5 главных ювелирных украшений лета-2017

Пришло время доставать сокровища из шкатулки с украшениями. В моду опять вошли серьги и браслеты невероятной красоты и впечатляющих размеров. Что же нужно носить этим летом и какие украшения сделают вас по настоящему модной?

Моносерьга

Крупная серьга на одно ухо стала абсолютным must have лета.

Главное условие — серьга должна быть максимально крупной и абсолютно нескромной. Этот аксессуар, как яркий экзотический клатч, инкрустированный камнями и стразами, станет эффектным дополнением образа и сделает вас королевой летних вечеринок.

Обрати внимание на модели с эффектными деталями, например, в актуальном сейчас этническом стиле: серьги декорированные бахромой или крупной вереницей разноцветных камней.















Броши

Популярный некогда ретроаксессуар празднует триумфальное возвращение в моду. Броши, как и большинство украшений этого сезона, ошеломляют габаритами и смелыми цветовыми сочетаниями. Гипертрофированные бутоны розы или пиона, а также удивительные своей реалистичностью бабочки или жучки, смелая стилизация под военные ордена и фамильные украшения, воспроизведённые в металле и камнях, выглядят безапелляционными фаворитами.

Кстати, носить брошь можно не только на лацкане пиджака, попробуйте прикрепить ее наподобие галстука на ворот рубашки или наколите на лиф сарафана.









Чокеры

Модель украшения на шею, которая вот уже который сезон уверенно держится в лидерах сезона и похоже не собирается покидать подиумы. Варианты на тему есть в коллекцию популярных молодежных марок и уважаемых ювелирных домов.

Чокер может быть из кожи или бархата, из цепочек в несколько рядов или даже камней, с подвеской или без — главное чтобы украшение было широким и крупным.

Интересно, что раньше чокер был довольно экстравагантным и буквально готическим украшением, но за время своего присутствия в моде стал абсолютно универсальным аксессуаром — теперь он будет уместным и в сочетании с casual образом, скажем с рубашкой и джинсами, или с коктейльным платьем в пол.













Парные браслеты

Тенденция на одинаковые крупные браслеты на руках — еще один очевидный тренд ювелирной моды. Как вариант — браслетов может быть несколько и они должны выглядеть максимально идентично и носиться каждый на своем запястье.

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Такой модный трюк можно проделать с браслетами разной стилистики и формы, но по возможности максимально заметным, в идеале из метала оригинальной обработки. Браслеты с подвесками тоже имеют место быть, но так же дублирующиеся на обоих запястьях.











Желтое золото

Популярное несколько сезонов розовое золото еще не сдает свои позиции, но классическое желтое золото вновь подтвердило свою актуальность.

Главная примета украшений этого сезона, и золотых в том числе, — они должны быть массивными и яркими.









Большие кольца из золота и желтого металла, крупные колье, классические серьги кольца, цепочки впечатляющего размерами своего плетения — не надо стесняться, как поется в одой из песен, этим летом можно и нужно носить украшения, которые заметны сразу.

О самых модных украшениях этого лета «Клео» рассказала Дарья Морозова, эксперт ювелирного сервиса Goldprice.ru

Фото: Globallookpress.com