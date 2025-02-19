Выставка Collection Premiere Moscow: диалог о будущем индустрии моды в России и мире

Online-продажи

Анастасия Сычева, директор по продукту портала продавцов Wildberries, рассказала, насколько выросли онлайн-продажи в современном fashion-ритейле. По ее словам, рост онлайн-продаж к концу 2025 года вырастет не меньше, чем на 40% в категории "Одежда" и на 30% в категории "Обувь" по суммарному обороту.

"В ближайшие три месяца нас ожидает увеличение спроса на сезонную одежду: платья, демисезонные куртки, летняя обувь, футболки, пляжную одежду. На онлайн-платформе Wildberries за последний год активно начал развиваться премиальный сегмент товаров. Мы видим тенденцию у покупателей к выбору premium-брендов, при этом также остается спрос на практичность", – говорит Анастасия Сычева.





Искусственный интеллект и нейросети в модной индустрии

Виртуальная реальность ворвалась в fashion-индустрию. Wildberries внедрила технологии искусственного интеллекта в работу своей платформы: они разработали трехмерное пространство для примерки товаров из категорий "Мебель" и "Техника", а также виртуальную фотостудию для продукции брендов, представленных на маркетплейсов.

Осознанное потребление

Покупатели стали предпочитать капсульные покупки. То есть, они сразу приобретают полный образ у одного бренда.

"Сейчас активно развивается тенденция к осознанному потреблению: больше не значит лучше. Wildberries предоставляет продавцам инструменты для создания капсулы одежды, что в разы увеличивает средний чек и продаваемость бренда. В среднем капсульные товары продаются на 32% чаще, а их чек выше на 39% процентов в сравнении с остальными продажами", – говорит директор портала продавцов Wildberries.

Офлайн-покупки

Эксперт по торговой недвижимости Анна Никандрова на форуме Collection Premiere Moscow высказала мнение, что "развитие fashion-индустрии невозможно без развития торговой недвижимости". Чем онлайн-продажи уступают офлайну? Интернет-покупки не приносят эмоционального опыта покупателям: клиентам очень важно получить тактильный эффект в выборе одежды и обуви.

"Несмотря на рост доли онлайна в структуре потребления категории, роль офлайн-канала остается значимой", – говорит эксперт "СберАналитики".

Тренд на индивидуальность

Сейчас люди все больше стремятся к самовыражению и поиску своей уникальности. Это отражается и на рынке моды: бренды стараются предложить клиентам больше возможностей для персонализации своих товаров.

Мария Голенкова, вице-президент по детским товарам и ювелирным украшениям Inventive Retail Group, считает, что производители одежды и аксессуаров должны делать акцент на креативности. Это может проявляться в экспериментах с визуальным оформлением рекламных кампаний новых коллекций и привлечении более молодой аудитории покупателей.

Суммируя все вышесказанное на форуме Collection Premiere Moscow, вырисовываются довольно конкретные тенденции в будущем развития fashion-индустрии: тренд на индивидуальность, осознанное потребление, рост онлайн-продаж, активное внедрение нейросетей и искусственного интеллекта в создание визуального облика брендов.