Футболист Дэвид Бекхэм зарегистрировал в Роспатенте свой товарный знак

Данные об этом есть на официальном сайте ведомства. Заявление о регистрации было подано 21 июня 2024 года, и окончательное решение приняли четыре дня назад, 7 февраля 2025-го. Владельцем прав выступает компания DB Ventures, в которой футболист является одним из учредителей.

Товарный знак относится к международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №24. Это позволяет использовать бренд "David Beckham" для производства различных текстильных изделий в России.

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