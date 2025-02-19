Дом моды Gucci зарегистрировал свой товарный знак в России

Итальянский дом моды Gucci получил официальную регистрацию своего товарного знака в России. Согласно информации Роспатента, заявка от компании была подана еще летом 2023 года, а окончательное внесение в реестр состоялось 18 февраля 2025 года.

Правообладателем выступает компания Guccio Gucci, зарегистрированная во Флоренции. Полученная регистрация дает бренду возможность законно производить и продавать в России широкий ассортимент продукции под своей маркой. В перечень товаров входят одежда, аксессуары, сумки, обувь, ювелирные изделия, косметические принадлежности, а также предметы для дома, включая кухонную утварь и посуду.

Таким образом, Gucci официально укрепил свои позиции на российском рынке, обеспечив защиту своего бренда в рамках международной классификации товаров и услуг. Это позволит компании продолжить реализацию продукции без риска потери эксклюзивных прав.

Интересно, что представители Gucci, наряду с другими знаменитыми западными брендами, три года заявляли о намерении покинуть российский рынок. Вскоре магазины компании закрылись в РФ.

Ранее аналогичную регистрацию в России прошла фирма DB Ventures, связанная с британским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Об этом также рассказывал журнал Клео.ру.