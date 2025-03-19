Где традиции встречаются с трендами: выставка "РусАртСтиль" пройдет в Москве

С 26 по 30 марта в Даниловском Event Hall пройдет IX выставка-ярмарка "РусАртСтиль". Это событие объединит мастеров, художников и дизайнеров со всей страны, предлагая взглянуть на традиционное искусство в контексте современных тенденций.

В программе – коллекции российских дизайнеров, которые используют этнические мотивы в одежде и аксессуарах, а также выставка художественных изделий, ювелирных украшений и ремесленных работ. Помимо этого, запланированы показы мод, демонстрирующие, как традиционные элементы становятся частью актуального стиля.





Посетители смогут не только увидеть экспозицию, но и принять участие в мастер-классах, посвященных народным ремеслам, попробовать себя в чеканке монет, росписи и других видах творчества. Для любителей необычных акцентов в образе пройдет флешмоб головных уборов.

На площадке состоятся круглые столы и лекции, где эксперты обсудят влияние традиционной культуры на моду и искусство. Среди тем – сохранение национального кода в одежде, экотренды и взаимодействие СМИ с модной индустрией.



Выставка рассчитана на всех, кто интересуется искусством, модой и дизайном. В течение пяти дней можно не только ознакомиться с работами мастеров, но и стать частью интерактивных мероприятий.



Адрес: ул. Дубининская, 71 (Даниловский Event Hall).

Время работы выставки: 26-29 марта – 11:00-20:00, 30 марта – 11:00-17:00.

Вход на выставку свободный.