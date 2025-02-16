Российские украшения, на которые стоит обратить внимание: топ брендов

GOSHA KARTSEV

Молодой бренд популярного стилиста Гоши Карцева, запущенный меньше года назад, уже занимает топ-места в рейтинге интернет-платформы "Poison Drop". По словам самого Гоши, все изделия вдохновлены панк-культурой нулевых и девяностых: кольца с шипами, чокеры, серьги, напоминающие металлические заклепки. Силуэт и фактура 90-х комбинируется с современным качеством: все украшения выполнены из 100% серебра. Ценник бренда также подойдет на любой кошелек: прайс начинается от 9 тысяч рублей, а самые дорогие изделия стоят 80 тысяч рублей.





OMUT

Продолжая гранж-стилистику, бренд OMUT создает броские и бунтарские, но более повседневные изделия. Главным лозунгом бренда является "wearable objects", то есть "трансформация": украшения можно наслаивать одно на другое, цепочки использовать не только как предмет для шеи, но и надевать на талию или щиколотку. В своих кампейнах дизайнеры OMUT советуют носить платья и топы из металлической сеточки, а браслеты надевать не на запястье, а на щиколотку.

Copine

Бренд для тех, кто любит красоту и изящество в чистом виде. Иногда просто не значит скучно, так и у бренда Copine. Дизайнеры деликатно сочетают золото и жемчуг с современными силуэтами. Этот тот самый случай, когда ты можешь надеть нюдовый casual-образ, дополнив его массивными браслетами Copine из золота или серьгами с жемчугом, получить на выходе современный и стильный наряд.



Puntus

Когда хочется сиять, как Королевская принцесса Анна Шарлотта Уэльская, а принца поблизости нет, самое время присмотреться к бренду Puntus. Кольцо с фианитами всей цветовой палитры, ожерелье из серебра с тринадцатью минералами – и никакой принц не нужен. Кстати, алмазный блеск фианита может даже превышать по яркости бриллианты.

HTOY

Все изделия HTOY выполнены только из бисера и только вручную. Забавные украшения в форме сердец и фруктов девушки активно внедряют в свои ежедневные образы, делая с помощью них модный "обвес". Бренд также проводит мастер-классы по вязанию из бисера, поэтому каждый желающий сможет сам создать для себя модное украшение.



