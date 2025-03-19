Российские дизайнеры переворачивают модную индустрию: итоги Московской недели моды

Московская неделя моды этого года превзошла ожидания, собрав более 100 дизайнеров – от признанных звезд до ярких новичков. Подиумы буквально взрывались инновационными трендами и неожиданным переосмыслением классики. Кто же запомнился больше всего? Какие бренды готовы покорить российский модный рынок? Представляем главных героев Московской недели моды – тех, о ком вы еще услышите не раз.

IMKMODE

Московский бренд IMKMODE, уже не впервые участвующий на Неделе моды, продолжает экспериментировать с готикой, фактурными материалами и необычными формами. В этом году дизайнер Мария Курдюмова окутала Манеж тотальным черным цветом, возведённым в абсолют. Классические формы претерпели радикальную трансформацию, превратившись в строгие архитектурные силуэты. Исключительная монохромность и лаконичность силуэтов контрастируют с необычными материалами: плащами из латексной кожи, топами из силикона, обрамляющими фигуру и создающими эффект "второй кожи". IMKMODE – это антитеза спокойных монохромных оттенков и смелых, неожиданных форм.





Capparel.21 est

Екатеринбургский бренд Capparel.21est создает одежду-трансформер, исследуя искусство двойственности. Гибридные конструкции позволяют клиенту самостоятельно изменять одежду в зависимости от ситуации: юбка легко превращается в брюки и наоборот. Основная цветовая палитра – серый, бордовый и черный. На подиуме Манежа модели появились в разноцветных линзах, деконструктивных нарядах и макияже с пирсингом. Среди самых заметных новинок бренда – колготки с наколенниками и платья с капюшоном.





YANA BESFAMILNAYA

Бренд погружает нас в атмосферу солнечной Италии с ее непринужденным стилем в одежде. На показе были представлены легкие шелковые платки, которые можно носить как сумку или головной убор, и плетеные корзины для летних прогулок. В коллекции, представленной на Московской неделе моды, был сделан упор на легкие, струящиеся ткани, отлично вписывающиеся в гардероб грядущего лета.





ZLATA PECZKOWSKA

Дизайнер Злата Печковская представила коллекцию с использованием газетных принтов, ажурных тканей и тюля. Основным материалом стали резиновые шнуры в сочетании с полупрозрачными тонкими тканями.





Московская неделя моды только завершилась, а мы уже с нетерпением ждем следующую. Неделя моды показала, что российские дизайнеры — это не просто талантливые исполнители, а настоящие визионеры, которые задают новые правила игры и готовы конкурировать с лучшими мировыми брендами. Мы увидели не просто одежду, а искусство, заложенное в каждой детали, в каждом шве, в каждой дерзкой идее.