Как модифицировать один наряд для разных событий в течение дня

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Редакция "Клео.ру" рассказывает, как легко адаптировать образ к любому событию.

Одна из самых больших забот современных модниц – как выглядеть уместно и стильно, не тратя слишком много времени на переодевания в течение дня. Ключ к успеху – правильная основа и продуманные детали.

1. Начинаем с гардеробной базы

Выберите универсальный наряд, который будет служить "чистым холстом" для дальнейших преобразований. Например, платье-футляр нейтрального оттенка или брюки прямого кроя с рубашкой свободного силуэта. Важно, чтобы база не была перегружена активными деталями, ведь именно аксессуары станут тем волшебством, которое будет менять ваш лук из одной ситуации в другую.

Фото: соцсети / @kompliment_ru

2. Офисный утренний формат

  • Пиджак и классические туфли. Добавьте к базовому наряду структурированный жакет и лодочки на среднем каблуке. Это придаст образу строгость и элегантность, уместную в деловой обстановке.
  • Минимум украшений. Ограничьтесь небольшими серьгами-гвоздиками или тонкой цепочкой. Фокус в офисе должен быть на аккуратности и профессионализме, а не на навороченных деталях.

Фото: соцсети / @dressbystesha

3. Вечернее свидание или выход в свет

  • Смелая замена аксессуаров. После работы снимите жакет, добавьте яркий пояс, крупные серьги или колье, и возьмите клатч вместо деловой сумки. Так вы подчеркнете женственность и придадите образу романтическую нотку.
  • Обувь на высоком каблуке. Если хотите произвести впечатление, замените офисные лодочки на изящные босоножки или туфли на шпильке с интересными деталями (ремешками, стразами).

Фото: соцсети / @army.kg

4. Прогулка с друзьями или неформальный вечер

  • Смена акцента. Чтобы образ перешел из официального в расслабленный, наденьте укороченную кожаную или джинсовую куртку вместо пиджака.
  • Удобная обувь. Подберите стильные кроссовки или ботинки на плоской подошве. Они будут отлично сочетаться, например, с тем же базовым платьем, придавая ему нотку городского шика.
  • Творческий мейкап. Можете немного поиграть с цветами в макияже: добавьте более яркую помаду или сделайте выразительные стрелки на глазах. Это соберет образ воедино и придаст ему индивидуальность.

Фото: соцсети / @halayalex

Советы по быстрому переходу из одной ситуации в другую

  1. Подготовьте аксессуары заранее. Чтобы не тратить время на поиск нужного ожерелья или шарфа, разложите их так, чтобы легко найти и быстро надеть.
  2. Продумайте сумку. Для рабочего дня выбирайте сумку вместительного формата, в которую можно положить вечерний клатч или маленькую сумку.
  3. Экспериментируйте с верхней одеждой. Кардиган, жакет, куртка или легкое пальто – все это прекрасно меняет настроение базового лука.
  4. Включайте фантазию. Нешаблонные детали (яркие носки, шейный платок, стильный ремень) способны моментально освежить наряд.
Редакция «Клео»

Редактор

 

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