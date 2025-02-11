Футболист Дэвид Бекхэм зарегистрировал в Роспатенте свой товарный знак

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Дэвид Бекхэм успешно оформил права на товарный знак David Beckham в Роспатенте.

Данные об этом есть на официальном сайте ведомства. Заявление о регистрации было подано 21 июня 2024 года, и окончательное решение приняли четыре дня назад, 7 февраля 2025-го. Владельцем прав выступает компания DB Ventures, в которой футболист является одним из учредителей.

Товарный знак относится к международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №24. Это позволяет использовать бренд "David Beckham" для производства различных текстильных изделий в России.

Среди них: чехлы для мебели, скатерти, шторы, пледы, спальные мешки, полотенца для кухни, одеяла для домашних питомцев, конверты для новорожденных, аксессуары для йоги и даже кожаные простыни.

Редакция «Клео»

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