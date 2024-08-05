Как выглядеть стильно и небанально на отдыхе?

Август – время отпусков, путешествий и впечатлений. Каждая женщина желает выглядеть стильно, неповторимо и привлекательно на отдыхе. Как создать модный образ, чтобы не выглядеть скучно? Можно ли добиться этого без излишней банальности? Об этом рассказывает модный эксперт и основательница российского бренда премиальной женской одежды Code COUTURE Elena Mikheeva – Елена Михеева.

Трудно представить пляжный отдых без женственных и функциональных вещей. Так, платья и сарафаны станут незаменимыми элементами гардероба в теплых странах. Предпочтение отдавайте натуральным тканям, таким как: хлопок или вискоза, они выглядят элегантно и дорого. Особенно популярны в этом сезоне универсальные модели с отстегивающимся верхом. Так, вещи не только выглядят роскошно, но и удобны как для похода на пляж, так и для вечерней прогулки по курортным улочкам города.





Стильный образ поможет создать легкая юбка-гофре. Она отлично сочетается с топом. Признак изысканного вкуса подчеркнут однотонные ткани, сделайте акцент на пастельных оттенках. Фавориты: молочные, кремовые и мятные оттенки. Благодаря своему фасону, юбка-гофре визуально вытягивает силуэт и стройнит ноги, что порадует обладательниц таких изделий.





Если вы хотите оставаться в тренде, обратите внимание на цветочные принты, покорившие сердца многих женщин в этом сезоне. Платья с цветочными принтами ассоциируются с летним периодом и создавают яркие, жизнерадостные образы. Цветочный принт можно добавлять как в сложные и многослойные образы, так и составлять с ним полные аутфиты для вечерних мероприятий.





Для создания красивых вечерних образов подойдет приталенное платье длины макси с V-образным вырезом. Вещь станет отличным дополнением гардероба. Платье женственно подчеркнет талию, а вырез откроет the нежную зону декольте. Добавьте несколько акцентных украшений для завершения образа.





Экспериментируйте, следуйте модным тенденциям и не забывайте о своем уникальном стиле при составлении гардероба на отдых.