которые не только выглядят стильно, но и обеспечивают достаточную вентиляцию. Они будут отлично работать в теплые дни. Ботинки с пряжками и заклепками останутся в моде, но весной мы будем носить их в более светлых тонах, таких как коричневый или бежевый.

Сапоги со спортивным характером выйдут в топ. Это элемент повседневной стилизации. Дополнительно модными будут ботинки на танкетке и ботинки на шнуровках.

Нравится носить высокие каблуки? Нет проблем! Выберите для весны 2019 года форму каблука или стойку. Сапоги на стойке будут идеально подходить для повседневных образов, а также будут полезны в стилизациях для работы или для прогулок. Они отлично смотрятся в сочетании с плиссированной юбкой или джинсами. Или, может быть, вы ищете элегантные ботинки для особых случаев?

Вы всегда можете сочетать их с весенним платьем! Среди высоких каблуков вы также найдете ажурные, простые или узорчатые модели. Весенние сапоги в узорах стильно оживят любую комбинацию.

Модный материал

Замша по-прежнему очень популярный материал. Мы любим замшевые весенние сапоги. Весной замшевые ботинки 2019 года— очень хороший выбор. Они выглядят элегантно и всегда модно. Вы можете выбрать элегантные высокие каблуки или низкие каблуки, или замшевые ботинки в спортивном стиле.

У замши есть и еще одно преимущество — туфли из этого материала можно получить по-настоящему разных цветов, и это позволяет каждому из нас легко подобрать модель на свой вкус. В весеннем сезоне 2019 года замшевые сапоги (фото) с оригинальным переплетом будут очень модными. На них стоит обратить внимание!

7 основных трендов весны 2019 среди модных ботинок

Модные тенденции среди ботинок гласят, что модель должна быть легкой и полуоткрытой. Это идея таких брендов, как: Prabal Gurung, Simone Rocha, Valentino и Oscar de la Renta. Таким образом, вы можете быть уверены, что пройдете через 2019 налегке.

Популярными также станут ортопедические ботинки на твердой подошве (и даже очень масштабной платформе), скрепленной широкими полосками из мягкой ткани. Если вы любите комфорт, трудно найти лучшую обувь.

Внимание! Носить ботинки в дуэте с носками не только разрешено, но и целесообразно. Нужно только соответствовать им с точки зрения цвета или рисунка.

Модные ботинки 2019 года будут украшать красивой, красочной вышивкой (а также бисером и другими аппликациями). Спасибо Майкл Корс и Эрди.

Произведения прикладного искусства в виде ботинок будут востребованы у модников весной 2019 года. Каблуки, которые могут быть более причудливыми, все больше привлекают внимание. Они напоминают миниатюры или инсталляции современного искусства.

Блестящие пряжки украшают не только тяжелые сапоги на платформах или куницах, но и ботинки. Чем больше, тем лучше.

С ботинками с морскими мотивами и парусной веревкой можно смело отправиться на борт! Также модными будут пляжные мотивы.

В этом году произойдет возвращение прямоугольных носов у ботинок. Обувь с удлиненными прямоугольными кончиками возвращается к волне популярности моды 2000-х годов.

Новинки моделей ботинок-кроссовок на весну 2019 года

Кроссовки Gucci уже были анонсированы полгода назад. Известный своей эксцентричной модой, Алессандро Микеле — креативный директор бренда, на этот раз сделал для поклонников кроссовки, украшенные драгоценными камнями. Модель называется Flashtrek и поставляется в нескольких разных цветах.

Все они имеют общий знаменатель — они массивны и имеют непропорционально большую подошву. Модель от Gucci вдохновлена ​​кроссовками из 90-х, стиль которых уже освежил бренд Balenciaga.

Хотя никто никогда не поверит в их успех, нерегулярные бальные туфли от Balenciaga стали любимой моделью индустрии моды. Теперь по популярности они догоняют богато украшенную модель Gucci. Мода на массивные кроссовки также имитируется другими брендами, предлагающими аналогичный стиль по гораздо более низкой цене.

Gucci Flashtrek — самые модные кроссовки сезона.

Вместе с великим возвращением моды в массивные кроссовки, вдохновленные 1990-ми годами, многие бренды решили найти место для обуви, вдохновленной культовыми моделями, в своих коллекциях. В дополнение к вышеупомянутым брендам Bronx и Fila, Skechers решили сделать аналогичный шаг. Skechers D'Lites — одна из флагманских моделей американского бренда.

Вдохновленные обувью 90-х годов, они характеризуются массивной формой, футуристической и «преувеличенной» подошвой. В этом сезоне бренд также выпустил ограниченную серию кроссовок: Skechers D'Lites & One Piece. Они вдохновлены персонажами из популярного аниме-сериала.

Ботинки на весну 2019 года удивляют новинками и модными тенденциями. Какую стильную пару приобретать - решать только вам. Главное - удобство и комфорт.