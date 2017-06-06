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5 главных ювелирных украшений лета-2017

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Пришло время доставать сокровища из шкатулки с украшениями. В моду опять вошли серьги и браслеты невероятной красоты и впечатляющих размеров. Что же нужно носить этим летом и какие украшения сделают вас по настоящему модной?

Моносерьга

Крупная серьга на одно ухо стала абсолютным must have лета.

Главное условие — серьга должна быть максимально крупной и абсолютно нескромной. Этот аксессуар, как яркий экзотический клатч, инкрустированный камнями и стразами, станет эффектным дополнением образа и сделает вас королевой летних вечеринок.

Обрати внимание на модели с эффектными деталями, например, в актуальном сейчас этническом стиле: серьги декорированные бахромой или крупной вереницей разноцветных камней.

  • Рианна
  • Sachin & Babi
  • Сhanel
  • Jean Paul Gaultier
  • Sachin & Babi
  • Mary Katrantzou
  • Mulberry
 
 
 

Броши

Популярный некогда ретроаксессуар празднует триумфальное возвращение в моду. Броши, как и большинство украшений этого сезона, ошеломляют габаритами и смелыми цветовыми сочетаниями. Гипертрофированные бутоны розы или пиона, а также удивительные своей реалистичностью бабочки или жучки, смелая стилизация под военные ордена и фамильные украшения, воспроизведённые в металле и камнях, выглядят безапелляционными фаворитами.

Кстати, носить брошь можно не только на лацкане пиджака, попробуйте прикрепить ее наподобие галстука на ворот рубашки или наколите на лиф сарафана.

  • Lanvin
  • Mulberry
  • Gucci
  • Gucci
 
 
 

Чокеры

Модель украшения на шею, которая вот уже который сезон уверенно держится в лидерах сезона и похоже не собирается покидать подиумы. Варианты на тему есть в коллекцию популярных молодежных марок и уважаемых ювелирных домов.

Чокер может быть из кожи или бархата, из цепочек в несколько рядов или даже камней, с подвеской или без — главное чтобы украшение было широким и крупным.

Интересно, что раньше чокер был довольно экстравагантным и буквально готическим украшением, но за время своего присутствия в моде стал абсолютно универсальным аксессуаром — теперь он будет уместным и в сочетании с casual образом,  скажем с рубашкой и джинсами, или с коктейльным платьем в пол.

  • Alexander McQueen
  • Lanvin
  • Gucci
  • Дженнифер Лоуренс
  • Nina Ricci
  • Nina Ricci
 
 
 

Парные браслеты

Тенденция на одинаковые крупные браслеты на руках — еще один очевидный тренд ювелирной моды. Как вариант — браслетов может быть несколько и они должны выглядеть максимально идентично и носиться каждый на своем запястье.

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Такой модный трюк можно проделать с браслетами разной стилистики и формы, но по возможности максимально заметным, в идеале из метала оригинальной обработки. Браслеты с подвесками тоже имеют место быть, но так же дублирующиеся на обоих запястьях.

  • Chanel
  • Sportmax
  • Chanel
  • ETRO
  • Moschino
 
 
 

Желтое золото

Популярное несколько сезонов розовое золото еще не сдает свои позиции, но классическое желтое золото вновь подтвердило свою актуальность.

Главная примета украшений этого сезона, и золотых в том числе, — они должны быть массивными и яркими.

  • Dolce & Gabbana
  • ETRO
  • Mulberry
  • Jean Paul Gaultier
 
 
 

Большие кольца из золота и желтого металла, крупные колье, классические серьги кольца, цепочки впечатляющего размерами своего плетения — не надо стесняться, как поется в одой из песен, этим летом можно и нужно носить украшения, которые заметны сразу.

О самых модных украшениях этого лета «Клео» рассказала Дарья Морозова, эксперт ювелирного сервиса Goldprice.ru

Фото: Globallookpress.com

0 Не нравится 3 Нравится 06.06.2017 Теги: весна-лето 2017 аксессуары украшения модные тенденции

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