Состарят на 10 лет: какие летние вещи пора выкинуть из гардероба

Некоторые аксессуары могут сильно испортить образ

Красота и вечная молодость – это то, о чем мечтает любая женщина. К сожалению, с течением времени внешность претерпевает определенные изменения, однако это абсолютно нормально, к таким переменам нужно относиться, как к данности. Однако важно подбирать правильную одежду и образы, чтобы не прибавить себе лишние годы. Женский журнал kleo.ru перечислил, какие аксессуары из летнего гардероба точно нужно убрать подальше в шкаф или отправить на свалку.

Тотальный оверсайз

Предметы гардероба, значительно большие по размеру, чем вам требуется, выглядят стильно и молодежно. Однако с такими экспериментами не стоит перебарщивать. Помните, что бесформенные спортивные штаны, толстовки и куртки скрадывают женственные формы, талию и внешне полнят. Дамы, которые злоупотребляют оверсайзом, рискуют превратиться в глазах окружающих в потешных бабулек.

Наряд в цвет помады

С возрастом представительницам прекрасного пола нужно придерживаться одного главного принципа: естественность и отсутствие декоративной косметики молодит. Стоит отдавать предпочтение нюдовым оттенкам, а лучше обойтись уходовой косметикой. Точно следует забыть правило «помада должна соответствовать оттенку платья». Такие яркие акценты позволительны только юным девушкам, женщинам постарше нужно делать упор на натуральность. Ярко-красное платье и алая помада визуально прибавят вам лет 10.

Не перебарщивайте с трендами

В погоне за модой некоторые пытаются надеть на себя сразу все новинки сезона. Это выглядит не только безвкусно, но и старит. Не стоит натягивать одновременно модную юбку, засветившийся у популярных блогеров топ и дополнять это «главной сумкой сезона». Образ должен быть выверенным, перебарщивать не стоит.

Околомодные вещи

Сегодняшние тренды таят немало ловушек для модниц-любительниц. Если где-то вы прочли, что писк сезона – кроссовки на высокой подошве, это не значит, что подойдет любая модель. Женщины рискуют стать жертвой известной пословицы «слышу звон, не знаю где он». В определенное время модной становится конкретная модель необычного вида. Приобретение чего-то похожего сделает ваш образ смешным и точно не прибавить шарма.