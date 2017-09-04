10 врагов делового имиджа женщины

В каких вещах на работе тебя не будут воспринимать всерьез? Рассказывает Алина Рейзельман — наш новый блогер, бизнес-эксперт, автор уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности.

С тех пор как мода стала предоставлять женщинам больше свободы и раскованности, некоторые из них начали злоупотреблять откровенными нарядами на работе. Правда, этому немало способствовали и требования некоторых начальников в известный период времени, когда от секретарей и помощниц требовался именно сексапильный, а не строгий деловой наряд.

Сегодня времена изменились. Серьезные руководители не приветствуют чрезмерно короткие юбки, коктейльные платья и обтягивающие брюки на своих сотрудницах. Более того, в некоторых организациях существуют даже требования к одежде, которую сотрудники носят вне своего рабочего места. Это делается для того, чтобы не ставить имидж компании под удар.

Прошли и те времена, когда женщины устраивались на работу в крупные компании с единственной целью — найти себе мужчину (мужа или состоятельного любовника).

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Современная дама — деловая дама. На работе ее не интересуют служебные романы, романтические отношения с руководителем, поиск супруга. В наше время чрезмерная женственность и сексуальность в облике позволительна лишь топ-моделям.

Для всех остальных обтягивающие силуэты, прозрачные блузы, высокие шпильки, обилие люрекса, страз и украшений — не просто не модно, а даже неприлично. Женщину в таких нарядах воспринимают как личность пустую, несерьезную, ищущую возможность подцепить богатого любовника. Даже если ее не уволят под любым предлогом, то доверять ей ответственные дела точно не станут. Скорее всего, она так и останется «девочкой на побегушках», «кофеноской».

Главные враги успешного имиджа

Сейчас по всему миру женщины отказываются от неудобных вещей, которые привлекают внимание к телу, а не к профессиональным и личностным качествам.

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1. Высокие каблуки

Безусловно, этот атрибут зрительно удлиняет ноги и вызывает самые бурные фантазии у мужчин. Если вы хотите, чтобы кроме ваших туфель ваши коллеги замечали выполняемую вами работу, отдайте предпочтение более комфортной и менее сексуальной обуви с низким или средним каблуком.

2. Блестящие ткани

Оставьте их для клубов и ресторанов. На работе блестящие платья неуместны.

3. Броские украшения

Дополнить деловой костюм небольшими золотыми серьгами или элегантной подвеской на золотой цепочке вполне допустимо. Но надевать на себя все, что есть в шкатулке, явно не стоит. Особенно это относится к бижутерии. Дешевые массивные браслеты, пластиковые бусы, серьги до плеч могут быть уместны где-нибудь на пляже в южной стране, но недопустимы в офисе.

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Многие и вовсе считают, что женщине в офисе стоит ограничиваться обручальным кольцом и парой чуть заметных сережек из драгоценного металла.

4. Прозрачные ткани

Прозрачность позволяет видеть ваше тело и ваше белье. Мужчина, который смотрит на даму в прозрачной блузе, рассматривает то, что под ней, и в упор не видит в ней перспективного сотрудника.

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5. Обтягивающая одежда

Демонстрировать свою идеальную фигуру лучше всего в спортзале, бассейне или собственной спальне перед любимым супругом. Офис — место, где адекватные люди зарабатывают деньги, создают репутацию и строят карьеру.

Обтягивающие легинсы, водолазки, надетые без пиджака, жилета или сарафана, платья, облегающие так, что можно разглядеть каждый шов на нижнем белье, ‒ все это будет порождать неприятные слухи и вызывать у мужской части коллектива сексуальные фантазии. Женщины также не придут в восторг от вашего слишком обтягивающего наряда.

6. Декольте

Если вы хотите успешную карьеру, откажитесь от глубоких декольте. Вырезы, оголяющие верх груди, намекают, что женщина не прочь закрутить интрижку, причем не с кем-то конкретным, а с кем угодно.

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7. Сексапильные чулки

Чулкам-сеточкам, разноцветным колготкам, чулкам с рисунками, стразами, швами по всей длине ноги тоже пора дать отставку.

Подобные экстравагантные проявления моды уместны в интимной обстановке. Женщина в таком немодном аксессуаре будет напоминать представительницу известной профессии, что никак не вяжется с имиджем делового человека.

8. Брючные костюмы

Прослужившие верой и правдой не одно десятилетие брючные костюмы выходят из моды в деловых кругах. Столь удобный предмет одежды все же традиционно напоминает скучный мужской наряд.

Сейчас женщины не равняются на мужчин, а берут бразды правления в свои руки, соответственно, и одежда на женщине должна быть женской.

9. Пестрые принты

Ткани с пестрыми, яркими принтами также выходят из моды. По крайней мере, в деловой среде пестрота не приветствуется.

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10. Чрезмерная женственность

Быть женственной — это прекрасно, но в стенах собственной квартиры. Деловая женщина — это, прежде всего, квалифицированный специалист, хороший работник, берущий на себя ответственность, выполняющий любую, даже самую сложную задачу. Она способна руководить коллективом и делать научные открытия, летать в космос и управлять армией. И здесь нет места излишней женственности, романтичности и сентиментализму ни в поведении, ни во внешнем виде.

123RF/Nicoleta Ifrim-Ionescu

Что надеть в офис?

Для успешного имиджа деловой женщине больше подойдет элегантная, но свободная одежда.

Юбки должны быть умеренной длины.

Вполне допустимо сделать акцент на оригинальном покрое и асимметричных деталях.

Также допустимы воланы и кружева. Однако с этими деталями необходимо быть предельно осторожной. Все хорошо в меру.

Туфли не должны идти вразрез с общим обликом. Сейчас в моде устойчивые каблуки умеренной высоты, которые не «кричат», а гармонично дополняют наряд.

Можно сыграть на контрастах. Сочетание белого с синим или зеленым, черного с красным элементом, коричневого с небольшой желтой деталью привлечет достаточно внимания, чтобы позитивно выделиться на фоне коллег. Главное — избегать чрезмерно ярких цветов.

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