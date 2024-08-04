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Воскресенье 4 августа

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Глобальный тренд лета 2024: "тихая роскошь"

Глобальный тренд лета 2024:

Сезон лета 2024 не стал исключением, и тенденция на "тихую роскошь" все ещё правит балом. Каждый год тренд продолжает обретать популярность среди женщин. Роскошные и женственные сочетания покоряют подиумы и модные показы по всему миру. Как следовать тренду и составить гардероб в стиле "тихая роскошь" рассказывает модный эксперт Елена Михеева – основательница российского бренда премиальной женской одежды Code COUTURE Elena Mikheeva.

Базовая вещь, без которой сложно представить образы в стиле old money – жилет, декорированный поясом. Универсальное изделие, которое станет долгосрочной и практичной инвестицией. Выбирайте качественные ткани из натуральных материалов. Пояс дополнит образ и изящно подчеркнет талию. Элегантный жилет сочетается как с юбкой, так и с брюками.

Жилет Монако от Code COUTURE Elena Mikheeva

При выборе брюк смело отдавайте предпочтение популярной классике прямого кроя с высокой посадкой, чтобы выглядеть безупречно. Обратите внимание на модели с клешем, они не менее элегантные для модной тенденции.

Брюки классические Монте-Карло от Code COUTURE Elena Mikheeva

Образы в стиле "тихая роскошь" выделяют однотонные ткани, изделия пастельных оттенков фавориты сдержанности и элегантности.

Для создания нежных образов остановите выбор на юбке-гофре или юбке прямого кроя. С юбкой-гофре образ получится более воздушный и подойдет для прогулки по городу или романтического вечера. Если вы собираетесь на деловое мероприятие, тогда юбка прямого кроя длины миди создаст женственный образ в стиле тихая роскошь.

Юбка Верона от Code COUTURE Elena Mikheeva

Если говорить о платьях, то модели с расклешенными юбками идеально вписывается в стилистику "old money". Дополните образ золотыми украшениями и гладким пучком.

Платье-рубашка Эмилия от Code COUTURE Elena Mikheeva

Тихая роскошь – это про уверенность в себе. Несомненно, стиль old money относится к моде вне трендов и отвечает запросам современных бизнесвумен, ценящих изящество и сдержанность.

4 августа 2024, 00:00
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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