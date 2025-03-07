От апсайкла до авторского стиля: интервью с дизайнером одежды Елизаветой Кабановой

Елизавета Кабанова, создательница бренда одежды Byinvercia, рассказала журналу Клео.ру о своем пути: от первых шагов в мире апсайклинга до формирования уникального авторского стиля; а также о том, как любовь к экспериментам с необычными материалами превратились в успешный бренд одежды, сотрудничающий с Валей Карнавал и Ольгой Серябкиной, а еще – какие проблемы стоят за трендом на переработанные материалы и апсайклингом, и как экология стала трендом в дизайне.

Начало пути: от подержанной швейной машинки до собственного бренда

– Как начинался твой путь в дизайне?

– Началось все очень просто: я увидела несколько вещей, которые мне очень понравились, но их не было в России. Вместо того, чтобы искать аналоги, я решила сделать их сама. Все произошло стремительно: нашла б/у швейную машинку среди объявлений в интернете, купила и сразу начала шить. Никакого специального обучения не было, все шло методом проб и ошибок.





– Какие были твои первые изделия?

– Мои первые изделия были созданы в технике "rework": я брала уже готовую вещь и перешивала ее, преобразовывая во что-то новое. Например, я брала несколько винтажных толстовок Nike, распарывала их и сшивала заново вместе, создавая единую вещь из нескольких разных. Для новичков такой метод намного легче, чем самостоятельно шить с нуля. Также я создавала сумки с помощью шила и крючка, сумки-мячи на ранних этапах развития бренда – это была полностью ручная работа. Так появился мой бренд Byinvercia.





Поиски себя и работа на заводе

– Какой опыт повлиял на твое отношение к труду и дизайну?

– Мой отец работал на Лианозовском электромеханическом заводе, и я тоже там подрабатывала три лета. Сначала это была простая работа – разлиновка тетрадей, потом я познакомилась с главным технологом, и она начала меня обучать. Я работала с резисторами, придавала им форму. Позже мне доверили паять детали на платы. Это был очень интересный опыт, который дал мне представление о работе с различными материалами и технологиями.

– Повлияло ли это на твои карьерные решения?

– Этот опыт повлиял на мое понимание работы и графика. Работа на заводе дала мне представление о том, чем я точно не хочу заниматься. Этот опыт подтвердил мое желание работать самостоятельно, вне жесткого графика.





Арт-объекты и творческие эксперименты

– Помимо одежды, ты создаешь и другие предметы. Что именно?

– Мне важно создавать своими руками не только одежду, но и сопутствующие предметы. Например, я делала металлические элементы для украшений, глиняного скорпиона для телефона – это своего рода арт-объекты. Хотелось бы создавать более масштабные работы, не предназначенные для носки. Я пробовала работать с глиной, полимерной глиной, эпоксидной смолой, 3D-печатью. С помощью 3D-принтера я даже печатала детали для сумок и корсетов, сейчас работаю над платьем-корсетом с напечатанными элементами – это совместный проект с другой девушкой, я помогаю с конструкцией и подбором материалов.





Необычные материалы и ткани

– Ты часто используешь нестандартные материалы. Какие самые необычные?

– Я использую совершенно разные материалы: и пластины из металлизированного пластика для арт-объектов, и ткань для обивки мебели, с помощью которой шила женские корсеты. Недавно, я создавала ремень из ключей. Как-то раз, я даже использовала бегунки от молний, которые остались от перешитой одежды. Сначала я не задумывалась над этим, а потом пересмотрела их и поняла, что можно создать украшение из них.





Апсайклинг: тренды, вызовы и личный опыт

– Почему апсайкл сейчас так популярен?

– Тут несколько причин, одна из которых – это всеобщий тренд на экологию. Потребителю сейчас важен ответственный подход к производству одежды, они хотят приобрести вещь, которая оставляет меньше вреда для окружающей среды. И апсайкл как раз отвечает этому запросу: использование уже существующих материалов снижает потребление новых ресурсов и уменьшает количество отходов. Другая причина – это внешняя составляющая: можно создать уникальную вещь с помощью техники реворка.

– Какие сложности могут быть у дизайнеров, работающих с переработанными материалами?

– Быстрая смена модных трендов делает этот рынок нестабильным. Вкусы потребителей меняются быстро, и то, что сейчас актуально, может быстро выйти из моды. Кроме того, использование винтажных материалов, например, меха, сопряжено с определенными этическими вопросами. Настоящий мех, несмотря на растущую терпимость к нему, по-прежнему вызывает споры. Использование винтажного меха требует особого внимания: необходимо четко указывать его происхождение, доказывать, что это действительно переработанный материал, а не новый. Это сложно и требует дополнительных усилий по информированию покупателей, чтобы избежать недопонимания и негативных реакций. В России, где мех традиционно занимает важное место в культуре, эти вопросы, возможно, менее остро стоят, чем в других странах, например, в Америке. Но для крупных брендов прозрачность и ответственность в использовании таких материалов критически важны. Любое сомнение может привести к негативным последствиям для репутации.

Даже для меня, как для небольшого бренда, использование, например, настоящих перьев или крыльев – это рискованный шаг. С одной стороны, это необычные материалы, с другой – они выглядят довольно "устрашающе", и объяснить их происхождение и этичность использования бывает крайне сложно.





Работа с Ольгой Серябкиной и Валей Карнавал

– Ты работала с медиа-персонами?

– Я не всегда афиширую это, потому что для меня ценен каждый клиент, вне зависимости от его статуса. Моя основная задача – хорошо выполнить заказ в установленные сроки, поэтому я часто не акцентирую внимание на том, для кого я шью. Но могу сказать, что среди моих клиентов были Валя Карнавал, Мари Краймбрери, Ольга Серябкина, Елизавета Корнилова, Карина Нигай и другие.





Авито и рисейл-платформы

– Где искать материалы для создания апсайкл-изделий?

– На начальном этапе я использовала материалы для реворка преимущественно найденные на онлайн-площадках: eBay, Etsy, Avito – там очень много интересных вещей. Что касается люксовых брендов, мне всегда нравилась, например, монограмма Dior. И, честно говоря, использование тканей узнаваемых брендов на начальном этапе, когда у тебя еще нет громкого имени в индустрии, оказалось очень удачным ходом. Они позволяли создавать более коммерчески успешные и понятные покупателю модели. Со временем, когда я уже сформировала свой стиль, я перешла к использованию собственных тканей и принтов. Я думаю, в целом эта модель сработала. Успешнее взять уже что-то устойчивое, что людям известно и понятно, и трансформировать во что-то новое с добавлением своего видения.





От вдохновения до реализации идеи

– Что тебя вдохновляет?

– В первую очередь – сама ткань. Я смотрю на ее фактуру, цвет, драпирую на манекене, и уже исходя из этого понимаю, что можно из нее сделать. Конечно, я смотрю, что делают другие именитые дизайнеры моды, но стараюсь избегать прямого копирования. Скорее, это способствует общей насмотренности в сфере моды. В начале пути я даже блокировала некоторых дизайнеров в соцсетях, чтобы не отвлекаться. Если источник вдохновения поступает извне, скорее всего, эта идея пришла не только мне в голову, но и еще нескольким людям точно. Поэтому сейчас я стараюсь больше времени проводить наедине с собой и своими мыслями, чтобы идеи были действительно моими. В будущем я хочу продолжать искать баланс между коммерческими заказами и творческими проектами. Просто продолжать делать, создавать и экспериментировать.