Chanel, Giorgio Armani, Iris Van Herpen: главное на Неделе высокой моды в Париже

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Бренды представили коллекции сезона весна-лето 2026.

Парижская Неделя высокой моды завершилась. В течение недели более 20 культовых брендов показывали свои коллекции "от кутюр", приуроченные к сезону весна-лето 2026. В числе хедлайнеров выступили Chanel, Armani Prive и Iris Van Herpen. Пришло время подводить итоги и определять главные тенденции будущего сезона, которые задают бренды уже сейчас.

Chanel

"Идеально белый" – так можно сказать про кутюрную коллекцию Chanel весна-лето 2026. Она соединила высочайшее мастерство бренда Chanel – филигранную вышивку, работу с деликатными тканями – с элементами, ассоциирующимися с загородной жизнью, например, массивными сапогами. Палитра была похожа на цвета, излучаемые солнцем, а силуэты, вдохновленные мужским гардеробом, напоминали расслабленное, пасторальное настроение. Коллекция представила сложный диалог между роскошным кутюрным исполнением и земной простотой.

Фото: архив бренда Chanel/ chanel.com

Armani Prive

Коллекция "Соблазнительный черный" от Giorgio Armani Prive представила эволюцию силуэтов, построенную вокруг многогранности черного. Показ начался с деликатных платьев, плавно переходя к более решительным, переосмысленным смокингам, иногда надетым прямо на тело, и строгим костюмам с узкими брюками. Вечерняя мода была представлена длинными, струящимися нарядами, в которых драматичные банты, прозрачные вставки и акценты на манжетах добавляли современной выразительности. Богатство коллекции раскрывалось через игру текстур – от блеска лакированного шелка до глубины бархата, а мерцание пайеток, кристаллов и золота создавало мягкое сияние. Время от времени на черном фоне вспыхивали яркие акценты синего, пурпурного или металлика, подчеркивая контраст.

Фото: архив бренда Armani Prive/ www.armani.com

Iris Van Herpen

На парижской Неделе высокой моды Ирис ван Херпен вновь продемонстрировала свой уникальный подход к кутюру, представив коллекцию "Sympoiesis", которая стала размышлением о хрупкой взаимосвязи природы и технологического мира. Центральным элементом показа стало "живое" платье, созданное в коллаборации с биодизайнером Кристофером Беллами. В структуру этого уникального наряда встроены миллионы живых биолюминесцентных водорослей, которые при движении модели излучали таинственное голубоватое свечение, будто дыхание океана. Сценография, вдохновленная танцевальными экспериментами и взаимодействием с лазерными лучами, создавала сюрреалистичную атмосферу. По подиуму "плыли" платья, словно сотканные из воздуха или движущиеся подобно подводным течениям.

Фото: архив бренда Iris Van Herpen/ www.irisvanherpen.com

Неделя высокой моды в Париже сезона весна-лето 2026 стала пространством для многогранного диалога – между традиционным мастерством и новыми технологиями, между роскошью и природой, между формой и содержанием. На этом диалоге были построены ключевые коллекции: Chanel, объединивший утонченность кутюра с элементами загородного стиля; Armani Prive, раскрывший беспрецедентную глубину и выразительность черного; и Iris van Herpen, представившая футуристический симбиоз биологии и дизайна.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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