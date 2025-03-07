Неделя моды в Милане: тренды, которые будут с нами осенью-зимой в 2025 и 2026

Эта Неделя моды в Милане выдалась особенно насыщенной: уход Кима Джонса с поста креативного директора Dior, завершение сотрудничества дизайнерского дуэта Люси и Люка Майеров с Jil Sander и празднование столетия бренда Fendi. Обсуждения вокруг транспозиции креативных директоров и закулисья фэшн-индустрии были настолько всепоглощающими, что мы чуть не забыли о главном – новых инновациях и тенденциях в высокой моде. Поэтому возвращаемся от дискуссий к главным трендам, которые ждут нас осенью/зимой 2025 года.

Алый красный и бордовый

Бордовый – новый черный. Коллекции Diesel, Ferragamo, Blumarine были окрашены в ало-красный и бордовый цвета. Темные, нуарные и "тяжелые" оттенки приходят на место ярким и кричащим. Будь то монохром с головы до ног, как у Blumarine, или элегантные образы, дополненные перьями, как у бренда Ferragamo, этот цвет должен быть в гардеробе грядущей осенью.





Возрождение 1960-х

Ностальгия по 60-м продолжается. Никто не воссоздает дух 1960-х лучше, чем это делают итальянские модные дома Gucci и Fendi. Солнцезащитные очки в квадратной оправе в сочетании с меховой шубой: представьте, что вы главный герой фильма Федерико Феллини, а вокруг вас Италия 60-х.





Пыльно-розовый цвет

Несмотря на то, что данная Неделя моды в Милане была приурочена к осенне-зимнему сезону, это не помешало дизайнерам добавить в свои коллекции полупрозрачные ткани пастельных оттенков. Fendi представили платья пыльно-розового цвета с подолом, украшенным бахромой и кружевом. Prada добавили в наряды цвета пыльной розы полоску и баску, чтобы уменьшить градус наивности образов.





Широкие плечи

Versace представили коллекцию, практически целиком заполненную брючными костюмами, пиджаками и плащами в пол. Ключевая деталь – мегаширокие плечи квадратного силуэта.





Бахрома и декор

Дизайнеры Недели моды SS25 предложили тренд на замысловатый декор одежды: бусины, пайетки, металлические аппликации и бахрому, чтобы добавить одежде объемности и драматизма. Jil Sander выбрали в качестве основной детали коллекции бахрому: платья и юбки в пол, сделанные исключительно из сияющей бахромы. Пальто с декором из шерстяных прядей – также дело рук Jil Sander.



