Chanel, Giorgio Armani, Iris Van Herpen: главное на Неделе высокой моды в Париже

Парижская Неделя высокой моды завершилась. В течение недели более 20 культовых брендов показывали свои коллекции "от кутюр", приуроченные к сезону весна-лето 2026. В числе хедлайнеров выступили Chanel, Armani Prive и Iris Van Herpen. Пришло время подводить итоги и определять главные тенденции будущего сезона, которые задают бренды уже сейчас.

Chanel

"Идеально белый" – так можно сказать про кутюрную коллекцию Chanel весна-лето 2026. Она соединила высочайшее мастерство бренда Chanel – филигранную вышивку, работу с деликатными тканями – с элементами, ассоциирующимися с загородной жизнью, например, массивными сапогами. Палитра была похожа на цвета, излучаемые солнцем, а силуэты, вдохновленные мужским гардеробом, напоминали расслабленное, пасторальное настроение. Коллекция представила сложный диалог между роскошным кутюрным исполнением и земной простотой.





Armani Prive

Коллекция "Соблазнительный черный" от Giorgio Armani Prive представила эволюцию силуэтов, построенную вокруг многогранности черного. Показ начался с деликатных платьев, плавно переходя к более решительным, переосмысленным смокингам, иногда надетым прямо на тело, и строгим костюмам с узкими брюками. Вечерняя мода была представлена длинными, струящимися нарядами, в которых драматичные банты, прозрачные вставки и акценты на манжетах добавляли современной выразительности. Богатство коллекции раскрывалось через игру текстур – от блеска лакированного шелка до глубины бархата, а мерцание пайеток, кристаллов и золота создавало мягкое сияние. Время от времени на черном фоне вспыхивали яркие акценты синего, пурпурного или металлика, подчеркивая контраст.





Iris Van Herpen

На парижской Неделе высокой моды Ирис ван Херпен вновь продемонстрировала свой уникальный подход к кутюру, представив коллекцию "Sympoiesis", которая стала размышлением о хрупкой взаимосвязи природы и технологического мира. Центральным элементом показа стало "живое" платье, созданное в коллаборации с биодизайнером Кристофером Беллами. В структуру этого уникального наряда встроены миллионы живых биолюминесцентных водорослей, которые при движении модели излучали таинственное голубоватое свечение, будто дыхание океана. Сценография, вдохновленная танцевальными экспериментами и взаимодействием с лазерными лучами, создавала сюрреалистичную атмосферу. По подиуму "плыли" платья, словно сотканные из воздуха или движущиеся подобно подводным течениям.





Неделя высокой моды в Париже сезона весна-лето 2026 стала пространством для многогранного диалога – между традиционным мастерством и новыми технологиями, между роскошью и природой, между формой и содержанием. На этом диалоге были построены ключевые коллекции: Chanel, объединивший утонченность кутюра с элементами загородного стиля; Armani Prive, раскрывший беспрецедентную глубину и выразительность черного; и Iris van Herpen, представившая футуристический симбиоз биологии и дизайна.