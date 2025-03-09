Четвертая Московская неделя моды: что нас ждет в этом году?

Москва снова превращается в центр модных событий! С 13 по 18 марта в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет четвертая Московская неделя моды. Это грандиозное событие соберет на одной площадке ведущих дизайнеров, экспертов индустрии, студентов профильных вузов и, конечно, всех, кто ценит стиль и красоту.

В этом году мероприятие побьет рекорды: более 90 показов, а участвовать в них будут свыше 180 брендов из 27 регионов России. Приятный сюрприз – участие дизайнеров из Китая, Индии, ЮАР, Турции, а также представителей Армении и Таджикистана. Это значит, что зрители увидят не только лучшие российские коллекции, но и свежие интерпретации мировых трендов от зарубежных кутюрье.





Мода – это не только подиум! Организаторы подготовили насыщенную образовательную программу. В течение всей недели запланированы лекции и мастер-классы от признанных экспертов модной индустрии. Здесь можно будет узнать, как технологии и искусственный интеллект меняют моду, какие тренды окажутся ключевыми в этом сезоне и как национальная культура отражается на мировых подиумах. Среди приглашенных спикеров – главные редакторы известных глянцевых изданий, тренд-аналитики и специалисты по продвижению брендов.





Для поклонников эксклюзивного шопинга в ЦВЗ "Манеж" развернется масштабный маркет, где можно будет приобрести вещи от талантливых российских дизайнеров. Тем, кто хочет погрузиться в атмосферу модной индустрии глубже, стоит заглянуть на фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.

Особое внимание в этом году уделено молодым талантам: более 100 студентов ведущих вузов представят свои коллекции в рамках коллективных показов. Они продемонстрируют свыше 200 уникальных образов, созданных с учетом современных технологий, трендов экологичной моды и национальных традиций.





Впервые на Московской неделе моды будет работать выездная студия телеканала "Москва 24", а это значит, что следить за самыми горячими новостями можно будет в режиме реального времени. Интервью с дизайнерами, модными критиками и инсайдерами индустрии – все это станет доступно зрителям.

Как попасть на мероприятие? Отличная новость – вход на большинство событий свободный, достаточно лишь пройти предварительную регистрацию на официальном сайте.